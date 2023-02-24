«МЮ» обыграл «Барселону» впервые с 2008 года. Были 4 поражения подряд и ничья до этого

« » обыграл «Барселону» впервые почти за 15 лет.

Английский клуб одержал победу в ответном матче раунда плей-офф (2:1) и по сумме двух встреч прошел в 1/8 финала (первая игра – 2:2).

«МЮ» не побеждал каталонцев в официальных матчах с апреля 2008 года. Тогда манкунианцы выиграли в полуфинале Лиги чемпионов (1:0) и в итоге стали победителями турнира.

После этого « » одержала четыре победы подряд, в том числе дважды в финалах ЛЧ, а также сыграла вничью на прошлой неделе на «Камп Ноу» в ЛЕ.