СКА одержал 50 побед за сезон КХЛ – это рекорд клуба

СКА установил новый клубный рекорд по числу побед за сезон.

Сегодня команда обыграла « » в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ (6:5 ОТ). Это 50-я победа петербуржцев в текущем сезоне.

СКА установил клубный рекорд, превзойдя достижение сезона-2018/19 – тогда было 49 побед.

Красно-синие стали вторым клубом в истории КХЛ, одержавшим 50 или более побед за сезон. Ранее это удалось в сезоне-2018/19 – москвичи выиграли 53 из 62 матчей.