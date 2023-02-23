У Малкома почти 200 штрафов за нарушения ПДД в Петербурге за 2022-й. Он заплатил 190 тысяч рублей («Мутко против»)

Вингера « » часто штрафуют за нарушение правил дорожного движения.

Как сообщает «Мутко против», за прошлый год футболист получил почти 200 штрафов на дорогах Санкт-Петербурга. Практически все – за нарушения скоростного режима. Почти треть из них пришлись на ноябрь и декабрь.

В 2021 году Малком купил Lamborghini Urus у 31-летнего студента из Бразилии. При этом первый год вождения вышел для бразильца спокойным.

По данным источника, Малком не затягивает с оплатой штрафов. За прошлый год он заплатил 190 тысяч рублей за различные нарушения ПДД.