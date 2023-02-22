Чемпионат мира по лыжным гонкам-2023. Сундлинг, Далквист, Сван, Рибом, Диггинс, Шистад выступят в квалификации спринта классическим стилем

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23 февраля в Планице стартует чемпионат мира по лыжным гонкам. Женщины пробегут классическим стилем. 

Чемпионат мира по лыжным гонкам

Планица, Словения

Женщины

Спринт, классический стиль 

Начало квалификации – 14.00 по московскому времени, начало финалов – 16.30 по московскому времени («Матч! Арена»).

Старт-лист 

3. Лаура Гиммлер (Германия) 

5. Майя Далквист (Швеция) 

7. Йоханна Хагстрем (Швеция) 

9. Надин Фендрих (Швейцария) 

11. Эмма Рибом (Швеция) 

13. Тириль Венг (Норвегия)  

14. Линн Сван (Швеция) 

15. Джулия Керн (США) 

16. Виктория Карл (Германия) 

17. Лотта Венг (Норвегия) 

19. Джесси Диггинс (США) 

21. Йонна Сундлинг (Швеция) 

22. Анна Свенсен (Норвегия) 

23. Рози Бреннан (США) 

27. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) 

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7 комментариев

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Maxximus
Фейндрих? 😂
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Грюденфельдер
Ответ gerr_max
Может и чисто шведский подиум быть.
Вероятно. Интересно если сразу 5 шведок выдет в финал и Фейндрих . Тириль непонятно в какой форме Джесика может не потянуть классику.
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Грюденфельдер
Ответ Grim Reaper 2100
А Фрида будет на чемпионате?
Будет но в дистанционный гонках и эстафете
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Grim Reaper 2100
А Фрида будет на чемпионате?
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gerr_max
Может и чисто шведский подиум быть.
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ivan 07
Тириль Венг не перешла в сборную Швецию, пока.
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ivan 07
В блестящем стиле выступят. Особенно шведки.
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