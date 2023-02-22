Чемпионат мира по лыжным гонкам-2023. Клэбо, Таугбель, Валнес, Эвен Нортуг, Пеллегрино, Жув пробегут в квалификации классического спринта

23 февраля в Планице стартует чемпионат мира по лыжным гонкам. Мужчины пробегут классический спринт.

Чемпионат мира по лыжным гонкам

Планица, Словения

Мужчины

Спринт, классический стиль

Начало квалификации – 14.00 по московскому времени, начало финалов – 16.30 по московскому времени («Матч! Арена»).

Старт-лист

3. Эвен Нортуг (Норвегия)

5. (Норвегия)

9. (Франция)

11. (Норвегия)

13. (Италия)

14. (Великобритания)

15. (Франция)

19. (США)

21. Ховард Сулос Таугбель (Норвегия)

22. (Швеция)

23. (Норвегия)

37. Франческо де (Италия)