«Барселона» проиграла впервые за 19 матчей. У команды Хави было 16 побед и 2 ничьих с октября

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Хави Ла Лига Лига Европы УЕФА Футбол

«Барселона» потерпела первое поражение с октября 2022 года.

Поражение команде Хави нанес «Манчестер Юнайтед» – 1:2 в матче плей-офф Лиги Европы.

Проиграв «Баварии» 26 октября, «блауграна» затем победила 16 раз и дважды сыграла вничью.

Далее каталонцы встретятся с «Альмерией» (26 февраля), после чего сыграют с «Реалом» (2 марта).

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214 комментариев

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Исмаилгаджи Хачалов
Ответ Moses00
В созидании очень слабо сыграл, но это и в Милане постоянно случалось, хотя если глянуть на статистику, покажется, что это не так. По мне так ему чисто разрушителя нужно играть, а в Барсе у всех игроков роли с большим созидательным функционалом. Когда его брали, бесплатно, подумал, что кто-кто, но Кессье это точно не стиль Барселоны.
Ну Кессие в отличии от Роберто может с замены выходить и сильно не ослаблять игру ,а вот такие как Роберто, Фати ,Торрес это сразу минус игрок
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Исмаилгаджи Хачалов
Ответ Алексей Т
Гимн лиги Европы тебе неприятен!!!!!! Это просто п…….ц!!! Манчестер просто порвал - красавцы, разобрали всех этих жертв рычагов по полной!!!! Фати, Роберто, Ферран, Кунде - это космос, просто балласт, после первых 10 мин 2 тайма стало понятно что надо что-то делать, но зачем если 4 полузащитника и контроль(бессмысленный) это наше все - а что делать это когда ты без мяча и тебя разрывают по флангам и Бруно(красавец) отдает в свободные зоны - хз. Рафинья тоже дно ( игрок одного матча), хотя думаю Дембеле был бы не лучше. Если бы не Марк, Андерс, Рональд - все было бы гораздо печальнее. Бальде не готов пока к большим играм, Торре - зачем его выпускать если есть 4 мушкетера в центре (хотя он мог бы как раз связать атаку и защиту)!!! Просто не хватает злости, чтобы описать словами приличными это все! В очередной раз команда показала что яиц нет, кстати что характерно за последние лет 20, только несколько раз проходила дальше в играх с равным соперником!! Хави - даже при условии отсутствия Перри и т.д явно надо было менять схему, хотя в первом тайме она более менее работала, интересно если бы Решфорд забил вначале как все обернулось? Итог - как всегда, и честно хотелось бы чтобы эта команда еще раз прошлась по Лиге Европы, т.к в ЛЧ делать НЕЧЕГО, никаких побед не будет!
Не знаю сколько ещё ждать пока прийдёт тренер который разгонит днарей которые сидят на контракте ,много вопросов начиная с того зачем дали контракт Фати и заканчивая продлением Дноберто
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KAIR. BISHKEK
Ответ babay013
У Барселоны вся игра через полузащиту, а как можно заметить Педри, Гави бо-бо, в довескок Дембеле улетел, а про рандомные голы я говорю о том, что обидно проигрывать когда тебе залетело что то странное
И что? Барселона показала что у неё отсутствует характер. Ладно если бы они показали хороший футбол и бились до конца. Но нет, это была мертвая Барса. Так что оправдания тут не помогут. Менталитет чемпионов у этой команды отсутствует, как и желание что-то доказывать
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babay013
Ответ KAIR. BISHKEK
Хорошо. Сейчас я напишу какие голы забила Барса: 1. Случайный гол с углового 2. Случайно залетевший удар издали 3. Единственный нормальный момент в основное время, пенальти. О какой победе может идти речь когда единственный нормальный момент за 90 минут это пенальти? Платья сколько хочешь, но Барселона не заслуживает даже в ЛК играть, о какой ЛЕ вообще идёт речь? Набирайте дальше статистику с Осасуной, Эльче и т.д. Против топ клубов Барса слабее раза в 2-3
У Барселоны вся игра через полузащиту, а как можно заметить Педри, Гави бо-бо, в довескок Дембеле улетел, а про рандомные голы я говорю о том, что обидно проигрывать когда тебе залетело что то странное
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инна витенберг
С такой игрой не обидно проигрывать особенно когда в команде Рафинья Торесс Кунде и все передачи неточны
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KAIR. BISHKEK
Ответ babay013
Не, безусловно, это сильно относиться к моему комментарию, но футбол любят за красоту и азарт, а не за отскоки и побегушки…
Хорошо. Сейчас я напишу какие голы забила Барса:
1. Случайный гол с углового
2. Случайно залетевший удар издали
3. Единственный нормальный момент в основное время, пенальти.
О какой победе может идти речь когда единственный нормальный момент за 90 минут это пенальти? Платья сколько хочешь, но Барселона не заслуживает даже в ЛК играть, о какой ЛЕ вообще идёт речь? Набирайте дальше статистику с Осасуной, Эльче и т.д. Против топ клубов Барса слабее раза в 2-3
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Мурик07
Ответ Raindrop Drop Top
Ого, с октября весь спорцовский мусор ждал когда Барса проиграет 🤣
Значок смени, аватарку, в свете последних событий в Испании не фанатам каталонцев кого то в лояльности судей обвинять
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инна витенберг
Ответ HI MARS
ЛЕ Барсе не по зубам.Надо попытать счастье в Лиге Конференций
И там будет облом
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1CEMAN
Ответ Bob Ganiev
деградацию Ла Лиги обножил Ливерпуль. а Барса без ключевых игроков, да и сыграла один из худших своих таймов. Хави и сам виноват, что не давал времени например Торре, вместо него привозил Кессие - уровень Кадиса.
Ливер калека в этом сезоне, не показатель. А тут лидер ЛЛ против третьей команды АПЛ.
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Maliw Ali
Ну что тут сказать , жаль Тен Хаг не в Барселону перешёл.... МЮ с победой и успехов .
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KAIR. BISHKEK
Ответ Raindrop Drop Top
Ого, с октября весь спорцовский мусор ждал когда Барса проиграет 🤣
Скорее все ждали когда неадекватные Барсофаны поймут что среди топ клубов Барса сейчас помойка
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В. Порзингис
Ответ XavIniesta2008-2015
Не сказал бы, что равный первый тайм. Барселона была лучше и с запасом. Жаль, что перенести запал на второй тайм не удалось. Слабые таймы-это ахиллесова пята Барселоны в этом сезоне
Первый тайм был равный. И это Юнайтед даже не включился. Представляешь, насколько плоха Барса, если не создала практически ничего против сонного соперника. А потом Юнайтед включился и легко победил
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Moses00
Ответ Исмаилгаджи Хачалов
Ну насчёт Кессие я бы так не выделял ,да привез гол ,но по отдаче вообще вопросов не имею к нему
В созидании очень слабо сыграл, но это и в Милане постоянно случалось, хотя если глянуть на статистику, покажется, что это не так. По мне так ему чисто разрушителя нужно играть, а в Барсе у всех игроков роли с большим созидательным функционалом. Когда его брали, бесплатно, подумал, что кто-кто, но Кессье это точно не стиль Барселоны.
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Johnny Cheng
Ответ Max Tulenev
Комментарий удален модератором
Так это уже традиция, дерьмище сасает уже 8ой сезон подряд) сасали даже с лучшим игроком всея планеты)
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Johnny Cheng
Ответ Bob Ganiev
деградацию Ла Лиги обножил Ливерпуль. а Барса без ключевых игроков, да и сыграла один из худших своих таймов. Хави и сам виноват, что не давал времени например Торре, вместо него привозил Кессие - уровень Кадиса.
Нага Барса без ключевых судей, заплатить денег нет, уже 8 сезон сасают
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Raindrop Drop Top
Ого, с октября весь спорцовский мусор ждал когда Барса проиграет 🤣
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Ivan Ivanych
МЮ просто на классе дальше прошёл.
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a1ber1
Ответ vova123456
Не скажу, против того же Юнайтед он выиграл 2 финала ЛЧ. Вообще Барселона последний раз выиграла ЛЧ с Хави. Опыта у Хави в ЛЧ достаточно.
ну Хави игрок, и Хави тренер это разные истории
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Ivan Ivanych
Хави очередной рекорд побил
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vova123456
Ответ Dmitry Kochnev
Не надо игроцкий опыт приплетать к тренеру.
А зачем не надо? Тем более тот кому я ответил не уточнил что про Хави нынешнего пишет. Так что у меня были основания думать что можно всю его карьеру вспомнить.
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Johnny Cheng
Ответ Alexander Nikitin
В этом сезоне у Барсы цель Ла Лига. Ну а Лига Европы в очередной раз не покорилась Бускетсу - кроме неё и Лиги конференций он выигрывал все существующие турниры.
А ну если бускетс все выиграл то нахнах нужны эти лч и ле)
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babay013
Ответ KAIR. BISHKEK
Пиши что хочешь, сегодня выиграл футбол. Быстрый и результативный
Не, безусловно, это сильно относиться к моему комментарию, но футбол любят за красоту и азарт, а не за отскоки и побегушки…
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Johnny Cheng
Ответ NartApsua
Команда довольно среднего уровня идёт первой в Ла Лиге, опережая Реал на 8 очков.
Реал отдал чемпионство чтобы барса хоть где то нарубила бабла и заплатила судьям, а то рычаги закончились. Поэтому Реал и не присоединился к остальным командам примеры и сегунды
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Bob Ganiev
Ответ Alexandr Grabovy
Эта команда все больше напоминает, ту что я полюбил в детстве, при Фергюсоне. Отличная игра.
сдетствазатенхага!
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kot_letova
Ответ babay013
Все четыре гола МЮ рандом 1: с нулевого угла 2: автогол 3: прочеканив с голени на носок с лету попал идеально в угол 4: после двух отскоков в миллиметрах от тер штегена с лету от человека который забивает 3 раза за пол сезона
Есть 5 стадий принятия, угадай какая из них сейчас у тебя?
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