Орлов, Светлаков и Хэтэуэй перешли в «Бостон», «Вашингтон» получил Крэйга Смита и 3 драфт-пика в трехстороннем обмене с участием «Миннесоты»
«Вашингтон», «Бостон» и «Миннесота» произвели трехсторонний обмен.
Защитник «Кэпиталс» Дмитрий Орлов и форвард Гарнет Хэтэуэй перешли в «Брюинс», которые также получили нападающего ЦСКА Андрея Светлакова, права на которого в НХЛ принадлежали «Уайлд».
«Вашингтон», в свою очередь, приобрел форварда «Бостона» Крэйга Смита, а также получил три выбора – в 1-м раунде драфта-2023, в 3-м раунде драфта-2024 и во 2-м раунде драфта-2025.
Кроме того, к «Миннесоте» от «Бостона» перешел пик 5-го раунда предстоящего в этом году драфта.
При этом «Вашингтон» удержит половину зарплаты Орлова в своей платежке, а «Уайлд», транзитом через которых был проведен обмен россиянина, сохранит 25% его оклада.
Срок контракта Орлова с кэпхитом в размере 5,1 млн долларов истекает по окончании сезона-2022/23.
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