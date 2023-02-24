«МЮ» обыграл «Барселону» впервые с 2008 года. Были 4 поражения подряд и ничья до этого

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Футбол

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Барселону» впервые почти за 15 лет.

Английский клуб одержал победу в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы (2:1) и по сумме двух встреч прошел в 1/8 финала (первая игра – 2:2).

«МЮ» не побеждал каталонцев в официальных матчах с апреля 2008 года. Тогда манкунианцы выиграли в полуфинале Лиги чемпионов (1:0) и в итоге стали победителями турнира.

После этого «Барселона» одержала четыре победы подряд, в том числе дважды в финалах ЛЧ, а также сыграла вничью на прошлой неделе на «Камп Ноу» в ЛЕ.

56 комментариев

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инна витенберг
Так обидно что и писать не хочется.Учитесь у Реала
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Макс Кидалов
Ответ Смеющийся Баварец
Какое же огромное количество просто беспощадного хейта. Барса проиграла в двух упорнейших матчах с общим счетом 4:3 и ни в одном матче не было доминирования ни одной из команд. Была очень равная игра два матча. И Барса проиграла то команде, которая находится в 5 очках от первого места АПЛ. Зато все восхищаются Реалом, который выиграл Ливерпуль, которого в этом сезоне только ленивый не возил. Но Барсе нужно научиться играть в еврокубках, это да А МЮ красавцы. За полгода 10Хаг проделал потрясающую работу P.S. Все равно за Реал радостно, хоть кто-то тащит Испанию в еврокубках
Дааа нормально ты подвиг Реала принизил, команда которая к 15 минуте на Энфилде горела 0 2 и выигрывает 5 2. Причём в лч впервые такой камбек произошёл
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ckarlosson
Ответ mag+
ставлю +
👌🏼
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f0rmoceft
Ответ Wasilij Petrow
В Ла Лиге очень молодая Барса пока что претендует на первенство. Что она покажет в ЛЧ, посмотрим. Барса с Месси после 2015-го однажды дошла до полуфинала и четырежды вылетала в 1/4, последний раз с эпическим счетом. Уверен, что такого провала у команды Хави не будет.
У Хави два вылета из ЛЕ. Это уже провал. Тогда хотя бы до 1/4 ЛЧ доходили!
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mag+
Ответ ckarlosson
Я говорил, что Мю пройдет Барсу в легкую. Меня в тот момент минусовали. В этой игре вопросы только к Мю, очень слабо выступили. Без Дембеле, Педри и Бускетса игры вовсе нет. Сегодня мы все этому свидетели. Нынешняя Барса не уровень самой Барсы вплоть до тренера. Нужна глобальная перестановка, начать нужно с тренера. Рафинья, Кунде, Фати, Кессие не уровень топ клуба, Ферран так же не оправдывает, но все же есть надежда. Йонг сегодня делал все, стабильности бы ему. А так проигрывает конкуренцию 19 летним пацанам. Кунде разочаровывает..
ставлю +
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mag+
ЕЕееееееееееееееееееееееееть
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Невский баклан
Мю с победой! Непонятно почему Барса не играет с другими как играет с Реалом.
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bel01
Лучшие игроки Барсы в этом сезоне (кроме Лёвы) - Гави, Педри, Дембеле.
Никого из троих не было на поле.
И при этом Барса была на волоске от того, чтобы отыграться на последних минутах.
Так что не преувеличивайте эту победу МЮ.
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Ivang King
Ответ Смеющийся Баварец
Какое же огромное количество просто беспощадного хейта. Барса проиграла в двух упорнейших матчах с общим счетом 4:3 и ни в одном матче не было доминирования ни одной из команд. Была очень равная игра два матча. И Барса проиграла то команде, которая находится в 5 очках от первого места АПЛ. Зато все восхищаются Реалом, который выиграл Ливерпуль, которого в этом сезоне только ленивый не возил. Но Барсе нужно научиться играть в еврокубках, это да А МЮ красавцы. За полгода 10Хаг проделал потрясающую работу P.S. Все равно за Реал радостно, хоть кто-то тащит Испанию в еврокубках
Похоже твой P.S. и набрал плюсики
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Александр Маликов
Ответ ckarlosson
Все болелы Мю неадекваты? Или только ты такой никчемный?
Про никчемность поподробнее пожалуйста.. А-то из-за Твоего скудного построения предложений я не понял о чем ты :(
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f0rmoceft
Очень рад за МЮ, давно жду их возвращения…
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GuruFutbola
Ответ Волосатый Гонсалес
эру динозавров не затрагивай ))) месси ушёл, без него ничего пока не добились😗
Эра динозавров это прошлый век, а эти матчи были совсем недавно
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Spiker1606
Ответ LokiSp
Ты серьезно сравниваешь нынешнюю Барсу без трех ключевых игроков с той машиной? =) МЮ молодцы, хорошо играли
В смысле? Нынешняя Барса гроза Ла Лиги.
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ckarlosson
Ответ Александр Маликов
ОТ-СО-СЯ-О!!!!! Не в этот раз испанские товарищи.. по факту! Всех наших с победой!
Все болелы Мю неадекваты? Или только ты такой никчемный?
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Zidan GOAT
Ответ FanRocstar
Да Барса проиграла немного провались но это не полный же трындец Нада продолжать играть пусть Будем учиться на ошыбках но за то Мач Получился Бомбический
Тебе тоже надо учиться на своих ошИбках
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Волосатый Гонсалес
Ответ GuruFutbola
Ну лучше уж в стыках ле слить чем 2 раза в финале лч)
эру динозавров не затрагивай ))) месси ушёл, без него ничего пока не добились😗
+3
-1
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ckarlosson
Я говорил, что Мю пройдет Барсу в легкую. Меня в тот момент минусовали. В этой игре вопросы только к Мю, очень слабо выступили. Без Дембеле, Педри и Бускетса игры вовсе нет. Сегодня мы все этому свидетели. Нынешняя Барса не уровень самой Барсы вплоть до тренера. Нужна глобальная перестановка, начать нужно с тренера. Рафинья, Кунде, Фати, Кессие не уровень топ клуба, Ферран так же не оправдывает, но все же есть надежда. Йонг сегодня делал все, стабильности бы ему. А так проигрывает конкуренцию 19 летним пацанам. Кунде разочаровывает..
+1
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+1
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Заур Исмайылов
Улыбка и радость дедушки Алекса стоят таких попед 👍
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Волосатый Гонсалес
хорошая ночь 🌃 выдалась сегодня ;)
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azimosius@mail.ru
Бедный Лева, скажет лучше бы я за лям в Баварии остался, чем такой позор терпеть
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Смеющийся Баварец
Ответ SanEffect
Да всё просто, хейтеры очень долго ждали этого, всё никак не подворачивался момент. Теперь прорвало канализацию. Оказывается уже и пенальти не было. Барсе итак пенальти ставят только по большим праздникам, но и те, что ставит оказывается левые. Только другим командам ставят заслуженные пенальти. А еще когда говорят, что это пробарселонский сайт, то просто смеяться хочется х)
Согласен. Просто похейтить охота.

О да, пробарселонский сайт
Каждый пук тут новость о «деле Негрейры», чтобы хейтеры покормились и порезвились в комментах
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Александр Маликов
ОТ-СО-СЯ-О!!!!! Не в этот раз испанские товарищи.. по факту! Всех наших с победой!
+2
-2
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Wasilij Petrow
Ответ bel01
Барса с Лео и без него - по-прежнему две разные по уровню команды... Увы...
В Ла Лиге очень молодая Барса пока что претендует на первенство. Что она покажет в ЛЧ, посмотрим. Барса с Месси после 2015-го однажды дошла до полуфинала и четырежды вылетала в 1/4, последний раз с эпическим счетом. Уверен, что такого провала у команды Хави не будет.
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Смеющийся Баварец
Ответ AnMe
Согласен с адекватным мнением, тут просто много школоты и их комментарии читать тошно, «кринж» как говорится 😁
🤝🤝🤝
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AnMe
Ответ Смеющийся Баварец
Какое же огромное количество просто беспощадного хейта. Барса проиграла в двух упорнейших матчах с общим счетом 4:3 и ни в одном матче не было доминирования ни одной из команд. Была очень равная игра два матча. И Барса проиграла то команде, которая находится в 5 очках от первого места АПЛ. Зато все восхищаются Реалом, который выиграл Ливерпуль, которого в этом сезоне только ленивый не возил. Но Барсе нужно научиться играть в еврокубках, это да А МЮ красавцы. За полгода 10Хаг проделал потрясающую работу P.S. Все равно за Реал радостно, хоть кто-то тащит Испанию в еврокубках
Согласен с адекватным мнением, тут просто много школоты и их комментарии читать тошно, «кринж» как говорится 😁
+1
-1
0
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