Рамос об уходе из сборной: «На Модрича, Месси, Пепе смотрю с восхищением и завистью – они отражают сущность традиций, справедливости. Но футбол не всегда справедлив»

Теги ПСЖ Порту Пепе Реал Мадрид Лионель Месси Серхио Рамос лига 1 Франция Сборная Испании по футболу Лука Модрич Луис де ла Фуэнте Футбол

Серхио Рамос огорчен решением Луиса де ла Фуэнте не вызывать его в сборную Испании.

Защитник «ПСЖ» опубликовал сообщение, в котором уведомил о завершении карьеры в национальной команде.

«Я смиренно верю в то, что этот путь заслуживал окончания по моему собственному решению или из-за несоответствия моей игры тому, чего достойна сборная, но не из-за возраста или иных причин, о которых я не услышал, но которые почувствовал.

Быть молодым или не очень молодым – это не достоинство и не недостаток, это лишь временная характеристика, не всегда имеющая отношение к уровню игры или способностям.

Я с восхищением и завистью смотрю на Модрича, Месси, Пепе. Они отражают сущность традиций, ценностей, меритократии и справедливости в футболе. К сожалению, в моем случае подобного не будет, футбол не всегда справедлив и никогда не ограничивается только самим футболом.

Все это я принимаю с грустью, которой хочу с вами поделиться, но также и с высоко поднятой головой и благодарностью за все эти годы, за всю вашу поддержку. Неизгладимые воспоминания остаются со мной, как и все трофеи, за которые мы боролись и завоевание которых праздновали вместе. Как и невероятная гордость за то, что я стал футболистом с наибольшим числом матчей за сборную Испании. Эта эмблема, эта футболка, эти фанаты делали меня счастливым человеком.

Я продолжу болеть за свою страну из дома, чувствуя себя привилегированным человеком после 180 игр за команду.

Я благодарю от всего сердца всех тех, кто всегда верил в меня!» – написал Рамос.

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43 комментария

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ALMANAC
Энрике всю сборную развалил какими-то непонятными обидками и необъективностью
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Фран
Грустно, когда чуть ли не последний из могикан уходит из сборной. Ушла эпоха. С 08 года по 12-й посчастливилось побывать на восьми матчах этой эпохальной сборной. К Рамосу можно относиться по разному. Так или иначе он великий. Помню его удар в космос в полуфинале с Баварией, было смешно. Через 2 месяца, я, вместе с испанской торсидой схватился за голову на Донбасс Арене, когда Рамос пошёл бить пенальти. А потом он забил его в известном стиле. В таких эпизодах и раскрывается величие. Ну а болельщики Мадрида наверняка Серхио обожают и тот пенальти вообще не вспоминают.

Если анализировать сухо, то Испании на ЧМ не хватило Рамоса или какого-то дядьки. Энрике попытался сделать из себя Арагонеса, но пока далеко ему до Мудреца, учиться и учиться.
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Jovana Jovičić
Ответ TaR
Наверное в том что тренер сказал ему что не важно в какой он будет форме? Что дверь закрыта бесповоротно и без причин?
Странно, когда такое было с Дзюбой, то у Вас это нормой было
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Пацанчик реальный
Ответ Игорь Климов
Чего ты несёшь?
Чушь!Или у тебя есть другие варианты??!!)))
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Ллб
Ответ Direct free kick
За Атлетико. Коке мужик, но в сборной его авторитет нуже нуля увы. Так что как-то так. Рычагом Барселона стала не в 2010, а в 2022
Смотрю игры Атлетико и не очень понимаю по каким таким сейчас качествам он может быть игроком основы сборной Испании в схеме 4/3/3.Его надо выпускать на поле только потому что он мужик?)
Так по твоим же критериям получается , что его регулярно зовут в сборную , но этот "мужик" даже не может завоевать авторитет в раздевалке , чтобы напихать в раздевалке кому надо.
Что это за лидер и мужик тогда, что его авторитет в сборной "ниже нуля" , цитируя тебя
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Donald Subanov
Ответ Direct free kick
Единственный мужик в сборной Испании разумеется не нужен, когда базовый клуб фк рычаг
В сборной уже нет Энрике, до сих пор бомбите
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GuruFutbola
Ответ Direct free kick
Единственный мужик в сборной Испании разумеется не нужен, когда базовый клуб фк рычаг
Опять заговор иудеев?
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Direct free kick
Ответ Ллб
Если бы не базовый клуб рычаг, без "мужиков" ,то Испания так и осталась бы командной второго сорта, без великой победной серии из 2 Чемпионатов Европы и Чемпионата мира. А в твоей сливочной космополитной команде , из Испанцев только баночники и средненький по уровню Карвахаль. Так что остынь , чел, и накидывай свое хейтерское овницо хотя бы немного напрягая мозг перед написанием текста
За Атлетико. Коке мужик, но в сборной его авторитет нуже нуля увы. Так что как-то так.
Рычагом Барселона стала не в 2010, а в 2022
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Игорь Климов
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Не по телефону это решают. Сразу вспоминается Суарес и его уход из Барселоны, когда Куман точно так же поступил
Я констатировал факт как это было, а не говорил, что это правильно. Согласен, что такие вопросы решают только глаза в глаза.
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serhio_ramos_
Ответ Игорь Климов
Так Рамосу же тренер сборной Испании позвонил и сказал, что не нуждается в его услугах.
Какой тренер?Луис Физрике?Набрал в команду каталонских брусков,вместо опытных ветеранов.
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хавбек+
Ответ Dexter Dallas
И ни слова о ранальда. Ладно о лянеле мог сказать не только из-за уважения, но и из-за того, что вместе играют. Вы только представьте на сколько внутри команды ранальда всех высаживает. Что Рамос в числе долгожителей вспоминает Пепе. Который на поле был адски бешенным. По ходу вне поля одуванчики разводил и был обояшкой))
ну так к Роньке несправедливо отнеслись в сборной, почти как с Рамосито
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-5
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Дмитрий Гудков
Ответ Крыло советов
Реально, дядька Рамос хотя бы в запасе был бы лишним?
Особенно в серии пенальти никогда лишними бы не был
+2
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Ллб
Ответ Direct free kick
Единственный мужик в сборной Испании разумеется не нужен, когда базовый клуб фк рычаг
Если бы не базовый клуб рычаг, без "мужиков" ,то Испания так и осталась бы командной второго сорта, без великой победной серии из 2 Чемпионатов Европы и Чемпионата мира.

А в твоей сливочной космополитной команде , из Испанцев только баночники и средненький по уровню Карвахаль.
Так что остынь , чел, и накидывай свое хейтерское овницо хотя бы немного напрягая мозг перед написанием текста
+4
-3
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Silent Mode
Ответ AF007
Как человек криштик еще хуже, чем как игрок. И всё больше сигналов от Бруну, Рамоса, Бензема, что даже бывшие одноклубники его ненавидят и презирают не меньше, чем все остальные
А что такого они говорят о нем?
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Игорь Климов
Ответ Великолепная Семёрка
Рамос был шохой и лейтенантом Рона в Мадриде! Походу он устал быть таким! И конечно есть какой то зависть к Рона!
Чего ты несёшь?
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-1
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Isshin88
Месси отражает справедливость? По такой логике взятки и коррупция тоже справедливость?
0
-6
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инок
Рамос один из лучших защитников в современном футболе!
Жаль, что его карьера в сборной так внезапно закончилась...
+7
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Великолепная Семёрка
Рамос был шохой и лейтенантом Рона в Мадриде! Походу он устал быть таким! И конечно есть какой то зависть к Рона!
0
-8
-8
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V@d!m
грустно, что его карьера сборной заканчивается вот так. всегда боролся из последних сил за команду, и вот как она ему отплатила.

испанская сборная и весь испанский футбол превратились в сплошной балаган и фарс в последние годы. в первую очередь "благодаря" клоунам Рубиалесу и Тебасу.
сборная вообще каким-то цирком стала с чехардой посредственных тренеров и вызовом игроков не по уровню игры, а по непонятным хотелкам.
+4
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AF007
Ответ Dexter Dallas
И ни слова о ранальда. Ладно о лянеле мог сказать не только из-за уважения, но и из-за того, что вместе играют. Вы только представьте на сколько внутри команды ранальда всех высаживает. Что Рамос в числе долгожителей вспоминает Пепе. Который на поле был адски бешенным. По ходу вне поля одуванчики разводил и был обояшкой))
Как человек криштик еще хуже, чем как игрок. И всё больше сигналов от Бруну, Рамоса, Бензема, что даже бывшие одноклубники его ненавидят и презирают не меньше, чем все остальные
+5
-2
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Rio (BLR)
Думаю остался бы в Реале - играл бы в сборной.
+1
-2
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Барсик Юрана
Ответ Dexter Dallas
И ни слова о ранальда. Ладно о лянеле мог сказать не только из-за уважения, но и из-за того, что вместе играют. Вы только представьте на сколько внутри команды ранальда всех высаживает. Что Рамос в числе долгожителей вспоминает Пепе. Который на поле был адски бешенным. По ходу вне поля одуванчики разводил и был обояшкой))
И это говорит фанат Кринжа, мощно
+2
-3
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Blaumerc
в оконцовке понимаешь, что Рамос был просто сверх супер профессионалом, который не смотря на убеждения и предпочтения, готов был отдать жизнь на поле, ради футболки которую носит.
после этого понимаешь, что всё что творилось во времена выступления за РМ, было не более чем просто дань уважения клубу, и проффесионализма.
Браво легенда, когда он играл в РМ, никогда не вызывал сомнения на счет уровня игры, а наоборот, иногда бесил слишком преданностью клубу.
Останется в памяти одним из лучших в составе того Мадрида, который достоин лавров не менье чем Роналду
+11
0
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Кавабунга Шреддоголовый
Ответ Игорь Климов
Так Рамосу же тренер сборной Испании позвонил и сказал, что не нуждается в его услугах.
Не по телефону это решают. Сразу вспоминается Суарес и его уход из Барселоны, когда Куман точно так же поступил
+7
-3
+4
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Фанат Лионеля Месси
Зато наверняка будут вызывать главный страх болельщиков Барселоны-Гарсию
Ладно ,Рамос в любом случае легенда сборной Испании
+9
0
+9
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