Тарасова о снятии Трусовой с финала Гран-при России: «У Саши проблемы со спиной, лечится, поэтому не выступит»

Теги Татьяна Тарасова травмы женское катание Александра Трусова Р-Спорт Серия Гран-при России Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала о причинах снятия Александры Трусовой с финала Гран-при России по фигурному катанию. 

«Созвонилась с тренером Трусовой Светланой Соколовской. Она сказала, что у Саши проблемы со спиной, лечится, поэтому не выступит в Санкт-Петербурге.

В федерацию об этом уже сообщили», – сказала Тарасова.

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73 комментария

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Lёna
Ответ Raduga
Со спиной проблемы могут внезапно возникнуть. Желаю вам этого не узнать.
абсолютно согласна, сама столкнулась, вот прямо сейчас
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22somebody22
Ответ Этери горячая
Думаю, Марк и Саша повредили себе спину в спальне. Они читали камасутру, а затем пытались сделать это сами.
Так и есть.У них же парная травма спины.Завтра напишут о снятии Кондратюка,из-за спины,а на самом деле,при попытке повторить позу камасутры,напоролся в кровати на Сашкину собачку,она его за попу укусила)))
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EuhenioV
Ответ Настя Розова
Нести бред, про то, что она симулирует, хотя на ее фото с собакой весьма явно просматривается лечебный корсет — это еще больший сюр.
Если понадобится,Саша и в подгузнике с наваленным и оттопыренным сфоткается.Вы её совсем не знаете.
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Залина Малина
Ответ lanfqk
Что она сделала? Назвала кого-то г/вешками или что?
Я про снятие с турниров. Звёздная болезнь
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Lala M
Ответ Залина Малина
Это смехотворно просто! ТАКОЕ себе никто ещё не позволял. Превзошла по уровню наглости Плюща. Саша окончательно разочаровала. Аплодирую тем, кто предсказал это, в точку попали
Не перегибайте) ничего такого не случилось.
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EuhenioV
Поддержка Саши входит в пакет услуг,заранее оговоренных с штабом АП.Материальная поддержка пенсионера-хорошо,потеря репутации-плохо.
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Fellina
Ответ Raduga
Со спиной проблемы могут внезапно возникнуть. Желаю вам этого не узнать.
И в нужное время.
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22somebody22
У ТАТ с головой совсем плохо,если верит этим сказкам.
Она что не видела Сашкины вчерашние танцы?С больной спиной она на таких каблучищах отплясывала?
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Fellina
Кататься на шоу - спина в порядке, а выступать - ни-ни )))
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Сергей Южин
Ответ Этери горячая
Думаю, Марк и Саша повредили себе спину в спальне. Они читали камасутру, а затем пытались сделать это сами.
Больная спина - это заразно!
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Сергей Южин
Нужно больше плавать! Плавание, в том числе и подводное, хорошо помогает при лечении спины.
А еще, правда это наукой не доказано, говорят, помогает участие в шоу Плющенко!! Поэтому Саша с Марком их ни одного не пропускают.
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missis-Zima
Ответ Raduga
Со спиной проблемы могут внезапно возникнуть. Желаю вам этого не узнать.
у них внезапно только премия от пальто)
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Валерия Иванова
Ответ lanfqk
Я верю в то, что и у Ани, и у Алены, и у Саши были и есть серьезные травмы. Ультра-си - это вообще не шуточки, естественно у всех и колени, и руки, и спины летят. К сожалению, такой расклад в наше время в фигурнос катании - обыденность. Девочки катаются до Игр, а потом уже чисто физически не справляются. Очень жаль, надеюсь, в обычной жизни у каждой из спорстменок со здоровьем проблем не будет
Мне кажется, они валят все на травму, чтобы остаться в сборной ( но это если ее действительно нет, не хочу голословно обвинять Сашу).
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Den3Lo
Ответ Raduga
Опять же, травмы вчера нет, а сегодня есть.
Да ну перестаньте. Тут несколько человек если верило, что она выйдет на старт, то уже хорошо. Все же прекрасно понимали, что она закончила. Быть за пределами тройки вчерашней ракете не по статусу... я не виню если что, через это многие прошли
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Kareglazaya
Ответ Ольга Калугина
у Яны не забалуешь))
Яна исцеляет одним лишь взглядом)) У Соколовской таких способностей нет)
+6
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Алё? Алёна
Ответ наталья Головченко
Если бы не эти бездарные шоу, то катались бы они еще, а тут, как начинают в них участвовать, да еще и за большие деньги, то понимают, что соревнования не особо-то и нужны, а тем более бесконечные тренировки. На шоу, можно и без репетиций покататься....Нужно заключать контракты на запрет участия в шоу, пока ты действующий спортсмен. Объявил о завершении карьеры и вперед на все шоу мира.
Тоже самое на ум приходит. Надо запретить членам сборной участвовать, готовятся то к шоу наверное в своих тренерских группах, на государственном льду, зарплату сборника получают, и еще позволяют себе в соревнованиях не участвовать! А почему вы тогда в сборной?
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Delirium
Ответ Оксана
Получается у многих это только слова, что всё равно, что нет международных соревнований. Большинство vip- ов проигнорили внутренние соревнования. Вроде и не в чем их упрекнуть, ну почему-то ....
Такие фигуристы как Аня, Саша и Камила за шоу получают гораздо больше денег, чем за золото наших внутренних соревнований, да и с того же ЧМ, хоть единоразово сумма большая, но чтоб туда попасть и выиграть, это ж весь год надо пахать, а на шоу месяц за месяцем они больше заработают в итоге, а нагрузки существенно меньше. Поэтому все эти сказки про злых ТШТ, у которых девки рано уходят из спорта- фигня. Они уходят потому, что с ТШТ завоевывают все что только можно, а потом шоу и прочие медиапроекты дают гораздо больше в жизни, чем потенциальное продолжение спортивной карьеры.
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Miro 2018
Ответ Raduga
Тут из моего опыта. Помню, меня в поезде так скрутило, что я выйти не могла из вагона. А еще багаж(. После этого больная спина - знакомая тема(.
Если у Саши межпозвоночная грыжа, то прихватить может в любой момент. Сегодня все хорошо, а завтра острая боль и не согнуться, не разогнуться. И эту боль не снять никакими обезболивающими в течение нескольких дней.
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Настя Розова
Ответ Додик Аксель
Пора уже другой диагноз озвучивать. Про больную спину слышать уже какой-то сюр.
Нести бред, про то, что она симулирует, хотя на ее фото с собакой весьма явно просматривается лечебный корсет — это еще больший сюр.
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Natalia Solomakha
Ответ Блинчик
Может, дошло, что Трусова - это тот самый колодец, куда очень не стоило плевать? Правда, уже поздно.
Ну, её проинструктировали не плевать. В этом сезоне многим рты подзакрыли насчёт Саши, кроме фриков типа Железнякова, но там уже психические отклонения налицо. Тому же Ягудину, похоже, велели особо не выражаться, и хайпиться на ком-то другом начинать, Журанкова извиниться попросили.
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Raduga
Ответ Den3Lo
Ну те самой Саше, которая на днях говорила, что травм нет и здоровье не беспокоит вы не верите ?
Опять же, травмы вчера нет, а сегодня есть.
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Додик Аксель
Пора уже другой диагноз озвучивать. Про больную спину слышать уже какой-то сюр.
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Noname999
Почему то хейтеры считают, что Саша им больше всех чего-то должна всегда. Выступает - плохо, не выступает - плохо, катает больная - плохо, снимается по состоянию здоровья-плохо, падает-плохо, 5 квадов- плохо и до бесконечности... Ничего она Вам не должна, успокойтесь, можно подумать, билеты на неё покупали) здоровья Саше!
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наталья Головченко
Ответ lanfqk
Удачи Саше, пусть лечится, вряд ли, конечно, на соревнованиях она еще выступит, но пусть хотя бы вне спорта будет здорова. Как я и говорила, все фигуристки, начиная с поколения Липницкой, созданы ровно с одним прицелом - ОИ. Жалко, конечно, что мы не можем видеть наших любимых девчонок подольше, хотя с другой стороны, может и хорошо, что фанаты наблюдают только за их расцветом, а период угасания остается за кадром. Аня, Саша, Алена, вы навсегда в моем сердце, спасибо, что познакомили меня с миром фигурного катания, будьте счастливы:)
Если бы не эти бездарные шоу, то катались бы они еще, а тут, как начинают в них участвовать, да еще и за большие деньги, то понимают, что соревнования не особо-то и нужны, а тем более бесконечные тренировки. На шоу, можно и без репетиций покататься....Нужно заключать контракты на запрет участия в шоу, пока ты действующий спортсмен. Объявил о завершении карьеры и вперед на все шоу мира.
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Этери горячая
Ответ наталья Головченко
Она же только после шоу, 14 февраля в интервью говорила, что со здоровьем все ок и ничего не беспокоит. М-да...враньё на вранье. Думаю, что Саша закончила свою карьеру....а могла бы пройти еще одну Олимпиаду.
Саша всегда здоров для платного шоу!
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