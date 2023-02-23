У Малкома почти 200 штрафов за нарушения ПДД в Петербурге за 2022-й. Он заплатил 190 тысяч рублей («Мутко против»)

Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Малком деньги Футбол

Вингера «Зенита» Малкома часто штрафуют за нарушение правил дорожного движения.

Как сообщает «Мутко против», за прошлый год футболист получил почти 200 штрафов на дорогах Санкт-Петербурга. Практически все – за нарушения скоростного режима. Почти треть из них пришлись на ноябрь и декабрь.

В 2021 году Малком купил Lamborghini Urus у 31-летнего студента из Бразилии. При этом первый год вождения вышел для бразильца спокойным.

По данным источника, Малком не затягивает с оплатой штрафов. За прошлый год он заплатил 190 тысяч рублей за различные нарушения ПДД.

41 комментарий

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Пригоженский бот
Круговорот бюджетного бабла в природе:
Бюджет - Зенит - Игрок - Бюджет
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Dronetz02
Ответ Peter Parker
Опять проспартаковские ресурсы все выдумывают. На самом деле не Lamborghini Urus, а Lada Largus
На Ларгусе при всем желании столько штрафов не наберешь )
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GLASGOW
О каком российском гражданстве вообще может идти речь для злостного нарушителя российских законов Малкона?

Зачем стране импортные преступники? Своих мало?
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софочка
Как говорится "какой русский не любит быстрой езды"
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Pavol Demitra
Ни кого не защищаю, но от себя добавлю, сам оплачиваю 15-20 фотокарточек в год. Притом что в Москве максимум 1 штраф. Выезжаешь на киевское шоссе или дон, и там всякие идиотские знаки на 50км.ч, при том что нет ни знака населенный пункт и тд, отдельно радует всякие знаки 20кмч на второстепенных дорогах, на которые просто невозможно не попасться. Все это сделано не для безопастности движения, а для того что бы стричь бабло!
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GLASGOW
Административное выдворение – это процедура транспортировки иностранных граждан из государства по факту совершения ими на его территории административного правонарушения.

Согласно гл.18 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ, решение об административном выдворении принимает суд.
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Аркадий Аркадич
Ответ Николай Корягин
Может он про камеры не знает?
Да он не задумывается даже об этом. Малколм все же бразилец, а там ПДД - чисто рекомендательная бумажка. Ну и что такое 190к рублей с его зарплатой?
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Lindeman
Ответ Максим Черкашин
В Швейцарии штраф за пдд, привязан к доходам нарушителя.😎
В России такие на ламбе любой доход себе могут прописать как тот же Широков, а у него статья посерьёзнее чем превышение скорости
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vftxp7b2mx
Ответ Peter Parker
Опять проспартаковские ресурсы все выдумывают. На самом деле не Lamborghini Urus, а Lada Largus
Так и у Промеса тоже Урус)
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Cearvm
Новость утверждает, что футболист не уважает страну, гоняет по улицам и подвергает опасности обычных жителей. За 200 штрафов, наверное, и выдворить не стыдно, а ему наоборот хотят гражданство дать...
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Ярик01
Ответ Виталий Желтоусов
Гайцы Питера- рекордсмены по количеству автографов Малкома ( или он чисто по камерам платит) )))
По камерам, конечно же
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ilmir84
Ответ Б81
Пора систему баллов вводить,для таких на ламбе-это копейки ,а потом мы видим сводки про сбитых людей,лобовухи и тд.
кто не усек-в россии все нарушения в любых сферах деятельности,кроме тяжких уголовных, можно спокойно гасить деньгами. и поверь это выгоднее государству, чем пресекать нарушения. заводы и комбинаты штрафуют за выбросы в природу, им не с руки и не по карману ставить очистные сооружения, лихачей за превышение скорости, никакой автопроизводитель не ограничивает скорость своих машин 60 км/час. штрафы наполняют бюджет и соответственно карманы больших дядей. +всюду откупы и взятки
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Когда уже для таких введут лишение прав после например 15 нарушений за год? Это же потенциальные убийцы
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Великйй Алонсо
Ответ Artem Ka
Много ты таких сводок видел про владельцев ламбо? 200 штрафов и 190 тысяч - это небольшое превышение в среднем. Гонял бы сильно, там каждый штраф был бы по пятаку
Был бы рядовой водитель после 5-6 штрафов в течение года за однотипное нарушение права лишили. Пример меня за пересечение дв.линию лишили на 6 сесяцев позапрошлом году. Юудем знать теперь
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anastasia Krugova
200 штрафов (( Просто жесть .... без привязки к персоне , но это жесть ((( в любой нормальной цивилизованной стране у человека уже бы забрали водительские права ((

во всех нормальных странах накопительная система штрафов ( собрал нужно количество балов штрафа --прощайся с правами !

а тут человек за год 200 раз нарушал ((( просто вау ...

нет слов
+16
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+16
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MrWillSee
Ответ Pasha Leonov
Ну на ламбе,сложно держать скорость 79 км😎
Да я бы сказала даже 179 сложно)
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KerroChelsea
Ответ Уся Ваткин
Неплохо в Питере студенты живут
Студент из Бразилии, это не студент из Питера.
+4
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Б81
Ответ Максим Черкашин
В Швейцарии штраф за пдд, привязан к доходам нарушителя.😎
Отличная практика.
+1
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vils86
какой русский не любит быстрой езды)))
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+2
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ilmir84
Ответ Vano from Tbilisi
В зените да. Там давние традиции гонять бухими за рулем
Ионов и денисов еще научат быковать против ментов. ниче, в питере особая культура общения с представителями мвд
+7
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ilmir84
Малком-официальный спонсор ГИБДД Санхт-Петербурха)))
+4
-1
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Пётр Сидоренко
Пинками из России. Пожизненный запрет на въезд.
+9
-4
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Artem Ka
Ответ Б81
Пора систему баллов вводить,для таких на ламбе-это копейки ,а потом мы видим сводки про сбитых людей,лобовухи и тд.
Много ты таких сводок видел про владельцев ламбо? 200 штрафов и 190 тысяч - это небольшое превышение в среднем. Гонял бы сильно, там каждый штраф был бы по пятаку
+3
-3
0
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Vano from Tbilisi
Ответ Alex Miheev
Этому футболисту вообще все можно?
В зените да. Там давние традиции гонять бухими за рулем
+14
-6
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Alex Legend
Ответ Б81
Пора систему баллов вводить,для таких на ламбе-это копейки ,а потом мы видим сводки про сбитых людей,лобовухи и тд.
всм, если бы сбил кого и лобовухи его бы и так посадили
+1
-5
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