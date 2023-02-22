Чемпионат мира по лыжным гонкам-2023. Клэбо, Таугбель, Валнес, Эвен Нортуг, Пеллегрино, Жув пробегут в квалификации классического спринта
23 февраля в Планице стартует чемпионат мира по лыжным гонкам. Мужчины пробегут классический спринт.
Чемпионат мира по лыжным гонкам
Планица, Словения
Мужчины
Спринт, классический стиль
Начало квалификации – 14.00 по московскому времени, начало финалов – 16.30 по московскому времени («Матч! Арена»).
Старт-лист
3. Эвен Нортуг (Норвегия)
5. Пол Гульберг (Норвегия)
9. Люка Шанава (Франция)
11. Йоханнес Клэбо (Норвегия)
13. Федерико Пеллегрино (Италия)
14. Эндрю Янг (Великобритания)
15. Ришар Жув (Франция)
19. Бен Огден (США)
21. Ховард Сулос Таугбель (Норвегия)
22. Калле Халварссон (Швеция)
23. Эрик Валнес (Норвегия)
37. Франческо де Фабиани (Италия)
Йоханнес Бё - 🏆 🏆 🏆 🏆 🏆
Йоханнес Клебо - to be continued
(ツ)
p/s
глорам саши-солдата желаю приятного просмотра гонки-изгоев