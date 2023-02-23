Тарасова о снятии Трусовой с финала Гран-при России: «У Саши проблемы со спиной, лечится, поэтому не выступит»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала о причинах снятия Александры Трусовой с финала Гран-при России по фигурному катанию.
«Созвонилась с тренером Трусовой Светланой Соколовской. Она сказала, что у Саши проблемы со спиной, лечится, поэтому не выступит в Санкт-Петербурге.
В федерацию об этом уже сообщили», – сказала Тарасова.
Она что не видела Сашкины вчерашние танцы?С больной спиной она на таких каблучищах отплясывала?
А еще, правда это наукой не доказано, говорят, помогает участие в шоу Плющенко!! Поэтому Саша с Марком их ни одного не пропускают.