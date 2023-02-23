Большунов о недопуске россиян: «Если к нам плохо относятся, почему мы должны постоянно что-то просить у кого-то? Будем делать свое дело в нашей стране»

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам высказался о недопуске российских спортсменов к международным соревнованиям.

Сегодня Большунов занял третье место в классическом спринте на турнире «Чемпионские высоты» в Малиновке.

– Не закрываете для себя окончательно дорогу на международные старты?

– Нет, не закрываю. Но если к нам плохо относятся, почему мы должны постоянно что‑то просить у кого‑то?

Будем делать свое дело в нашей стране. Мы же можем бегать свои чемпионаты мира и намного круче всех остальных стран.

Конечно, конкуренции норвежцев не хватает. Но почему мы должны из‑за этого страдать и постоянно об этом думать и говорить? Нет – так нет, до свидания.

– Говорят, что вы вообще стали в этом сезоне позитивнее смотреть на вещи...

– У меня родилась дочка, она для меня самое главное. А спорт – это такая работа‑хобби, так что настроение хорошее.

– Если бы выступали на международных стартах, дочку бы почти не видели...

– Есть плюсы, есть минусы. Но вообще всегда можно вместе поехать, было бы желание. Вот сейчас, например, семья со мной, здесь, – сказал Большунов.

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