Орлов, Светлаков и Хэтэуэй перешли в «Бостон», «Вашингтон» получил Крэйга Смита и 3 драфт-пика в трехстороннем обмене с участием «Миннесоты»

Теги ЦСКА переходы Бостон Вашингтон Миннесота НХЛ драфт НХЛ Дмитрий Орлов КХЛ Крэйг Смит Андрей Светлаков Гарнет Хэтэуэй деньги Хоккей

«Вашингтон», «Бостон» и «Миннесота» произвели трехсторонний обмен.

Защитник «Кэпиталс» Дмитрий Орлов и форвард Гарнет Хэтэуэй перешли в «Брюинс», которые также получили нападающего ЦСКА Андрея Светлакова, права на которого в НХЛ принадлежали «Уайлд».

«Вашингтон», в свою очередь, приобрел форварда «Бостона» Крэйга Смита, а также получил три выбора – в 1-м раунде драфта-2023, в 3-м раунде драфта-2024 и во 2-м раунде драфта-2025.

Кроме того, к «Миннесоте» от «Бостона» перешел пик 5-го раунда предстоящего в этом году драфта.

При этом «Вашингтон» удержит половину зарплаты Орлова в своей платежке, а «Уайлд», транзитом через которых был проведен обмен россиянина, сохранит 25% его оклада.

Срок контракта Орлова с кэпхитом в размере 5,1 млн долларов истекает по окончании сезона-2022/23.

11 комментариев

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VintDV
Бостон идёт ва-банк. Крейчи и Бержи видимо еще один сезон не выдержат.
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VintDV
Сота тоже драфты собирает за удержание.
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hhlg
Ответ KirGre
У Кэпс и так защиты нет от слова совсем , а они ещё форварда взяли , видать правда смирились с тем , что не выйдут в плей-офф
Смита скорей в довесок сбросили ибо он совсем скис в Бостоне. А так конечно в Нэшвилле у него емнип 5 сезонов с +20 шайб
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bailen
Ответ hhlg
Вот не думаю, всё таки ему уже 32 летом, а хочет он долгий срок ;)
8 на 6 легко получит на рынке
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hhlg
Ответ bailen
Все в плюсе от обмена. Вашингтону заплатили хорошую компенсацию, Бостон идет за кубком, Орлов летом на фа получит контракт жизни
Вот не думаю, всё таки ему уже 32 летом, а хочет он долгий срок ;)
0
-1
-1
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bailen
Все в плюсе от обмена. Вашингтону заплатили хорошую компенсацию, Бостон идет за кубком, Орлов летом на фа получит контракт жизни
+2
0
+2
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Алексей Матыгин
защиты нет и не будет (с) Вашингтон
+1
0
+1
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Nik Khokhlov
Орлов выиграет Кубок с Бостоном и вернётся в Вашингтон
+2
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+2
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hhlg
Нормально скинули ибо летом бы ушли бесплатно плюс Орёл хотел 6 лет, а Кэпс давали 3. При этом не удивлюсь, если летом с Орлом могут попробовать договориться снова ;)
+3
-1
+2
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Иван Буренков
Неожиданно, честно говоря 😲
+2
0
+2
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KirGre
У Кэпс и так защиты нет от слова совсем , а они ещё форварда взяли , видать правда смирились с тем , что не выйдут в плей-офф
+3
0
+3
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