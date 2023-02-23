«Фанаты скажут: «На хрена мне это нужно?» Извините за мой французский». Сафонов про оформление Fan ID

Вратарь « » высказался о введении Fan ID на матчах Мир .

«Что касается болельщиков – тяжело. Есть болельщики, которые знают, что надо идти в МФЦ. Они скажут: «На хрена мне это нужно?» Извините за мой французский.

В моем окружении есть люди, которым просто лень. Они просто привыкли ходить на футбол, а если есть неудобства – отказываются.

Не понимаю, зачем это сделано. У брата была проблема: не может подобрать фотку, которую принимают.

Но, как мне кажется, все это решаемо. Другой вопрос – хотят люди или нет», – сказал Сафонов.