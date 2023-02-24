«Барселона» при Хави вылетела из еврокубков 4 раза за 14 месяцев

Теги Манчестер Юнайтед Барселона Хави Ла Лига Лига Европы УЕФА Футбол

«Барселона» под руководством Хави вылетела из еврокубкового турнира в четвертый раз.

Испанская команда прекратила выступления в Лиге Европы после поражения от «Манчестер Юнайтед» (1:2, первый матч – 2:2). «Барса» попала в этот турнир после вылета из Лиги чемпионов по итогам группового этапа.

Каталонцы вылетели из еврокубков в 4-й раз за последние 14 месяцев – в сезоне-2021/22 команда выбыла из Лиги чемпионов по итогам групповой стадии, а из Лиги Европы вылетела после 1/4 финала. 

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144 комментария

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инна витенберг
Кто то должен ответить как в команде появилтсь Рафинья, Торесс, Депай ,Кунде Кисае. Сколько борохла прошло за последние годы в барсе и кого купил Реал. Лапорту гнать в первую очередь, а Хави счастливой дороги назад
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здоровяк
Лапорта просто не дернул за рычаг судьи
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нелюбитель футбола
"Классно" Барсе без Месси... "Рекорд" за "рекордом".. Классно МЮ без балласта... Победа за победой... Хе-хе..
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bel01
Ответ zamzam
Стоичков 8 номер
В майке с 10 номером он тоже играл, хотя чаще - да, в 8-ке. Если этих гениев мало, то ещё плюс десятки - М.Лаудруп, Х.Рикельме.
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Тима Мамхяг
Барса вв че сдесь забыли, а это Манчестер Юнайтед👹глори ман юнт
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ckarlosson
Тен Хаг сильнее Хави как тренер..
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Кино Музыка
Совпало с уходом Месси.
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f0rmoceft
Ответ TAGAY
Хави облажался, СНОВА! с самого начало второго тайма МЮ давил сильно, и гол был лишь вопросом времени, Роберто,Лева,Раф нулевые.. менять кого то надо было сразу, можно было сразу двоих! Лева очередной топ матч НУЛЕВОЙ! можно пинать Рафа и Роберто сколько угодно но Лева... худший игрок матча! вместо паса в дриблинг( причем, нулевейший в этом аспекте,и всегда им был!) и то назад.. пас отдай.. нет! снова в дриблинг! ... ей богу! и это тот кому просили ЗМ?! да идите вы "куда то", он и в топ 30 лучших не входит! он и в Барсе даже в топ 5 лучших не входит! максимально зависимый игрок, Бавария просто скрывала его недостатки, в Барсе вот вся его сущность выходит в снаружи. Кессиэ, вроде бы не так плохо но такой МЕДЛЕННЫЙ! замедлял атаки, не успевает на передачи.. смысл было держать его весь матч?! ну дай сыграть Пабло, молодой, может выстрелил бы.. хуже бы точно не было! что нашел Хави в этой 4-4-2 с Роберто и Кессиэ?! тот объем работы что Роберто дает спокойно дал бы и Ферран, но в отличии от Робрто с мячом Ферран ХОТЯ БЫ РАЗ создал бы момент. надо вернуться на 4-3-3, не работает это без Педри и Гави! Хави максимально тупо ведет себя! из запасных НИКТО толком не играет, все либо без игровой практики либо выходят когда надо удержать счет, или же в матчах когда у БАРСЫ ничего не получаются. основные хороши но запасных тоже надо было готовить, но они подошли в ужасной форме. ОЧНИСь уже Хави! нельзя надеяться на основу вечно, запасные тоже нужны и им нужна игровая практика, выпуская их лишь ради удержании счета не даст им должное игровые кондиции! вот и вылет, усилить игру было некем! игроки были но тренер не давал им набирать формы..
Ну на Леву ты зря гонишь. В том сезоне он действительно был лучшим, забил нереальное количество голов, я смотрел много матчей.
Бавария сейчас без него плохо играет и может потерять первую строчку, и он без Баварии не тот.
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Владислав Романов
осталось Ла Лигу просрать
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koshaus
Ответ bel01
И еще кто-то сомневается в том, что Месси ещё пару сезонов смог бы блистать в этой Барсе? Как его гения не хватало сегодня... Уже Лёва во втором тайме оттянулся на его позицию, потому что - никакой мысли в организации атак в таком варианте состава.
Ты, наверно, забыл что Барса с Месси регулярно вылетала из ЛЧ 6 лет подряд. Месси и ПСЖ помог вылететь из ЛЧ, не забив пенальти Реалу. У Месси 7 вылетов подряд из ЛЧ, блистал ничего не скажешь.
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max mystique
Соболезную ригоберке и ко)щас опять затаятся, а потом вылезут после победы какого-нибудь Кадиса)
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svaz
Ответ rezedent
Барса в десятерым играла, пока на поле был Роберто
выпустить Роберто в старте тоже решение хави
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Elkorazon01
А где гуру футбола и рибогерка? После победы над Осасуной будут писать какая же бабса сильная🤣🤣🤣
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MJRom
Трепещи, Альмерия! Мы идем к тебе!

P.S. по пропущенным мячам в сезоне. в чемпионате от реала - 3 (пока), от баварии - 5, от интера - 4, от мю - 4. не стоит переоценивать 7 мячей в сезоне ла лиги. любой серьезный соперник в игровом тонусе отгружает нам
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Elkorazon01
В еврокубках должны судить испанские судьи в играх бабсы🤣
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zamzam
Ответ bel01
Марадона, Ромарио, Ривалдо, Стоичков, Рональдиньо, Месси
Стоичков 8 номер
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rezedent
Ответ Xabi Alonso78
Нужно придумать новые еврокубке, где в соперниках будут Альмерии и Сеуты, оттуда Хаве, возможно, не вылетит. Бгг
Рот свой заткни уже, достал!
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alexis2020
Ответ benjamin92
если 2 человека такое сказали, то не надо всех фанатов приписывать. 2 место в ЛаЛиге - лучшее на что можно было надеяться в начале сезона
ну не два) я понимаю что есть и реалисты среди фанов Барсы, но немало неадекватов видел перед первым матчем против Баварии 13 сентября. да и после матча тоже. ну а как каталонцы пытаются высмеивать Реал за второе место в чемпионате... хотя мадридцы действующий обладатель ЛЧ и Ла лиги
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rezedent
Ответ svaz
главное рафинью почаще ставить и все норм будет, ржу с тех кто мне доказывал, что рафинья сильнее дембеле, на самом деле рафинья слабее Торреса, если утого нет проблем с головой. а Хави снова одни и те же грабли Бавария, Интер, Мю теперь во всех матчах, которые хорошо складывались у барсы в первых таймах, во вторых тренерскими ходами соперники барсы , разрывали и выигрывали матч. хви нулина, з первое место надо благодарит Штегену, он реально тащит в этом году
Барса в десятерым играла, пока на поле был Роберто
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Бакинский Кот
Актуальная песня для Барселоны - По морям, по волнам,
Нынче здесь, завтра там, 😂😂😂
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Ophiomorph
Ответ Faulheit
боюсь такие условия не подойдут Барсе, ведь они даже не вышли в 1/8
Ну тогда тем более. Помню когда Барса вылетела из ЛЧ тут писали, что ЛЕ это даже тяжелее ведь там на две игры больше. Облегчили себе жизнь в общем и только выиграли.
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bel01
Ответ Johnny Cheng
Назови хотя бы три десятки без фати
Марадона, Ромарио, Ривалдо, Стоичков, Рональдиньо, Месси
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Elkorazon01
Тут 2 варианта:
1. В Ла Лиге слабые команды
2. В Ла Лиге судьи 12 игрок бабсы
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koshaus
Заметил, как Хави ляпнет очередную хрень перед важным матчем, так Барса и впухает. Сейчас Барса может и в ЛЛ посыпаться. Восьмой год подряд вылетают из ЛЧ и даже в ЛЕ два года подряд не тянут. Понятно давно, Барса 💩. Человек- Пендаль ну очень вовремя свалил.
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benjamin92
Ответ alexis2020
я лично знаком с многими фанами Барсы и они такое говорили, что уж говорить о тех кто в интернете такое писал
если 2 человека такое сказали, то не надо всех фанатов приписывать. 2 место в ЛаЛиге - лучшее на что можно было надеяться в начале сезона
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