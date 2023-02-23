Чимаев о годовщине депортации чеченцев и ингушей: «Пусть Всевышний дарует нам терпение пережить эту потерю»
Топовый полусредневес UFC Хамзат Чимаев, родившийся в Чеченской республике, напомнил подписчикам в соцсетях о годовщине депортации чеченцев и ингушей.
Депортация была осуществлена с 23 февраля по 9 марта 1944 года. За это время были выселены более полумиллиона человек. Погибли более 120 тысяч жителей Чечни и Ингушетии.
«23 февраля 1944 года. Страшная и горькая дата. В этот день сотни тысяч чеченцев и ингушей были оторваны от своей родной земли и депортированы.
Целые семьи грузили в эшелоны. Десятки тысяч умерли в дороге от холода и голода. Без суда и следствия людей приговорили к смерти.
Об этом надо говорить. Об этом надо помнить. Пусть Всевышний дарует нам терпение пережить эту потерю и возможность принять все предначертанное Им», – написал Чимаев в соцсетях.
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Нет, после Сталина их как раз меньше стало. Ещё раз, методы дяди Адольфа были признаны недопустимыми, для международных отношений СССР.
Сам бы лучше образованием обзавелся, а не "мидицина". Потому что при Сталине ни того, ни другого для жителей отдаленных регионов не было. )
Спроси у любого сталиниста про усатый террор, он тебе ответит «так сталин лично никого не убивал»🤡.
Да и в общем он не местный, мимо проходил, в одиночку выиграл войну и поднял экономику, никакого террора и унижения целых народов не было.
хотя, да, не просто так, а чтобы они умерли