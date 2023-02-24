Орлов, Светлаков и Хэтэуэй перешли в «Бостон», «Вашингтон» получил Крэйга Смита и 3 драфт-пика в трехстороннем обмене с участием «Миннесоты»

«Вашингтон», «Бостон» и « » произвели трехсторонний обмен.

Защитник «Кэпиталс» и форвард перешли в «Брюинс», которые также получили нападающего ЦСКА Андрея Светлакова, права на которого в принадлежали «Уайлд».

«Вашингтон», в свою очередь, приобрел форварда « » Крэйга Смита, а также получил три выбора – в 1-м раунде драфта-2023, в 3-м раунде драфта-2024 и во 2-м раунде драфта-2025.

Кроме того, к «Миннесоте» от «Бостона» перешел пик 5-го раунда предстоящего в этом году драфта.

При этом «Вашингтон» удержит половину зарплаты Орлова в своей платежке, а «Уайлд», транзитом через которых был проведен обмен россиянина, сохранит 25% его оклада.

Срок контракта Орлова с кэпхитом в размере 5,1 млн долларов истекает по окончании сезона-2022/23.