«Барса» не сумела выйти в 1/8 финала Лиги Европы. В прошлом сезоне был вылет в четвертьфинале

Теги Манчестер Юнайтед Барселона Хави Ла Лига Лига Европы УЕФА Футбол

«Барселона» второй год подряд выбыла из Лиги Европы на ранней стадии.

Команда тренера Хави уступила «Манчестер Юнайтед» по сумме двух встреч (1:2, 2:2) в раунде плей-офф.

В этом сезоне, как и в прошлом, сине-гранатовые попали в ЛЕ, не сумев выйти из группы Лиги чемпионов.

Тем не менее в прошлом розыгрыше Лиги Европы каталонцы добрались до 1/4 финала, где проиграли будущему победителю турнира «Айнтрахту» (1:1, 2:3).

Материалы по теме

209 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
f0rmoceft
Ответ mad_dog
И отдельно сегодня отмечу комментатора матча 👍🏽 После шизоидных геничердаков - глоток свежего воздуха
В точку.
А Минин просто топчик!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
поколение пепси
отрицательный результат всё улучшается и улучшается с каждым сезоном..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
people people
Ответ FinoAllaFine FJ
это не проблема для них, Барса это гранд - в следующем сезоне это будет качественная команда, так то они в Ла Лиге возвращают титул - на пути к этому. Так что сезон не напрасен. Победы впереди. Реал в ЛЧ тащит ла лигу, Барса внутри Испании борется. А в целом в ла лиге начинается спад, эпоха доминирования ла лиги близится к завершению. Только Реал сегодня выбивается из общей массы, впрочем так было всегда.
Барса давно не гранд, а мешок для битья
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Be_Cos
Ответ mad_dog
И отдельно сегодня отмечу комментатора матча 👍🏽 После шизоидных геничердаков - глоток свежего воздуха
Отличный комментатор, мат. часть великолепно знает, не перетягивает одеяло на себя, просто комментирует футбол, да и биография у него интересная:
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/football_texts/3108282.html
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
luarr
Ответ NIRVANA
Станислав Минин
аа, благодарю
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lobelopa
Ответ GuruFutbola
Нормально, скоро на реале отыграемся)
и на кожаной флейте
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инна витенберг
Ответ ILIILI
Не надо нападать на команду, которой чуть больше года. Барселона будет сильной
С КЕМ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инна витенберг
Ответ Никита Бубенцов
А кто должен играть?
Лучше играть в миньшистве чем с ними
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
max mystique
Ответ mad_dog
И отдельно сегодня отмечу комментатора матча 👍🏽 После шизоидных геничердаков - глоток свежего воздуха
Мне кажется гениталич вообще коментит в белом халате)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dimamak10
Ответ mad_dog
И отдельно сегодня отмечу комментатора матча 👍🏽 После шизоидных геничердаков - глоток свежего воздуха
Станислав Минин топ, недооценен и с неба звезд не хватает
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mamontilo
Ответ Ivang King
Я до крови и костей болельщик королевского клуба, но болел за Барсу, даже не то что бы за барсу как за представителя ЛЛ, но глупо отрицать не компетентность Хави, нет основных цп, пофиг, разыгрываем через центр, я конечно не аналитик и тем более не спец по тактике, но как команда обрезала одного из лучших напа это надо суметь
С кесье и рафиньей поверьте это не самое сложное искусство)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
max mystique
Ответ Youzhny23
обещали топ игру в ЛЧ 🤡 обещали на пол ноги забрать ЛЕ 🤡 вылетели с первого же раунда плей-офф 😁😁🤡
Возможно стоит попробовать в лиге конференций 😉
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инна витенберг
Ответ p
Кто мне объяснит нахождение Рафиньи и Торреса?
Их нельзя пускать на стадион а уж в игру подавно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mamontilo
Ответ Bayern_Norway
МЮ по делу вынес этот недоклуб.Заслуженно.
Вынес.... Ох вы ж недомюнхенцы тоже везде стараетесь)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sanan1908
Интересно, что скажет Хави? Кто виноват ? Или будет ныть как всегда , что игроки были травмированы и тд))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
U. M. A. Muhammad
Ответ Fooler
Никто никому ничего не обещал, это только твои догадки
Хави обещал и не раз
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ckarlosson
Ответ B.r.a.z.e.
Хорош только потому что отрабатывал, но он должен ввести игру, пасы, передачи, обострять, а он как получит мяч, свои яйца где то теряет
Я говорил, что Мю пройдет Барсу в легкую. Меня в тот момент минусовали. Без Дембеле, Педри и Бускетса игры вовсе нет. Сегодня мы все этому свидетели. Нынешняя Барса не уровень самой Барсы вплоть до тренера. Нужна глобальная перестановка, начать нужно с тренера. Рафинья, Кунде, Фати, Кессие не уровень топ клуба, Ферран так же не оправдывает, но все же есть надежда. Йонг сегодня делал все, стабильности бы ему. А так проигрывает конкуренцию 19 летним пацанам.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mamontilo
Ответ yd4q8hjfgc
Судьи за пределами Испании не тянут
Тюрпен шикарно отработал, один из топов мировых
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Алексеев
Ответ Никита Бубенцов
А кто должен играть?
Кубо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mamontilo
Ответ Ivan Ivanych
Хави позорник, гнать его ссаными тряпками!)
Но у вас нет такой возможности)!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инна витенберг
Удивительного нет ничего. Барселона сегодня не котируется в Европе.Как можно выпускать Рафинью абсолютный ноль Кунде проваливает очередную игру. Ни одного удара за игру. Считал неточные передачи досчитал до 20 и перестал. ВСЕ игроки передерживают мяч каждый особенно Де Йонг крутятся с мячом. У Реала за задержку мяча более 2 секунд платить надо штраф. Не понятно зачем навесы в некуда. И с
такой игрой можно выиграть ла лигу. Стыд.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bleck Ridermen
Ещё эти барсики хотят в ЛЧ играть 🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️лучше сразу откажитесь, позорище испанского футбола 😑😒😏
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mamontilo
Ответ rusikambar@gmail.com
Это просто пипец!!!как можно побеждать реал но проигрывать в лиге Европы!?просто без комментариев!!!!!
Не факт, что Реал с таким трфаффордом очки бы увез
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mamontilo
Ответ GuruFutbola
челси на 10 месте)
Экстаз, правда ведь?)) ребята не за шестой лондонский топят, а под Барсой в хейтерки записалась и старается, сливочным какая никакая подмога. Им бы в лигу конференций, да пока никак, вот и пишут про неё постоянно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
NIRVANA
Ответ luarr
А кто комментировал?
Станислав Минин
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий