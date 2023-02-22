Чемпионат мира по лыжным гонкам-2023. Сундлинг, Далквист, Сван, Рибом, Диггинс, Шистад выступят в квалификации спринта классическим стилем

23 февраля в Планице стартует чемпионат мира по лыжным гонкам. Женщины пробегут классическим стилем.

Чемпионат мира по лыжным гонкам

Планица, Словения

Женщины

Спринт, классический стиль

Начало квалификации – 14.00 по московскому времени, начало финалов – 16.30 по московскому времени («Матч! Арена»).

Старт-лист

3. Лаура Гиммлер (Германия)

5. (Швеция)

7. Йоханна Хагстрем (Швеция)

9. Надин Фендрих (Швейцария)

11. Эмма Рибом (Швеция)

13. (Норвегия)

14. (Швеция)

15. Джулия Керн (США)

16. (Германия)

17. (Норвегия)

19. (США)

21. (Швеция)

22. Анна Свенсен (Норвегия)

23. Рози Бреннан (США)

27. Шистад (Норвегия)