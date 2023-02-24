«Барса» не сумела выйти в 1/8 финала Лиги Европы. В прошлом сезоне был вылет в четвертьфинале
«Барселона» второй год подряд выбыла из Лиги Европы на ранней стадии.
Команда тренера Хави уступила «Манчестер Юнайтед» по сумме двух встреч (1:2, 2:2) в раунде плей-офф.
В этом сезоне, как и в прошлом, сине-гранатовые попали в ЛЕ, не сумев выйти из группы Лиги чемпионов.
Тем не менее в прошлом розыгрыше Лиги Европы каталонцы добрались до 1/4 финала, где проиграли будущему победителю турнира «Айнтрахту» (1:1, 2:3).
А Минин просто топчик!
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/football_texts/3108282.html
такой игрой можно выиграть ла лигу. Стыд.