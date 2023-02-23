НБА. «Лейкерс» примут «Голден Стэйт», «Денвер» в гостях сыграет с «Кливлендом» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 9 матчей.

Обновленные «Лейкерс» примут на своей площадке действующего чемпиона «Голден Стэйт», лидер Западной конференции «Денвер» в гостях сыграет с «Кливлендом».

НБА

Регулярный чемпионат

Кливленд – Денвер
Дата проведения
24 февраля, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча

Орландо – Детройт
Дата проведения
24 февраля, 03.00, «Amway Center»
Онлайн матча

Индиана – Бостон
Дата проведения
24 февраля, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
Онлайн матча

Торонто – Новый Орлеан
Дата проведения
24 февраля, 03.30, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча

Филадельфия – Мемфис
Дата проведения
24 февраля, 03.30, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча

Даллас – Сан-Антонио
Дата проведения
24 февраля, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча

Юта – Оклахома-Сити
Дата проведения
24 февраля, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча

Лейкерс – Голден Стэйт
Дата проведения
24 февраля, 06.00, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

Сакраменто – Портленд
Дата проведения
24 февраля, 06.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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7 комментариев

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помада Терезы
Как же я скучал
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жора кущ
Ответ lecter666_destiny
Очередной решающий матч ЛАЛ против прямого конкурента за плей ин. Проигрыш в нем по сути хоронит шансы на 7-8 место в плей ине
ну так и Лейкерс идет явным фаворитом в этом матче. Без Степана ГСВ ничего тут не светит. Лейкерс недавно и без ЛБДжей уверенно закрывали этот ГСВ.
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hhh1361
НА КО НЕЦ ТО
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-1
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lecter666_destiny
Очередной решающий матч ЛАЛ против прямого конкурента за плей ин. Проигрыш в нем по сути хоронит шансы на 7-8 место в плей ине
+1
0
+1
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Ryan T.
Надеюсь механик Чонси подкрутил шурупы и шас попрём!
За "ПТБ"! ⚫🔴
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Andy
Наконец то.
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Степан Цубер
ща жаришка пойдет, конец сезона зб 🏁
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