«Севилья», «Спортинг», «Ювентус» вышли в 1/8 финала Лиги Европы

По итогам ответных матчей раунда плей-офф определены еще три участника 1/8 финала.

Прямые путевки в эту стадию получили победители групп ЛЕ: « », « », « », « », « », « », « » и « ».

Сегодня в 1/8 финала также пробились « », « » и « ».

Сегодня определятся еще пять участников 1/8 финала: «Байер» и «Монако» в эти минуты играют в дополнительное время, четыре игры раунда плей-офф начнутся в 23:00.

Жеребьевка пар пройдет 24 февраля. Первые матчи состоятся 9 марта.