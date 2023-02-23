«Севилья», «Спортинг», «Ювентус» вышли в 1/8 финала Лиги Европы
По итогам ответных матчей раунда плей-офф Лиги Европы определены еще три участника 1/8 финала.
Прямые путевки в эту стадию получили победители групп ЛЕ: «Арсенал», «Бетис», «Реал Сосьедад», «Фейеноорд», «Фенербахче», «Ференцварош», «Фрайбург» и «Юнион».
Сегодня в 1/8 финала также пробились «Ювентус», «Спортинг» и «Севилья».
Сегодня определятся еще пять участников 1/8 финала: «Байер» и «Монако» в эти минуты играют в дополнительное время, четыре игры раунда плей-офф начнутся в 23:00.
Жеребьевка пар пройдет 24 февраля. Первые матчи состоятся 9 марта.
А вообще удачи Барсе!
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