Тарасова о снятии Трусовой с финала Гран-при России: «У Саши проблемы со спиной, лечится, поэтому не выступит»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала о причинах снятия с финала Гран-при России по фигурному катанию.

«Созвонилась с тренером Трусовой Светланой Соколовской. Она сказала, что у Саши проблемы со спиной, лечится, поэтому не выступит в Санкт-Петербурге.

В федерацию об этом уже сообщили», – сказала Тарасова.