Лига Европы. Раунд плей-офф. «Монако» Головина примет «Байер», «Ювентус» в гостях у «Нанта», «МЮ» против «Барсы»

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«Манчестер Юнайтед» примет «Барселону» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы.

«Монако» Александра Головина сыграет дома с «Байером», «Ювентус» встретится в гостях с «Нантом».

Лига Европы

Раунд плей-офф

Ответные матчи

ПСВ Нидерланды – Севилья Испания
Дата проведения
23 февраля, 20.45, «Филипс Стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 0:3

Монако Монако – Байер Германия
Дата проведения
23 февраля, 20.45, «Луи II»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 3:2

Мидтьюлланд Дания – Спортинг Португалия
Дата проведения
23 февраля, 20.45, «MCH Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 1:1

Нант Франция – Ювентус Италия
Дата проведения
23 февраля, 20.45, «Стад ля Божуар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 1:1

Рома Италия – Ред Булл Австрия
Дата проведения
23 февраля, 23.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 0:1

Ренн Франция – Шахтер Украина
Дата проведения
23 февраля, 23.00, «Роазон Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 1:2

Унион Германия – Аякс Нидерланды
Дата проведения
23 февраля, 23.00, «Ан дер Альтен Ферстерай»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 0:0

Манчестер Юнайтед Англия – Барселона Испания
Дата проведения
23 февраля, 23.00, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 2:2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика ЛЕ

32 комментария

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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ kupezz
Дружище, давай сегодня просто посмотрим хороший футбол, без всех этих закулисных скандалов. P.S. Всех болельщиков с 23 февраля!!!
Одно другому не мешает же.
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Romanian_Daddy
Ответ aidos_1979
Легенда мю уэбб поддерживает👍
Легенды Эвребе и Айтекин респектуют
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Анваржан Хашимов
Бомбические матчи ура вот это праздник
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HI MARS
Натуралы сегодня за МЮ!
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ljolik888
Надеюсь МЮ и Барселона выдадут матч , который порадают болельщиков обеих команд . Конечно выиграет кто-то один , но футбол есть футбол . За отличную игру !
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Баркамол Абдулла
Ответ Игорь Климов
Барселона победы, но без Гави и Педри это будет очень сложно осуществить, верим в победу Барселоны!
А с ними победили?
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GuruFutbola
Ответ Real_v_dushe
На моей памяти МЮ у каталонского кабинета победил лишь 1 раз в истории и тогда у него в составе был Роналду, лучший игрок мира. Так что стоит признать, что шансы у Судьялоны исторически неплохие пройти дальше.
Ты как после реала в душе вообще? Сидеть не больно? 🤣
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Игорь Климов
Барселона победы, но без Гави и Педри это будет очень сложно осуществить, верим в победу Барселоны!
+1
-2
-1
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SkyCarrier
Ответ Vlad Emelin
Монако Головина против Байера Лунева.
Главное что бы не обнимались а то и Лунёва свои соотечественники сожрут.
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aidos_1979
Ответ Romanian_Daddy
Успехов МЮ против судейского циркового кабинет-проекта
Легенда мю уэбб поддерживает👍
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SkyCarrier
МЮ-Барса. Лучшего подарка и ждать не стоило!
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Cruel Snake
Нравится мне какую команду строит Тен Хаг, «МЮ» преобразился, Рэшфорд в 💥Каземиро 👌💪👍 Успехов им!
+6
-2
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che kaif
Монако победы, Нанту выноса договорентуса🇲🇫💪
+6
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fellx
Ответ Пуп Ппп
Манчестер без якоря7 однозначно сильнее и фаворит матча. Барселоне не повезло что он ушел в Аль Наср. а вот Барселона без Месси явно слабее Манчестера. еще одно доказательство что Гоат затащил 2 финала в ЛЧ с ТОП командой. и без него Манчестер однозначно бы забрал 2 кубка ЛЧ.
Прям через текст даже вижно как тякут слюни при написании данного опуса. Прям все хештеги для хейтеров упомянул. Это явно должно выйти в топ, молодец
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ljolik888
Удачи Севильи !
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kupezz
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Не очень понятно почему до сих пор кабинет не исключен из всех турниров? 20 лет содержать судейский корпус серьезный проступок.
Дружище, давай сегодня просто посмотрим хороший футбол, без всех этих закулисных скандалов. P.S. Всех болельщиков с 23 февраля!!!
+3
-1
+2
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HI MARS
Гостевая арена,слабый состав,судья не Эвребе.Не вижу ни единого шанса у Барсы(
+3
-6
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Vlad Emelin
Монако Головина против Байера Лунева.
0
0
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Romanian_Daddy
Успехов МЮ против судейского циркового кабинет-проекта
+5
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Пуп Ппп
Ответ GuruFutbola
Снова самая сильная пара в ле+лч
Врят ли это была бы сильная пара с якорем7.
+2
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HI MARS
Лёгкой победы МЮ
+2
-4
-2
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Оливер Кан удаляет Роберту
Не очень понятно почему до сих пор кабинет не исключен из всех турниров? 20 лет содержать судейский корпус серьезный проступок.
+2
-5
-3
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Пуп Ппп
Манчестер без якоря7 однозначно сильнее и фаворит матча. Барселоне не повезло что он ушел в Аль Наср. а вот Барселона без Месси явно слабее Манчестера. еще одно доказательство что Гоат затащил 2 финала в ЛЧ с ТОП командой. и без него Манчестер однозначно бы забрал 2 кубка ЛЧ.
+2
-5
-3
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Андрей Андреев
Скауты Боруссии наверняка сейчас следят за Головиным
0
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Оливер Кан удаляет Роберту
У дуры фудбула все где горит 🤣🤣
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