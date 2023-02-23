«Севилья», «Спортинг», «Ювентус» вышли в 1/8 финала Лиги Европы

Теги Спортинг Фейеноорд Ювентус Севилья Бетис Реал Сосьедад Фенербахче Лига Европы УЕФА Арсенал Фрайбург Ференцварош Юнион Футбол

По итогам ответных матчей раунда плей-офф Лиги Европы определены еще три участника 1/8 финала.

Прямые путевки в эту стадию получили победители групп ЛЕ: «Арсенал», «Бетис», «Реал Сосьедад», «Фейеноорд», «Фенербахче», «Ференцварош», «Фрайбург» и «Юнион».

Сегодня в 1/8 финала также пробились «Ювентус», «Спортинг» и «Севилья».

Сегодня определятся еще пять участников 1/8 финала: «Байер» и «Монако» в эти минуты играют в дополнительное время, четыре игры раунда плей-офф начнутся в 23:00.

Жеребьевка пар пройдет 24 февраля. Первые матчи состоятся 9 марта.

14 комментариев

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Владимир Владимирович
Не успех Ван Гаала в МЮ в основном заключается в расставании с Ди Марией, с ним я думаю Манчестер добился бы существенных результатов
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Filipp Gorski
Ждём МЮ, Унион, Зальцбург
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Elkorazon01
Чистый пенальти там был
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Андрей Хенто
Ответ Кокич
«Севилья», «Спортинг» и «Ювентус» вышли в 1/8 финала Лиги Севильи ©
Лига Эмери ©
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Андрей Хенто
Ответ Пепси пеналдувич
Севилья на изи кубок возьмет) А вообще удачи Барсе!
Сейчас главный их рецепт успеха возглавляет Астон Виллу, так что не факт.
+1
0
+1
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Айдын
Ответ che kaif
Даешь юву в соперники Севилье чтоб наказали их за судейскую победу с Нантом
ты о чём?какая Севилья?Мы идём за победой в ЛЕ.
0
-3
-3
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Айдын
Ответ Пепси пеналдувич
Севилья на изи кубок возьмет) А вообще удачи Барсе!
Ты так не скажи,Манков пройдите сегодня
0
0
0
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che kaif
Даешь юву в соперники Севилье чтоб наказали их за судейскую победу с Нантом
+3
-2
+1
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Кавабунга Шреддоголовый
ПСВ: "ну не шмогла я, не шмогла. ну прошто не ушпела".
0
0
0
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Пепси пеналдувич
Севилья на изи кубок возьмет)
А вообще удачи Барсе!
0
-1
-1
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Кокич
«Севилья», «Спортинг» и «Ювентус» вышли в 1/8 финала
Лиги Севильи ©
+7
0
+7
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Alex455
По именам лига европы не хуже лиги чемпионов получается
+13
-1
+12
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HI MARS
С МЮ будет достойная компания
0
-1
-1
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Барсик Юрана
Астон вила где?
0
-2
-2
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