Мостовой о Семаке: «В Европе ничего не выиграл – из года в год провал. Убрать из «Зенита» 6-7 легионеров и купить обычных русских – будет на 4-м месте в РПЛ»
Александр Мостовой оценил роль главного тренера Сергея Семака в успехах «Зенита».
«Почему российскому тренеру дали шанс в Питере? Помимо Семака, «Зенит» и с другим тренерами выигрывал наш чемпионат. Он же с «Уфой» ничего не взял.
Сергей Богданович играл в «Зените», и клуб подумал: сколько можно уже тратить бешеные деньги на одного, на второго, когда можно с таким же успехом поставить своего специалиста и так же выигрывать чемпионат с хорошими футболистами.
В Европе же Семак ничего не выигрывал. Там проваливались из года в год. Что здесь говорить-то.
Зачем что-то менять? Думаю, он доволен, что ему платят и все условия создают, как раз и «Зенит» выигрывает.
Вот если убрать шесть-семь иностранцев и купить обычных русских, по-другому бы начали говорить. Питерский клуб займет третье-четвертое место в РПЛ, и потом заговорили бы. Здесь нет ничего удивительного», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Последовательно и целенаправленно через разные говорящие головы транслируется только одна мысль - надо ослаблять Зенит, потому как никто не хочет прилагать дополнительные усилия по развитию своих клубов, но и сложившийся статус-кво с доминированием Зенита многих не устраивает. Мостовой и остальные околофутбольные болтуны транслирует заказуху, а спорт-ленты старательно перепечатывают и тиражируют их ересь.
семак — средний тренер?
эка невидаль.
нафига эти откровения моста.
это уровень разговора болельщиков,
для которых 95% тренеров — «физруки».
у среднего тренера семака конфликтов в команде нет,
а поставь никакого тренера моста, там начнутся свары,
и вынос грязи.
этот лохматый пацанчик не созрел даже для первой лиги.
и никогда не созреет.
послушаешь его, и хочется уши мыть. он вне футбольный корпорации. «лада» вообщем-то дерьмовое авто в сравнении с тойотой, и это обсуждают владельцы. но на салоне продаж
лады не написано «мы продаем дерьмовое авто».
надо понимать, что можно говорить на какой площадке.
а мост как третьеклассник рубит «правду-матку» и доволен собой.
под рубрикой «немножечко говна
о коллегах на футбольных обзорах»
Что касается Мостового - его провоцируют вопросами, потом, исходя из полученного материала, выстраивают словестные конструкции и подают это на потребу такой публики, частью которой ты являешься.
Уже которая начинает лаять..
Семак -средненький тренер каких пруд пруди.
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Когда Александру исполнилось 3 года, всей семьёй переехали в подмосковную Лобню.