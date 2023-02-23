Большунов о недопуске россиян: «Если к нам плохо относятся, почему мы должны постоянно что-то просить у кого-то? Будем делать свое дело в нашей стране»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Большунов Чемпионские высоты Лыжи

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов высказался о недопуске российских спортсменов к международным соревнованиям.

Сегодня Большунов занял третье место в классическом спринте на турнире «Чемпионские высоты» в Малиновке.

– Не закрываете для себя окончательно дорогу на международные старты?

– Нет, не закрываю. Но если к нам плохо относятся, почему мы должны постоянно что‑то просить у кого‑то?

Будем делать свое дело в нашей стране. Мы же можем бегать свои чемпионаты мира и намного круче всех остальных стран.

Конечно, конкуренции норвежцев не хватает. Но почему мы должны из‑за этого страдать и постоянно об этом думать и говорить? Нет – так нет, до свидания.

– Говорят, что вы вообще стали в этом сезоне позитивнее смотреть на вещи...

– У меня родилась дочка, она для меня самое главное. А спорт – это такая работа‑хобби, так что настроение хорошее.

– Если бы выступали на международных стартах, дочку бы почти не видели...

– Есть плюсы, есть минусы. Но вообще всегда можно вместе поехать, было бы желание. Вот сейчас, например, семья со мной, здесь, – сказал Большунов. 

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27 комментариев

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Bleffinho
Ответ Антон Кузнецов
Надеюсь Этого специалиста и близко к международным стартам не допустят. Отброс
Интересно, по каким критериям ты людей к отбросам причисляешь?
+1
0
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Sawka-promakawka
Ответ Антон Кузнецов
Надеюсь Этого специалиста и близко к международным стартам не допустят. Отброс
На себя в зеркало давно смотрел? Кто ты, чтобы лучшего лыжника мира так называть?
+3
0
+3
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Вечно в бане
Ответ Андоррский почтальон
Правильно, не надо ничего просить. Не надо уподобляться попрошайкам из страны, где раньше был Крым и Донбасс.
И где раньше был Херсон. Ой…
0
-3
-3
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Pikachu Pikachu
Ну да, чемпионаты мира среди россиян - это сильно.
+1
-3
-2
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Atsuktuvas
Когда начинаем? Завтра или лучше с понедельничка?
0
-5
-5
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Сергей Орлов
Ответ Pigmalion
Ага, поэтому гражданам России и запрещают соревноваться, да и просто въезжать в некоторые особо баттхертнутые страны.
Сам понял, что написал?)
0
0
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Андоррский почтальон
Правильно, не надо ничего просить. Не надо уподобляться попрошайкам из страны, где раньше был Крым и Донбасс.
+5
-5
0
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Остап Бендер
Свои чемпионаты мира это мелко! Галактики! Вселенной! Дух захватывает
+1
-7
-6
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Сергей Орлов
Ответ МИХАЛЫЧ
относятся плохо ко всем Российским гражданам , кто считает что Крым это РФ и не отказывается от своей истории
Чушь
0
-1
-1
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Pigmalion
Ответ Антон Кузнецов
Надеюсь Этого специалиста и близко к международным стартам не допустят. Отброс
Почему? Один из лучших лыжников же сейчас в мире.
+5
0
+5
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МИХАЛЫЧ
Ответ Сергей Орлов
И невдомёк чемпиону, что плохо относятся не к нему и не к гражданам России, а к выжившему из ума ветерану КГБ.
относятся плохо ко всем Российским гражданам , кто считает что Крым это РФ и не отказывается от своей истории
+2
-1
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Pigmalion
Ответ Сергей Орлов
И невдомёк чемпиону, что плохо относятся не к нему и не к гражданам России, а к выжившему из ума ветерану КГБ.
Ага, поэтому гражданам России и запрещают соревноваться, да и просто въезжать в некоторые особо баттхертнутые страны.
+3
-1
+2
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Bleffinho
направление правильное. свою страну нужно прежде всего любить и развивать, а уже потом по чужим бегать. Если кому-то наша страна не нравится - будем разбираться, а не на поклон всё время ходить
+7
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МИХАЛЫЧ
верно Саня
+6
-2
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Sawka-promakawka
Ответ tlg
Вот именно было бы хорошо если бы вы все свои дела делали у себя в стране и не лезли в чужие страны.
Согласна, достали эти америкосы
+3
-11
-8
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Варлампий Варлампий
"Гойда", - добавил росгвардеец.
+10
-4
+6
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Антон Кузнецов
Надеюсь Этого специалиста и близко к международным стартам не допустят. Отброс
+6
-8
-2
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Антон Кузнецов
Особенно когда тебе наваливают миллионы из налогов россиян
+4
-6
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Глеб Саратов
Ответ Максим Фомин
"Можем бегать свои чемпионаты мира"...такой молодой, а звучит уже как опытный депутат🤦🏼‍♂️
Кто-то ожидал от спортсменов ума и сообразительности? (ну, кроме теннисистов)
+5
-2
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Сергей Орлов
И невдомёк чемпиону, что плохо относятся не к нему и не к гражданам России, а к выжившему из ума ветерану КГБ.
+4
-9
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Lacrosse-style goal
ни с того ни с сего заотносились плохо. Ну что ж ты будешь делать🤷
+6
-7
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Blast
"Свои чемпионаты мира" 😁😁😁
Он, похоже, с головой окунулся в новую реальность)
+5
-5
0
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Iuasamotu
Правильно Саня, нечего росгвардейцам и пропагандистам делать на международных соревнования, пусть растят дочек у себя в стране
+3
-4
-1
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Hardy
все подчёркивают, что к спортсменам никто плохо не относится. плохо относятся не к "нам", а к одному конкретному человеку.
+1
-4
-3
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tlg
Вот именно было бы хорошо если бы вы все свои дела делали у себя в стране и не лезли в чужие страны.
+28
-9
+19
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