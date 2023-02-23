Правительство Великобритании создаст независимый футбольный орган. Регулятор сможет запрещать участвовать в Суперлиге и следить за управлением клубами

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал болельщики Тоттенхэм чемпионшип Футбольная ассоциация Англии Политика Суперлига Европы Футбол

В Великобритании создадут новый независимый футбольный орган.

Правительство страны представило официальный документ о том, как будет работать новая структура.

Среди целей органа будут предотвращение закрытия исторических клубов, предоставление болельщикам более широкого участия в жизни команды, а также проверка новых владельцев и руководителей. Новый орган также сможет запрещать клубам участвовать в Суперлиге Европы.

Основные цели нового руководящего органа выглядят так:

– Предотвращение участия английских клубов в закрытых турнирах, которые, по мнению экспертов, наносят вред внутренним соревнованиям;

– Предотвращение повторения финансовых крахов клубов;

– Введение более строгой проверки владельцев и директоров для защиты клубов и болельщиков;

– Предоставление болельщикам права не давать владельцам менять название клуба, эмблемы и традиционных цветов формы;

– Обеспечение справедливого распределения денежных средств в английском футболе, начиная с АПЛ.

«Английский футбол остается одним из величайших примеров культурного экспорта Великобритании, клубы и лиги по всему миру ориентируются на его успех. Именно поэтому сегодня правительство предпринимает необходимые и целенаправленные шаги для того, чтобы это продолжалось на протяжении многих поколений.

Руководящий орган будет иметь полномочия не допускать английские клубы к участию в новых соревнованиях, которые не соответствуют заранее определенным критериям, по согласованию с Футбольной ассоциацией Англии и болельщиками.

Эти критерии могут включать меры по предотвращению участия клубов в закрытых соревнованиях, которые наносят ущерб внутреннему чемпионату, таких как Суперлига Европы», – заявили в британском правительстве во вторник.

 

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41 комментарий

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Виктор Никитин
Ответ Artyom Yakovenko
Вы путаете свободу и анархию.
вы понятия не имеете о том что такое анархия.. и вероятно понятия не имеете о негативных и позитивных правах

анархия это когда правительства не существует от слова вообще
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Jhon Jhon
Ответ Peter Parker
Правительство? А это разве не вмешательство в дела УЕФА, они же проще против такого? Без подкола интересуюсь, подскажите, пожалуйста
А сейчас типо не правительства во всех странах(кроме США) контролирует лиги?) У тебя же и так федерация футбола Англии есть, сейчас ничего не поменяется)
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TeRex
ПРАВИТЕЛЬСТВО создаст НЕЗАВИСИМЫЙ орган. В который раз убеждаюсь, что мы живём в клоунской реальности.
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brace
— Ишь ты, орган движения они лечили, орган движения...!
- Поотрубать бы вам к той ма тери, эти органы-то!
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Syndycate
Ответ dr. cage
Чувствуете этот запах? Это запах свободы..
И демократии)
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Syndycate
Ответ Hong Kil
Вроде правилами ФИФА запрещено правительствам вмешиваться в дела футбольной федерации. Могут дисквалифицировать.
Это другое)
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Hong Kil
Вроде правилами ФИФА запрещено правительствам вмешиваться в дела футбольной федерации. Могут дисквалифицировать.
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v.belorussky
Знаете, каким лично я вижу пока что единственный путь для Суперлиги?
ЛЧ остаётся как есть. При этом Испания, Италия, Франция и Германия объединяются в один чемпионат. Изначально можно взять по 5 лучших команд из каждого, ну а далее всё так же - повышения и понижения по итогам сезонов.

Только эти 4 лиги вместе смогут составить коммерческую (именно коммерческую) конкуренцию АПЛ. При этом все страны близки друг к другу, так что перелёты проблемой не станут. Ну и будет круто видеть Барселону, Реал, Атлетико, Ювентус, Интер, Милан, Наполи, Баварию, Боруссию и ПСЖ в одной лиге!
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Artyom Yakovenko
Ответ dr. cage
Для того, чтобы клубы не борзели, есть лиги.. Для того чтобы лиги не борзели, есть антимонопольщики.. Для всех остальных есть прокуратура. А здесь прям дублирующие функции у непонятного надзорного органа. Видать от переизбытка демократии..
Лига сама распределяет деньги и новый появившейся орган должен "справедливо" их распределять.
Т.е. ранее они несправедливо распределялись ?

Может дело в законодательстве запрещающей Лиге самой вводить подобные меры,то ли какая-то внутренняя борьба за власть в правительстве и кому-то хочется отжать кусочек пирога.
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ruslan_khaibulov
Ответ Гол в девятину
Ничего не взлетит.Практически все доходы клубов это домашний рынок.Пока там не будет Англии, Германии и Франции, на небогатых Италии и Испании далеко не уедут.А в этих странах везде правительство против Суперлиги. Суперлигу и хотят собственно затеять исключительного для того, что испанцы и итальянцы уперлись в потолок доходов.
думаешь что богатые германия и Англия не будут покупать турнир для просмотра? что мол им хватает смотреть свой скрепный чемпионат? турнир с участием топовых клубов если это не товарняк всегда будет пол зоваться спросом на рынке. даже без Баварию АПЛ и ПСЖ это будет отличный турнир это будет половина других сильных команд Европы. да и АПЛ в этом году может дружно обосраться в ЛЧ и Ливерпуль улетел 5 голов дома и Ман Сити против заведомо слабого соперника безщубо лажает и Челси проигрывает вечному лузеру Дортмунду. все эти понты с АПЛ могу также рухнуть..люди в той же Германии или Англии видя каждый день свою АПЛ или лигу бавари. неужели не захотят покупать просмотры Суперлиги? им приелось смотреть на эту Баварию и они отвернутся от турнира с Юве Милан Наполи Барселона Реал Севилья Порту Бенфика? это будет отличный палаоеьно идущий турнир взамен такого лакомства как схватка Лудогорца в группе где полтора топа
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Slavick Nemkovsky
А также сможет ЗАПРЕЩАТЬ!
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Artyom Yakovenko
Ответ Виктор Никитин
так все эти регуляторы как раз свободу и ограничивают, так что пример всегда удачный
Вы путаете свободу и анархию.
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dr. cage
Ответ Artyom Yakovenko
Не совсем удачный пример. В каждой стране за деятельностью разных сфер жизни отвечают регуляторы. Есть так же межнациональные организации - МАГАТЭ,ИКАО.
Для того, чтобы клубы не борзели, есть лиги.. Для того чтобы лиги не борзели, есть антимонопольщики..
Для всех остальных есть прокуратура.

А здесь прям дублирующие функции у непонятного надзорного органа. Видать от переизбытка демократии..
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Виктор Никитин
Ответ Artyom Yakovenko
Не совсем удачный пример. В каждой стране за деятельностью разных сфер жизни отвечают регуляторы. Есть так же межнациональные организации - МАГАТЭ,ИКАО.
так все эти регуляторы как раз свободу и ограничивают, так что пример всегда удачный
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FilinMD
Правительство создаст независимый орган. ОК
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Zorro
Что такое вообще Великобритания? Пустота
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stason79
там Джон Мотсон умер. эххх
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Eliza77
Ответ Лёха Жданчик
Куда уж им до ваших православных скреп))))
А сам то кто? Новомодный католик-жид?
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Conor Gallagher
Ответ А.В.Бубнов
Может, теперь портовых привлекут к ответственности за просто наглейшую коррупцию?
А может еще и еврейских скупердяев и мошенников Глейзеров тоже привлекут к ответственности из за развала одного из флагманов английского футбола 20-го века.
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Total_90
Ответ Лёха Жданчик
Куда уж им до ваших православных скреп))))
Когда же до вас дойдет, что мы не выставляем себя светочем демократии, поборниками прав и свобод. А вот Европа и США да. Ну нельзя быть таким дун-дуком =)
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Виталий Быканов
Это саботаж против спорта 100%!!!!! Теперь клубы будут на крючке у них… да да у них, а не у уефа и фифа, ибо как оказалось , эти организации ничего не решают
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Лёха Жданчик
Защита от будущих Тодов Боэли и всяких Лапорт и Пересов
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Ophiomorph
Ответ dr. cage
Чувствуете этот запах? Это запах свободы..
Дело не в свободе, а в страхе потерять деньги.
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Artyom Yakovenko
Ответ dr. cage
Чувствуете этот запах? Это запах свободы..
Не совсем удачный пример.
В каждой стране за деятельностью разных сфер жизни отвечают регуляторы.
Есть так же межнациональные организации - МАГАТЭ,ИКАО.
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Лёха Жданчик
Ответ Eliza77
Контроль контроля, следить за слежкой, запрещать запретное… англичашки не знают что еще придумать на острове, совсем уже мозги отрофировались от гейства..
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