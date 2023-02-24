«Барселона» проиграла впервые за 19 матчей. У команды Хави было 16 побед и 2 ничьих с октября
«Барселона» потерпела первое поражение с октября 2022 года.
Поражение команде Хави нанес «Манчестер Юнайтед» – 1:2 в матче плей-офф Лиги Европы.
Проиграв «Баварии» 26 октября, «блауграна» затем победила 16 раз и дважды сыграла вничью.
Далее каталонцы встретятся с «Альмерией» (26 февраля), после чего сыграют с «Реалом» (2 марта).
1. Случайный гол с углового
2. Случайно залетевший удар издали
3. Единственный нормальный момент в основное время, пенальти.
О какой победе может идти речь когда единственный нормальный момент за 90 минут это пенальти? Платья сколько хочешь, но Барселона не заслуживает даже в ЛК играть, о какой ЛЕ вообще идёт речь? Набирайте дальше статистику с Осасуной, Эльче и т.д. Против топ клубов Барса слабее раза в 2-3