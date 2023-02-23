У Малкома почти 200 штрафов за нарушения ПДД в Петербурге за 2022-й. Он заплатил 190 тысяч рублей («Мутко против»)
Вингера «Зенита» Малкома часто штрафуют за нарушение правил дорожного движения.
Как сообщает «Мутко против», за прошлый год футболист получил почти 200 штрафов на дорогах Санкт-Петербурга. Практически все – за нарушения скоростного режима. Почти треть из них пришлись на ноябрь и декабрь.
В 2021 году Малком купил Lamborghini Urus у 31-летнего студента из Бразилии. При этом первый год вождения вышел для бразильца спокойным.
По данным источника, Малком не затягивает с оплатой штрафов. За прошлый год он заплатил 190 тысяч рублей за различные нарушения ПДД.
Бюджет - Зенит - Игрок - Бюджет
Зачем стране импортные преступники? Своих мало?
Согласно гл.18 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ, решение об административном выдворении принимает суд.
во всех нормальных странах накопительная система штрафов ( собрал нужно количество балов штрафа --прощайся с правами !
а тут человек за год 200 раз нарушал ((( просто вау ...
нет слов