НБА. «Лейкерс» примут «Голден Стэйт», «Денвер» в гостях сыграет с «Кливлендом» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 9 матчей.
Обновленные «Лейкерс» примут на своей площадке действующего чемпиона «Голден Стэйт», лидер Западной конференции «Денвер» в гостях сыграет с «Кливлендом».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 24 февраля, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 24 февраля, 03.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 24 февраля, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Дата проведения
- 24 февраля, 03.30, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 24 февраля, 03.30, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 24 февраля, 04.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 24 февраля, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 24 февраля, 06.00, «Crypto.com Arena»
- Дата проведения
- 24 февраля, 06.00, «Golden 1 Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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