«Шериф», «Лацио», «Андерлехт» и АЕК вышли в 1/8 финала Лиги Конференций

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По итогам ответных матчей раунда плей-офф Лиги Конференций определены еще четыре участника 1/8 финала.

Прямые путевки в эту стадию получили победители групп ЛК: «Истанбул», «Вест Хэм», «Вильярреал», «Ницца», АЗ, «Юргорден», «Сивасспор», «Слован».

Сегодня в 1/8 финала также пробились АЕК Ларнака, «Шериф», «Лацио» и «Андерлехт».

Чуть позже определятся еще четыре участника 1/8 финала: в эти минуты проходят четыре игры раунда плей-офф.

Жеребьевка пар пройдет 24 февраля. Первые матчи состоятся 9 марта.

10 комментариев

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Злобный Конь
"Партизан" посыпался. Они там кому-то в чемпионате 0:4 дома недавно влетели.
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Старый Волк
Ответ TaR
Как Кубок Кубков в 90-ых:))) Кайф!)
В этом и есть весь прикол нового еврокубка 👍🏻
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Filipp Gorski
Вильярреал - Лацио было бы сочно или Вест Хэм - Лацио
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Левая бровь Анчелотти
Фавориты Лацио, Вест Хэм, Вильярреал и Ницца, жду что какая-то из этих команд возьмет трофей.
+3
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+3
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Кавабунга Шреддоголовый
Андерлехт: "эй, меня подождите, я тут Лудогорец уработал, бегу!!!"
+2
0
+2
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Ростовский
Тирасполь-Приднестровье-Россия.
+4
-5
-1
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Thomas Schaaf
Шериф еще и прошел после домашнего поражения, молодцы
+8
-1
+7
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TaR
Как Кубок Кубков в 90-ых:))) Кайф!)
+10
0
+10
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Барсик Юрана
Молдавушки ❤️
+7
-3
+4
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error505
Жду в этом списке Карабах
+5
-3
+2
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