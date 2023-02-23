У игроков «Челси» нет неприязни к Поттеру, но они сомневаются, что тренер способен конкурировать с Пепом и Клоппом, как Тухель

Теги Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Пеп Гвардиола Томас Тухель Грэм Поттер Футбол

У игроков «Челси» нет неприязни к Грэму Поттеру, но они сомневаются в его способностях.

В отличие от многих предшественников Поттера на посту тренера «Челси», игроки команды не испытывают к нему личную неприязнь – даже те, кого он не включает в состав, пишет The Athletic.

Поттера считают хорошим и честным человеком, который проявляет интерес к своим игрокам как к людям.

Однако в «Челси» всерьез сомневаются в том, что Поттер способен остановить кризис команды. Также в клубе сомневаются, что в долгосрочной перспективе Грэм сможет конкурировать с Пепом Гвардиолой и Юргеном Клоппом в тактике, как это сделал Томас Тухель.

Отмечается, что на сегодняшний день поддержка Поттера со стороны владельцев «Челси» непоколебима, но в клубе сомневаются, что она останется прежней, если команда не продемонстрирует прогресс как в игре, так и в результатах.

Сейчас «Челси» занимает 10-е место в таблице АПЛ, набрав 31 очко за 23 матча.

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55 комментариев

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dizverst
Ответ headmaster
А ты сколько предлагаешь дать? Уже 1 сезон в ЛЧ 99,99% что пропускаем
Полгода с основной в лазарете и толпой новичков)))
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KerroChelsea
Ответ Олег Пирожков
Скидку на то, что это его первый топ клуб давать не будем?
У него на лице написано, что он не знает, что делать со всем этим добром и когда же уже мне дадут мою неустойку и я уйду
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shab71
Челси в пердив...
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deadjoker
Ответ Екн Лор
Венгер, Фергюссон плохими людьми что ли были?
Фергюссон был очень непростым человеком. Можно даже мемуары его или его игроков почитать.
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AF007
Ответ vzi
Гвардиола куда более скользкий тип, чем многие думают. Много лицемерных и вызывающих высказываний на прессухах. Анчелотти - это образец полит корректного джентльмена.
Гвардиола куда более раздражающий тип для злобных хомячков, разбирающихся в тактике на уровне камня. Естественно няшный колобок, чей тренерский стиль заключается в тунеядстве и паразитировании на способностях игроков, таким экземплярам ментально ближе
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Sevuska
Ответ Mal 2.0
Футбол это не бизнес. Бизнес это для тех кто покупает клуб, и то не факт что именно для этого взяли клуб владельцы. Поттер конечно им не ровня(Клопп, Пеп Гвардиола), но он поумнее многих тренеров. Да и мало кто в середине сезона взяв кризисный клуб сделает его топом. Так что #ПоттерОстаться#
Бизнес это в смысле дело , как любое хорошее дело требует хорошего исполнителя , а Поттер ( кстати горшечных дел мастер по английски) - оказался плохим мастером .
Поэтому # ПоттерВон #!
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Etcetera
Ответ Кирилл Новокщенов
Так еще треть чемпа играть, чтобы вывести в топ-4. ЛЧ - случайность
За эту треть чемпа у Челси в соперниках ТТХ, Ливерпуль, Арсенал, МЮ, Сити, Ньюкасл. Так что топ-4 отменяется.
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pulyalke
слуцкий свободен же))
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Никита Филимонов
Ответ !!!Bata!!!
Думаю на этот вопрос смогли бы ответить без колибацилла например Ибрагимовича, Стерлинг, Канселу, Агуэро и еще несколько футболистов такие как Зинченко, Данте, Глеб, Это’о, Яя Туре и еще дюжину футболистов работавших с ним.
Да уж, Пеп загнобил великого футболиста Зинченко...
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Wehrgo
Ответ Кирилл Новокщенов
Так еще треть чемпа играть, чтобы вывести в топ-4. ЛЧ - случайность
Случайность - это скорее то, как они вылетели от Реала во второй сезон Тухеля.
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Manseer
это что за игроки? Мудрик или Кукурелья?
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Анатолий Magicbrain
Ответ Кирилл Новокщенов
Так еще треть чемпа играть, чтобы вывести в топ-4. ЛЧ - случайность
Вот бы нашим командам когда-нибудь случайно выиграть лигу чемпионов. Хотя бы в финале сыграть по чистому везению!😅
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Олег Пирожков
Ответ KerroChelsea
Тухель не проводил никаких предсезонок и вытащил клуб в топ 4 и взял ЛЧ попутно залетев в финалы кубков. Да, у него был другой состав. Тут тоже можно было бы это сделать. Хватит оправдывать этого увальня
Скидку на то, что это его первый топ клуб давать не будем?
0
0
0
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Syndycate
Ответ Зизуха
А разве Тухель конкурировал с Клоппом и Гвардиолой в апл?
Ну ЛЧ брал, и не на 10 месте болтался)
+2
0
+2
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KerroChelsea
Ответ Кирилл Новокщенов
Так еще треть чемпа играть, чтобы вывести в топ-4. ЛЧ - случайность
Обожаю эту секту свидетелей случайного взятия ЛЧ
+3
-1
+2
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Кирилл Новокщенов
Ответ KerroChelsea
Тухель не проводил никаких предсезонок и вытащил клуб в топ 4 и взял ЛЧ попутно залетев в финалы кубков. Да, у него был другой состав. Тут тоже можно было бы это сделать. Хватит оправдывать этого увальня
Так еще треть чемпа играть, чтобы вывести в топ-4.
ЛЧ - случайность
0
-1
-1
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Ivan Ivanych
Ответ Reece24
Гвардиола плохой человек?🧐
Очень
+1
-1
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Дандрей
А с бузиновой палочкой??
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Зизуха
А разве Тухель конкурировал с Клоппом и Гвардиолой в апл?
+3
-1
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DolJun
боули конечно недооценил роль личности в футболе когда дело касается тренерства
+1
-2
-1
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!!!Bata!!!
Ответ Reece24
Гвардиола плохой человек?🧐
Думаю на этот вопрос смогли бы ответить без колибацилла например Ибрагимовича, Стерлинг, Канселу, Агуэро и еще несколько футболистов такие как Зинченко, Данте, Глеб, Это’о, Яя Туре и еще дюжину футболистов работавших с ним.
+3
-1
+2
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Максим Черкашин
Ответ Momos
Быть хорошим человеком и при этом отличным тренером только Анчелотти умеет
В Эвертоне и Наполи у него не получилось.🤔
+1
0
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KerroChelsea
Ответ инок
Дайте Поттеру провести хотя бы предсезонку полноценную с командой летом, а потом уже делайте выводы.
Тухель не проводил никаких предсезонок и вытащил клуб в топ 4 и взял ЛЧ попутно залетев в финалы кубков. Да, у него был другой состав. Тут тоже можно было бы это сделать. Хватит оправдывать этого увальня
+36
-7
+29
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!!!Bata!!!
А Конте прямо не в их числе, числе лучших?
0
-2
-2
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Tsamourlidis_mufc
Жаль Поттера искренне. Очень хорошо представлял его во главе сборной Англии. Веселее было бы гораздо с ним, больше времени и меньше давления. Там бы вполне мог бы преуспеть.
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