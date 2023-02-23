Правительство Великобритании создаст независимый футбольный орган. Регулятор сможет запрещать участвовать в Суперлиге и следить за управлением клубами
В Великобритании создадут новый независимый футбольный орган.
Правительство страны представило официальный документ о том, как будет работать новая структура.
Среди целей органа будут предотвращение закрытия исторических клубов, предоставление болельщикам более широкого участия в жизни команды, а также проверка новых владельцев и руководителей. Новый орган также сможет запрещать клубам участвовать в Суперлиге Европы.
Основные цели нового руководящего органа выглядят так:
– Предотвращение участия английских клубов в закрытых турнирах, которые, по мнению экспертов, наносят вред внутренним соревнованиям;
– Предотвращение повторения финансовых крахов клубов;
– Введение более строгой проверки владельцев и директоров для защиты клубов и болельщиков;
– Предоставление болельщикам права не давать владельцам менять название клуба, эмблемы и традиционных цветов формы;
– Обеспечение справедливого распределения денежных средств в английском футболе, начиная с АПЛ.
«Английский футбол остается одним из величайших примеров культурного экспорта Великобритании, клубы и лиги по всему миру ориентируются на его успех. Именно поэтому сегодня правительство предпринимает необходимые и целенаправленные шаги для того, чтобы это продолжалось на протяжении многих поколений.
Руководящий орган будет иметь полномочия не допускать английские клубы к участию в новых соревнованиях, которые не соответствуют заранее определенным критериям, по согласованию с Футбольной ассоциацией Англии и болельщиками.
Эти критерии могут включать меры по предотвращению участия клубов в закрытых соревнованиях, которые наносят ущерб внутреннему чемпионату, таких как Суперлига Европы», – заявили в британском правительстве во вторник.
анархия это когда правительства не существует от слова вообще
- Поотрубать бы вам к той ма тери, эти органы-то!
ЛЧ остаётся как есть. При этом Испания, Италия, Франция и Германия объединяются в один чемпионат. Изначально можно взять по 5 лучших команд из каждого, ну а далее всё так же - повышения и понижения по итогам сезонов.
Только эти 4 лиги вместе смогут составить коммерческую (именно коммерческую) конкуренцию АПЛ. При этом все страны близки друг к другу, так что перелёты проблемой не станут. Ну и будет круто видеть Барселону, Реал, Атлетико, Ювентус, Интер, Милан, Наполи, Баварию, Боруссию и ПСЖ в одной лиге!
Т.е. ранее они несправедливо распределялись ?
Может дело в законодательстве запрещающей Лиге самой вводить подобные меры,то ли какая-то внутренняя борьба за власть в правительстве и кому-то хочется отжать кусочек пирога.
Для всех остальных есть прокуратура.
А здесь прям дублирующие функции у непонятного надзорного органа. Видать от переизбытка демократии..
В каждой стране за деятельностью разных сфер жизни отвечают регуляторы.
Есть так же межнациональные организации - МАГАТЭ,ИКАО.