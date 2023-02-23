У игроков «Челси» нет неприязни к Поттеру, но они сомневаются, что тренер способен конкурировать с Пепом и Клоппом, как Тухель
У игроков «Челси» нет неприязни к Грэму Поттеру, но они сомневаются в его способностях.
В отличие от многих предшественников Поттера на посту тренера «Челси», игроки команды не испытывают к нему личную неприязнь – даже те, кого он не включает в состав, пишет The Athletic.
Поттера считают хорошим и честным человеком, который проявляет интерес к своим игрокам как к людям.
Однако в «Челси» всерьез сомневаются в том, что Поттер способен остановить кризис команды. Также в клубе сомневаются, что в долгосрочной перспективе Грэм сможет конкурировать с Пепом Гвардиолой и Юргеном Клоппом в тактике, как это сделал Томас Тухель.
Отмечается, что на сегодняшний день поддержка Поттера со стороны владельцев «Челси» непоколебима, но в клубе сомневаются, что она останется прежней, если команда не продемонстрирует прогресс как в игре, так и в результатах.
Сейчас «Челси» занимает 10-е место в таблице АПЛ, набрав 31 очко за 23 матча.
Поэтому # ПоттерВон #!
ЛЧ - случайность