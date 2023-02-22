Чемпионат мира по лыжным гонкам-2023. Сундлинг, Далквист, Сван, Рибом, Диггинс, Шистад выступят в квалификации спринта классическим стилем
23 февраля в Планице стартует чемпионат мира по лыжным гонкам. Женщины пробегут классическим стилем.
Чемпионат мира по лыжным гонкам
Планица, Словения
Женщины
Спринт, классический стиль
Начало квалификации – 14.00 по московскому времени, начало финалов – 16.30 по московскому времени («Матч! Арена»).
Старт-лист
3. Лаура Гиммлер (Германия)
5. Майя Далквист (Швеция)
7. Йоханна Хагстрем (Швеция)
9. Надин Фендрих (Швейцария)
11. Эмма Рибом (Швеция)
13. Тириль Венг (Норвегия)
14. Линн Сван (Швеция)
15. Джулия Керн (США)
16. Виктория Карл (Германия)
17. Лотта Венг (Норвегия)
19. Джесси Диггинс (США)
21. Йонна Сундлинг (Швеция)
22. Анна Свенсен (Норвегия)
23. Рози Бреннан (США)
27. Кристине Ставос Шистад (Норвегия)
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