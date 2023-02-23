Чимаев о годовщине депортации чеченцев и ингушей: «Пусть Всевышний дарует нам терпение пережить эту потерю»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Топовый полусредневес UFC Хамзат Чимаев, родившийся в Чеченской республике, напомнил подписчикам в соцсетях о годовщине депортации чеченцев и ингушей.

Депортация была осуществлена с 23 февраля по 9 марта 1944 года. За это время были выселены более полумиллиона человек. Погибли более 120 тысяч жителей Чечни и Ингушетии.

«23 февраля 1944 года. Страшная и горькая дата. В этот день сотни тысяч чеченцев и ингушей были оторваны от своей родной земли и депортированы.

Целые семьи грузили в эшелоны. Десятки тысяч умерли в дороге от холода и голода. Без суда и следствия людей приговорили к смерти.

Об этом надо говорить. Об этом надо помнить. Пусть Всевышний дарует нам терпение пережить эту потерю и возможность принять все предначертанное Им», – написал Чимаев в соцсетях.

Чимаев – о следующем бое: «Иншааллах, вернемся после Рамадана»

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25 комментариев

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Maxim Vasnechov
Ответ Taxi64
Ну вот например янки справились с геноцидом индейцев, а вот не умный Стaлин и комуняки- и Чеченцев и крымских тататар и укров и казахов 1 все пытались их уничтожить, а их как то всех больше стало, ещё и с образованием и мидициной обзавелись...
Ты про индейцев в комсомолке прочитал? В США - 5 млн индейцев проживает.
Нет, после Сталина их как раз меньше стало. Ещё раз, методы дяди Адольфа были признаны недопустимыми, для международных отношений СССР.
Сам бы лучше образованием обзавелся, а не "мидицина". Потому что при Сталине ни того, ни другого для жителей отдаленных регионов не было. )
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eazyjet
Ответ Александр Максаков
Что-то плохо справились с геноцидом... Не кажется?
Ну так и у Гитлера не получилось, это не значит что это был не геноцид евреев
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вперёд спартак
какого лешего?
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Maxim Vasnechov
Ответ Сяява
Где читал про голые степи?
Ой да, в Караганде же такие прекрасные условия для жизни. Резко континентальный климат, гигантские перепады температуры и прочее. А домов то построили, аж 400 для десятков тысяч депортированных. Это не многоквартирных, а типовых колхозных советских домов.
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Taxi64
Ответ Maxim Vasnechov
Да они бы и рады просто убить, но тогда близился конец WWII, во всю определялось послевоенное мироустройство, поэтому методы дяди Адольфа признали не корректными. Просто отправили в голую степь помирать.
Ну вот например янки справились с геноцидом индейцев, а вот не умный Стaлин и комуняки- и Чеченцев и крымских тататар и укров и казахов 1 все пытались их уничтожить, а их как то всех больше стало, ещё и с образованием и мидициной обзавелись...
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Александр Максаков
Ответ Luffy Die
судя тому как ты пишешь, тебя это только забавляет, но тем людям с которыми, это произошло не было это забавой. Не дай Бог чтобы это случилось ещё раз
Судя по тому, что я пишу, мне противен этот наброс Спортса на главной про "пережить потерю" с известной целью разжигания сами знаете чего и навязывания нам исторической вины
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molot p
ну в чечне тейповое устройство общин было, и есть наверное щас, что мешало советской власти там укрепиться. но и сталина не оправдываю, сделал для номенклатуры только хорошо, а чеченцам, как впоследствии и многим другим, это вылилось в террор и смерти, а после развала совка в две чеченские
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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
В комментах пока мало сталинодрочеров, это хорошо :)
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Сяява
Ответ Maxim Vasnechov
Да они бы и рады просто убить, но тогда близился конец WWII, во всю определялось послевоенное мироустройство, поэтому методы дяди Адольфа признали не корректными. Просто отправили в голую степь помирать.
Где читал про голые степи?
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Сяява
Ничего хорошего в таких методах нет, но никаких десятков тысяч погибших в дороге не было, вокруг этой темы очень много вранья.
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Luffy Die
Ответ Александр Максаков
Обычно убивают, чтобы умерли. А тут депортировали, чтобы умерли. Удобно, наверно.
судя тому как ты пишешь, тебя это только забавляет, но тем людям с которыми, это произошло не было это забавой. Не дай Бог чтобы это случилось ещё раз
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Maxim Vasnechov
Ответ Александр Максаков
Обычно убивают, чтобы умерли. А тут депортировали, чтобы умерли. Удобно, наверно.
Да они бы и рады просто убить, но тогда близился конец WWII, во всю определялось послевоенное мироустройство, поэтому методы дяди Адольфа признали не корректными. Просто отправили в голую степь помирать.
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Reece24
Да, «великие» времена сталина они такие.
Спроси у любого сталиниста про усатый террор, он тебе ответит «так сталин лично никого не убивал»🤡.
Да и в общем он не местный, мимо проходил, в одиночку выиграл войну и поднял экономику, никакого террора и унижения целых народов не было.
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Atsuktuvas
Тогда это тоже было "на благо родины".
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Александр Максаков
Ответ Luffy Die
а почему тогда? детей, старики почему всех депортировали? хотя, да, не просто так, а чтобы они умерли
Обычно убивают, чтобы умерли. А тут депортировали, чтобы умерли. Удобно, наверно.
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Крыс Пол
Не все так очевидно. Возможно, эти старики и дети подрывали деятельность советского аппарата..
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JuVero
Ответ Alea Jacta-Est
ну скажем, не просто так то делалось
пяточок)
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Luffy Die
Ответ Alea Jacta-Est
ну скажем, не просто так то делалось
а почему тогда? детей, старики почему всех депортировали?
хотя, да, не просто так, а чтобы они умерли
+5
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NoWar
Ответ Александр Максаков
Судя по тому, что прошло 79 лет, уже пережили
Пережили но не все
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Александр Максаков
Ответ tyuiop tyuiop
ну да, с целью геноцида
Что-то плохо справились с геноцидом... Не кажется?
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Александр Максаков
Ответ tyuiop tyuiop
не все
Да ладно, не может быть!
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tyuiop tyuiop
Ответ Александр Максаков
Судя по тому, что прошло 79 лет, уже пережили
не все
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tyuiop tyuiop
Ответ Alea Jacta-Est
ну скажем, не просто так то делалось
ну да, с целью геноцида
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Alea Jacta-Est
ну скажем, не просто так то делалось
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Александр Максаков
Судя по тому, что прошло 79 лет, уже пережили
+1
-4
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