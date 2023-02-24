« » потерпела первое поражение с октября 2022 года.

Поражение команде нанес « » – 1:2 в матче плей-офф .

Проиграв «Баварии» 26 октября, «блауграна» затем победила 16 раз и дважды сыграла вничью.

Далее каталонцы встретятся с «Альмерией» (26 февраля), после чего сыграют с «Реалом» (2 марта).