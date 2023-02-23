«Шериф», «Лацио», «Андерлехт» и АЕК вышли в 1/8 финала Лиги Конференций
По итогам ответных матчей раунда плей-офф Лиги Конференций определены еще четыре участника 1/8 финала.
Прямые путевки в эту стадию получили победители групп ЛК: «Истанбул», «Вест Хэм», «Вильярреал», «Ницца», АЗ, «Юргорден», «Сивасспор», «Слован».
Сегодня в 1/8 финала также пробились АЕК Ларнака, «Шериф», «Лацио» и «Андерлехт».
Чуть позже определятся еще четыре участника 1/8 финала: в эти минуты проходят четыре игры раунда плей-офф.
Жеребьевка пар пройдет 24 февраля. Первые матчи состоятся 9 марта.
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