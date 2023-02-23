«Фанаты скажут: «На хрена мне это нужно?» Извините за мой французский». Сафонов про оформление Fan ID
Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о введении Fan ID на матчах Мир РПЛ.
«Что касается болельщиков – тяжело. Есть болельщики, которые знают, что надо идти в МФЦ. Они скажут: «На хрена мне это нужно?» Извините за мой французский.
В моем окружении есть люди, которым просто лень. Они просто привыкли ходить на футбол, а если есть неудобства – отказываются.
Не понимаю, зачем это сделано. У брата была проблема: не может подобрать фотку, которую принимают.
Но, как мне кажется, все это решаемо. Другой вопрос – хотят люди или нет», – сказал Сафонов.
правда ни одного чиновника на матчах не будет, чтоб лицезреть это всё
А то придумали отговорки.. фан ай ди..
почему у вас такие непрофессиональные редакторы/корректоры? вы неправильно оформляете текст на русском языке. в данном случае как сразу понять, какие именно кавычки к чему относятся?..
вот как правильно оформление делается:
«Фанаты скажут: "На хрена мне это нужно?" Извините за мой французский». Сафонов про оформление Fan ID
Да.
"Другой вопрос – хотят люди или нет"
Нет.