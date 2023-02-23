Мостовой о Семаке: «В Европе ничего не выиграл – из года в год провал. Убрать из «Зенита» 6-7 легионеров и купить обычных русских – будет на 4-м месте в РПЛ»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой оценил роль главного тренера Сергея Семака в успехах «Зенита».

«Почему российскому тренеру дали шанс в Питере? Помимо Семака, «Зенит» и с другим тренерами выигрывал наш чемпионат. Он же с «Уфой» ничего не взял.

Сергей Богданович играл в «Зените», и клуб подумал: сколько можно уже тратить бешеные деньги на одного, на второго, когда можно с таким же успехом поставить своего специалиста и так же выигрывать чемпионат с хорошими футболистами.

В Европе же Семак ничего не выигрывал. Там проваливались из года в год. Что здесь говорить-то.

Зачем что-то менять? Думаю, он доволен, что ему платят и все условия создают, как раз и «Зенит» выигрывает.

Вот если убрать шесть-семь иностранцев и купить обычных русских, по-другому бы начали говорить. Питерский клуб займет третье-четвертое место в РПЛ, и потом заговорили бы. Здесь нет ничего удивительного», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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96 комментариев

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Злодей Спб
Почему околофутбольными московскими "экспертами" рассматриваются только варианты что-нибудь отнять у Зенита - ключевых игроков, тренера, ген.понсора. Но не один "эксперт" не предлагает способов повышения конкуренции в РПЛ, за счёт усиления других клубов-участников, как в плане состава, так и по тренерской позиции.

Последовательно и целенаправленно через разные говорящие головы транслируется только одна мысль - надо ослаблять Зенит, потому как никто не хочет прилагать дополнительные усилия по развитию своих клубов, но и сложившийся статус-кво с доминированием Зенита многих не устраивает. Мостовой и остальные околофутбольные болтуны транслирует заказуху, а спорт-ленты старательно перепечатывают и тиражируют их ересь.
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Evengar
В кои-то веки, что-то умное сказал. 👍
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МИХАЛЫЧ
Ответ UseR
И в чем он не прав? Семак очевидно очень посредственный тренер.
Он прав , но это Мостовой и на спортсе тенденция не соглашаться с ним..
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AllenatoreFirenze
Ответ Зизуха
Нужен игнор этих статей и ноль комментов
Почему? Питерцев пусть бомбит, что они не Европа, Краснодар, что они не Средиземное море. Правильно, пусть бомбят! Может кто и далее подумает
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ReneHoseman
Ответ luckyanov
Соглашусь в кои веки с царем) Семак -средненький тренер каких пруд пруди.
не в этом дело.
семак — средний тренер?
эка невидаль.
нафига эти откровения моста.
это уровень разговора болельщиков,
для которых 95% тренеров — «физруки».
у среднего тренера семака конфликтов в команде нет,
а поставь никакого тренера моста, там начнутся свары,
и вынос грязи.
этот лохматый пацанчик не созрел даже для первой лиги.
и никогда не созреет.
послушаешь его, и хочется уши мыть. он вне футбольный корпорации. «лада» вообщем-то дерьмовое авто в сравнении с тойотой, и это обсуждают владельцы. но на салоне продаж
лады не написано «мы продаем дерьмовое авто».
надо понимать, что можно говорить на какой площадке.
а мост как третьеклассник рубит «правду-матку» и доволен собой.
под рубрикой «немножечко говна
о коллегах на футбольных обзорах»
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МИХАЛЫЧ
Саня да без базара,, даже на пятом,, а если еще админ ресурс исключить то на 6😁
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AllenatoreFirenze
Ответ Dan Kennedy
Да, помним мы как Зенит с другими тренерами чемпионство брал. Чемпионы до Семака: Локомотив; Спартак; ЦСКА. Семака тяжело конечно оценивать, но кто-то мог бы и не справиться. А у Сергея все же получается. Ну и царёк великолепен, то иностранцы ему не нравятся, еще и без игровой карьеры. А тут и футболист приличный, и паспорт правильный - и все равно не так.
Маур с Уфой возьмёт. Давай, газпромовской, найми Маура. Или хотя бы кого-то вместо "прогрессивного Семака"
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AllenatoreFirenze
Ответ Зайцев Руслан
Надо быть типичным завистливым москвичом, большего не требуется
))) вы большие неприятности для мира принесли.... Бродского)))
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Валерий Асанов
Семак готовый персонаж на замену Валере...
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Виктор Иваненко
А Санька продолжает фонтанировать…
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UseR
И в чем он не прав? Семак очевидно очень посредственный тренер.
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Karel
Ответ Петр Сосулин
Дело в том, что, я уверен, что если бы тренера зенита каждый год брали бы ЛЧ, он все равно бы при….лся к чему нибудь, типа: да с зенитом все могут взять лч, вот пусть с Ротором попробует… Смысл в чем, Мост обычный шакал. Будет лаять всегда и на всех
Лаешь ты. Это абсолютно точно - потому что это твои прямые слова в этом посте, никакой "агент" за тебя их не писал.

Что касается Мостового - его провоцируют вопросами, потом, исходя из полученного материала, выстраивают словестные конструкции и подают это на потребу такой публики, частью которой ты являешься.
Уже которая начинает лаять..
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Виктор Войнов
Что выиграл в Европе , Мостовой?
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КИРИЛЛ УСТИНОВ
Он же с Уфой ничего не взял... Действительно, позорное для такого клуба 5е место. Зенит и с другими тренерами чемпионат проигрывал. А с Семаком - нет.
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muslim95
Можно скептически относиться к высказываниям Мостового, но тут он прав
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Фантом
Мда. Как говорил Бышовец, нет предела человеческой мерзости. И конкретной мерзости Мостового - в частности.
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Александр Храмкин
Ответ mekafff
Ну правильно, скопировать первый же текст из выдачи - святое, а вот перейти по ссылке и прочесть его - это уже задача для умных людей. __________ Когда Александру исполнилось 3 года, всей семьёй переехали в подмосковную Лобню.
Умный читатель, что же ты не скопировал, что его мать ленинградка, а как я уже писал выше, годы вне не лечат.
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luckyanov
Соглашусь в кои веки с царем)
Семак -средненький тренер каких пруд пруди.
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daladno?
Как же фигово жить ему, вы только представьте, состоит из желчи
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Человек1991
Мостовой конечно чудаковатый персонаж , словарный запас маленький , и речь не поставлена . Но насчёт лицензии он прав , и насчёт других вопросов доля правды есть у него . Придумали эти лицензии обучение бумажки всякие , чтобы бабки грести , и причём большие . Кто например меня, который смотрел более 10000 матчей и видел более 50000 голов, а также забил более 1000 голов , может научить футболу ?))
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Вадим Крючек
Ответ Антимосковский
«обычных» русских это каких? в любой клуб поставь средних паспортистов и он будет в середине таблицы, это откровение?
Из Спартака убери Промеса , и команда вылетит в ФНЛ
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justbored
Ответ Алексей Петров
крассава мост от своей темы не отступает, аххаххахха
Целостность личности это важно!
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wRong
Ответ Akademik77
А в чем гений вегана?
Веганов много, уточняй, о ком спрашиваешь. Про гениев вроде никто не писал. Ну я так точно
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Akademik77
Ответ wRong
Если из Баварии или Реала убрать легионеров и купить туда 6-7 обычных русских, они тоже упадут в таблице. Каким вообще имбецилом надо быть, чтобы выдавать аргументы такого уровня? Очевидность выдал и думает, что за ней великая мудрость сокрыта
А в чем гений вегана?
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mekafff
Ответ Александр Храмкин
Алекса́ндр Влади́мирович Мостово́й (род. 22 августа 1968, Ломоносов[3], Ленинградская область, РСФСР, СССР ___ Ваш чисто питерский, и годы вне, не излечат.
Ну правильно, скопировать первый же текст из выдачи - святое, а вот перейти по ссылке и прочесть его - это уже задача для умных людей.

__________

Когда Александру исполнилось 3 года, всей семьёй переехали в подмосковную Лобню.
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+5
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