Лига Европы. Раунд плей-офф. «Монако» Головина примет «Байер», «Ювентус» в гостях у «Нанта», «МЮ» против «Барсы»
«Манчестер Юнайтед» примет «Барселону» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы.
«Монако» Александра Головина сыграет дома с «Байером», «Ювентус» встретится в гостях с «Нантом».
Раунд плей-офф
Ответные матчи
- Дата проведения
- 23 февраля, 20.45, «Филипс Стадион»
Первый матч: 0:3
- Дата проведения
- 23 февраля, 20.45, «Луи II»
Первый матч: 3:2
- Дата проведения
- 23 февраля, 20.45, «MCH Арена»
Первый матч: 1:1
- Дата проведения
- 23 февраля, 20.45, «Стад ля Божуар»
Первый матч: 1:1
- Дата проведения
- 23 февраля, 23.00, «Стадио Олимпико»
Первый матч: 0:1
- Дата проведения
- 23 февраля, 23.00, «Роазон Парк»
Первый матч: 1:2
- Дата проведения
- 23 февраля, 23.00, «Ан дер Альтен Ферстерай»
Первый матч: 0:0
- Дата проведения
- 23 февраля, 23.00, «Олд Траффорд»
Первый матч: 2:2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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