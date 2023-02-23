Лига Европы. Раунд плей-офф. «Монако» Головина примет «Байер», «Ювентус» в гостях у «Нанта», «МЮ» против «Барсы»

« » примет «Барселону» в ответном матче раунда плей-офф .

« » Александра Головина сыграет дома с « », « » встретится в гостях с «Нантом».

Лига Европы

Раунд плей-офф

Ответные матчи

Первый матч: 0:3

Первый матч: 3:2

Первый матч: 1:1

Первый матч: 1:1

Первый матч: 0:1

Первый матч: 1:2

Первый матч: 0:0

Первый матч: 2:2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика ЛЕ