Правительство Великобритании создаст независимый футбольный орган. Регулятор сможет запрещать участвовать в Суперлиге и следить за управлением клубами

В Великобритании создадут новый независимый футбольный орган.

Правительство страны представило официальный документ о том, как будет работать новая структура.

Среди целей органа будут предотвращение закрытия исторических клубов, предоставление болельщикам более широкого участия в жизни команды, а также проверка новых владельцев и руководителей. Новый орган также сможет запрещать клубам участвовать в .

Основные цели нового руководящего органа выглядят так:

– Предотвращение участия английских клубов в закрытых турнирах, которые, по мнению экспертов, наносят вред внутренним соревнованиям;

– Предотвращение повторения финансовых крахов клубов;

– Введение более строгой проверки владельцев и директоров для защиты клубов и болельщиков;

– Предоставление болельщикам права не давать владельцам менять название клуба, эмблемы и традиционных цветов формы;

– Обеспечение справедливого распределения денежных средств в английском футболе, начиная с .

«Английский футбол остается одним из величайших примеров культурного экспорта Великобритании, клубы и лиги по всему миру ориентируются на его успех. Именно поэтому сегодня правительство предпринимает необходимые и целенаправленные шаги для того, чтобы это продолжалось на протяжении многих поколений.

Руководящий орган будет иметь полномочия не допускать английские клубы к участию в новых соревнованиях, которые не соответствуют заранее определенным критериям, по согласованию с Футбольной ассоциацией Англии и болельщиками.

Эти критерии могут включать меры по предотвращению участия клубов в закрытых соревнованиях, которые наносят ущерб внутреннему чемпионату, таких как Суперлига Европы», – заявили в британском правительстве во вторник.