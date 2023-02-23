СКА одержал 50 побед за сезон КХЛ – это рекорд клуба

Теги ЦСКА СКА КХЛ рекорды Роман Ротенберг Сочи Хоккей

СКА установил новый клубный рекорд по числу побед за сезон.

Сегодня команда Романа Ротенберга обыграла «Сочи» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ (6:5 ОТ). Это 50-я победа петербуржцев в текущем сезоне.

СКА установил клубный рекорд, превзойдя достижение сезона-2018/19 – тогда было 49 побед.

Красно-синие стали вторым клубом в истории КХЛ, одержавшим 50 или более побед за сезон. Ранее это удалось ЦСКА в сезоне-2018/19 – москвичи выиграли 53 из 62 матчей. 

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4 комментария

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Владимир
Когда у команды три состава... Даже что-то мало побед у них!!!
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Denis0017
И вот для этого потолок зарплат делали?
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KSA1985
Роман Борисович пишет историю. Скоро выйдет книга
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mc-manaman
по старым конспектам Йозе Марино
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-1
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