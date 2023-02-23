«Шериф», «Лацио», «Андерлехт» и АЕК вышли в 1/8 финала Лиги Конференций

По итогам ответных матчей раунда плей-офф определены еще четыре участника 1/8 финала.

Прямые путевки в эту стадию получили победители групп ЛК: « », « », « », « », , « », « », « ».

Сегодня в 1/8 финала также пробились , « », « » и «Андерлехт».

Чуть позже определятся еще четыре участника 1/8 финала: в эти минуты проходят четыре игры раунда плей-офф.

Жеребьевка пар пройдет 24 февраля. Первые матчи состоятся 9 марта.