«Фанаты скажут: «На хрена мне это нужно?» Извините за мой французский». Сафонов про оформление Fan ID

Теги премьер-лига Россия болельщики Краснодар Матвей Сафонов Чемпионат.com Fan ID брань Футбол

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о введении Fan ID на матчах Мир РПЛ.

«Что касается болельщиков – тяжело. Есть болельщики, которые знают, что надо идти в МФЦ. Они скажут: «На хрена мне это нужно?» Извините за мой французский.

В моем окружении есть люди, которым просто лень. Они просто привыкли ходить на футбол, а если есть неудобства – отказываются.

Не понимаю, зачем это сделано. У брата была проблема: не может подобрать фотку, которую принимают.

Но, как мне кажется, все это решаемо. Другой вопрос – хотят люди или нет», – сказал Сафонов.

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25 комментариев

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Павел Светлов
Ответ flash166
Какие там фанаты у Краснодара ?
Какие есть
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And-Rover
англичане, которые являются одними из буйных фанатов, как и французы, обходятся без фан айди. ну это бред такое придумывать. хотят в пустом кинотеатре играть, пусть играют.

правда ни одного чиновника на матчах не будет, чтоб лицезреть это всё
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Bleffinho
никто не может объяснить зачем гражданам России, паспорт которых и так есть в госуслугах, оформояемых через мфц, оформлять ещё один паспорт в том же мфц. Это же просто база данных и скан на входе. FanID в условиях отлично работающих госуслуг - просто многомиллионная афёра
+2
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+2
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Sergey Mamoshin
Вот именно, нахрена им футбол нужен?
А то придумали отговорки.. фан ай ди..
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Середа Андрей
в нашей стране вообще не любят, когда люди объединяются
0
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justburn
Ответ Гоша Самарский
,, Чем меньше народу на стадионе - тем лучше ’’ ...Это сильно , да накой вообще народ на стадионе нужен?
Он, видимо, там работает.
+2
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flash166
Какие там фанаты у Краснодара ?
+1
-1
0
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Александр Суряев
Ответ Kirill Kozlov
*Нахрена" в данном случае это наречие, поэтому нужно писать слитно)
http://new.gramota.ru/spravka/buro/search-answer?s=%D0%BD%D0%B0+%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0
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Гоша Самарский
Ответ Aleksandr Chuchval
Слушай, чем меньше мата на стадионе, вонючиx петард немытых голов и вообще народу, по-моему тем лучше, разве нет?
,, Чем меньше народу на стадионе - тем лучше ’’ ...Это сильно , да накой вообще народ на стадионе нужен?
+6
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+6
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Кепка Клоппа
заголовок: [«Фанаты скажут: «На хрена мне это нужно?» Извините за мой французский». Сафонов про оформление Fan ID]

почему у вас такие непрофессиональные редакторы/корректоры? вы неправильно оформляете текст на русском языке. в данном случае как сразу понять, какие именно кавычки к чему относятся?..

вот как правильно оформление делается:

«Фанаты скажут: "На хрена мне это нужно?" Извините за мой французский». Сафонов про оформление Fan ID
+6
-2
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Rinat Khudayberdin
не говорите ему, что это не французский
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Aleksandr Chuchval
Ответ Румынский Клуж
главное верить, да да)
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Tiestorzn17
Ответ Aleksandr Chuchval
Гопникoв нету в общественных местах и быдляков
15₽ возьми свои скорей
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Tiestorzn17
И будут правы
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Kirill Kozlov
*Нахрена" в данном случае это наречие, поэтому нужно писать слитно)
+6
-1
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Румынский Клуж
Ответ Aleksandr Chuchval
Гопникoв нету в общественных местах и быдляков
главное верить, да да)
+9
0
+9
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Aleksandr Chuchval
Ответ Владимир Самсонов
Как можно это хотеть? Ведь никаких плюсов фан-айди не несёт
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0
-16
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Назар Игорь
Но ведь футбол для болельщиков - слова господина Алаева. Так и сделайте футбол для болельщиков, а не в угоду каприза президента России, ведь с него всë и началось.
+8
0
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nobrainnopain
Фанаты Краснодара после сегодняшнего матча кубка без фан айди: да нахрен это нам нужно.
+2
-1
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vjp6cmm2f9
Ответ Владимир Самсонов
Как можно это хотеть? Ведь никаких плюсов фан-айди не несёт
Как плюсов нет, люди на дачу теперь уезжают в время футбола, бгг😂
+6
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vjp6cmm2f9
Ну, а вдруг ребенок начнет стрелять водичкой? Или бабушка начнет кидать семечки??))
+29
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Владимир Самсонов
Как можно это хотеть? Ведь никаких плюсов фан-айди не несёт
+12
-1
+11
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Severfan
надеюсь, инициатива всё-таки сделает своё дело с инициатором фан айди в России
0
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Kyancey
Он прав: на хрена нам это нужно???
+54
0
+54
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Overkiller
"На хрена мне это нужно?"
Да.
"Другой вопрос – хотят люди или нет"
Нет.
+4
0
+4
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