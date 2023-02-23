НБА. «Лейкерс» примут «Голден Стэйт», «Денвер» в гостях сыграет с «Кливлендом» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 9 матчей.

Обновленные « » примут на своей площадке действующего чемпиона « », лидер Западной конференции « » в гостях сыграет с « ».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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