« » под руководством вылетела из еврокубкового турнира в четвертый раз.

Испанская команда прекратила выступления в после поражения от « » (1:2, первый матч – 2:2). «Барса» попала в этот турнир после вылета из Лиги чемпионов по итогам группового этапа.

Каталонцы вылетели из еврокубков в 4-й раз за последние 14 месяцев – в сезоне-2021/22 команда выбыла из Лиги чемпионов по итогам групповой стадии, а из Лиги Европы вылетела после 1/4 финала.