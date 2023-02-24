«Барселона» при Хави вылетела из еврокубков 4 раза за 14 месяцев
«Барселона» под руководством Хави вылетела из еврокубкового турнира в четвертый раз.
Испанская команда прекратила выступления в Лиге Европы после поражения от «Манчестер Юнайтед» (1:2, первый матч – 2:2). «Барса» попала в этот турнир после вылета из Лиги чемпионов по итогам группового этапа.
Каталонцы вылетели из еврокубков в 4-й раз за последние 14 месяцев – в сезоне-2021/22 команда выбыла из Лиги чемпионов по итогам групповой стадии, а из Лиги Европы вылетела после 1/4 финала.
Бавария сейчас без него плохо играет и может потерять первую строчку, и он без Баварии не тот.
P.S. по пропущенным мячам в сезоне. в чемпионате от реала - 3 (пока), от баварии - 5, от интера - 4, от мю - 4. не стоит переоценивать 7 мячей в сезоне ла лиги. любой серьезный соперник в игровом тонусе отгружает нам
Нынче здесь, завтра там, 😂😂😂
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