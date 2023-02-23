Рамос об уходе из сборной: «На Модрича, Месси, Пепе смотрю с восхищением и завистью – они отражают сущность традиций, справедливости. Но футбол не всегда справедлив»

огорчен решением Луиса де ла Фуэнте не вызывать его в сборную Испании.

Защитник « » опубликовал сообщение, в котором уведомил о завершении карьеры в национальной команде.

«Я смиренно верю в то, что этот путь заслуживал окончания по моему собственному решению или из-за несоответствия моей игры тому, чего достойна сборная, но не из-за возраста или иных причин, о которых я не услышал, но которые почувствовал.

Быть молодым или не очень молодым – это не достоинство и не недостаток, это лишь временная характеристика, не всегда имеющая отношение к уровню игры или способностям.

Я с восхищением и завистью смотрю на , , Пепе. Они отражают сущность традиций, ценностей, меритократии и справедливости в футболе. К сожалению, в моем случае подобного не будет, футбол не всегда справедлив и никогда не ограничивается только самим футболом.

Все это я принимаю с грустью, которой хочу с вами поделиться, но также и с высоко поднятой головой и благодарностью за все эти годы, за всю вашу поддержку. Неизгладимые воспоминания остаются со мной, как и все трофеи, за которые мы боролись и завоевание которых праздновали вместе. Как и невероятная гордость за то, что я стал футболистом с наибольшим числом матчей за сборную . Эта эмблема, эта футболка, эти фанаты делали меня счастливым человеком.

Я продолжу болеть за свою страну из дома, чувствуя себя привилегированным человеком после 180 игр за команду.

Я благодарю от всего сердца всех тех, кто всегда верил в меня!» – написал Рамос.