Рамос об уходе из сборной: «На Модрича, Месси, Пепе смотрю с восхищением и завистью – они отражают сущность традиций, справедливости. Но футбол не всегда справедлив»
Серхио Рамос огорчен решением Луиса де ла Фуэнте не вызывать его в сборную Испании.
Защитник «ПСЖ» опубликовал сообщение, в котором уведомил о завершении карьеры в национальной команде.
«Я смиренно верю в то, что этот путь заслуживал окончания по моему собственному решению или из-за несоответствия моей игры тому, чего достойна сборная, но не из-за возраста или иных причин, о которых я не услышал, но которые почувствовал.
Быть молодым или не очень молодым – это не достоинство и не недостаток, это лишь временная характеристика, не всегда имеющая отношение к уровню игры или способностям.
Я с восхищением и завистью смотрю на Модрича, Месси, Пепе. Они отражают сущность традиций, ценностей, меритократии и справедливости в футболе. К сожалению, в моем случае подобного не будет, футбол не всегда справедлив и никогда не ограничивается только самим футболом.
Все это я принимаю с грустью, которой хочу с вами поделиться, но также и с высоко поднятой головой и благодарностью за все эти годы, за всю вашу поддержку. Неизгладимые воспоминания остаются со мной, как и все трофеи, за которые мы боролись и завоевание которых праздновали вместе. Как и невероятная гордость за то, что я стал футболистом с наибольшим числом матчей за сборную Испании. Эта эмблема, эта футболка, эти фанаты делали меня счастливым человеком.
Я продолжу болеть за свою страну из дома, чувствуя себя привилегированным человеком после 180 игр за команду.
Я благодарю от всего сердца всех тех, кто всегда верил в меня!» – написал Рамос.
Если анализировать сухо, то Испании на ЧМ не хватило Рамоса или какого-то дядьки. Энрике попытался сделать из себя Арагонеса, но пока далеко ему до Мудреца, учиться и учиться.
Так по твоим же критериям получается , что его регулярно зовут в сборную , но этот "мужик" даже не может завоевать авторитет в раздевалке , чтобы напихать в раздевалке кому надо.
Что это за лидер и мужик тогда, что его авторитет в сборной "ниже нуля" , цитируя тебя
Рычагом Барселона стала не в 2010, а в 2022
А в твоей сливочной космополитной команде , из Испанцев только баночники и средненький по уровню Карвахаль.
Так что остынь , чел, и накидывай свое хейтерское овницо хотя бы немного напрягая мозг перед написанием текста
Жаль, что его карьера в сборной так внезапно закончилась...
испанская сборная и весь испанский футбол превратились в сплошной балаган и фарс в последние годы. в первую очередь "благодаря" клоунам Рубиалесу и Тебасу.
сборная вообще каким-то цирком стала с чехардой посредственных тренеров и вызовом игроков не по уровню игры, а по непонятным хотелкам.
после этого понимаешь, что всё что творилось во времена выступления за РМ, было не более чем просто дань уважения клубу, и проффесионализма.
Браво легенда, когда он играл в РМ, никогда не вызывал сомнения на счет уровня игры, а наоборот, иногда бесил слишком преданностью клубу.
Останется в памяти одним из лучших в составе того Мадрида, который достоин лавров не менье чем Роналду
Ладно ,Рамос в любом случае легенда сборной Испании