У игроков «Челси» нет неприязни к Поттеру, но они сомневаются, что тренер способен конкурировать с Пепом и Клоппом, как Тухель

У игроков «Челси» нет неприязни к , но они сомневаются в его способностях.

В отличие от многих предшественников Поттера на посту тренера « », игроки команды не испытывают к нему личную неприязнь – даже те, кого он не включает в состав, пишет The Athletic.

Поттера считают хорошим и честным человеком, который проявляет интерес к своим игрокам как к людям.

Однако в «Челси» всерьез сомневаются в том, что Поттер способен остановить кризис команды. Также в клубе сомневаются, что в долгосрочной перспективе Грэм сможет конкурировать с и в тактике, как это сделал Томас Тухель.

Отмечается, что на сегодняшний день поддержка Поттера со стороны владельцев «Челси» непоколебима, но в клубе сомневаются, что она останется прежней, если команда не продемонстрирует прогресс как в игре, так и в результатах.

Сейчас «Челси» занимает 10-е место в таблице , набрав 31 очко за 23 матча.