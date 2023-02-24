« » второй год подряд выбыла из на ранней стадии.

Команда тренера уступила « » по сумме двух встреч (1:2, 2:2) в раунде плей-офф.

В этом сезоне, как и в прошлом, сине-гранатовые попали в ЛЕ, не сумев выйти из группы Лиги чемпионов.

Тем не менее в прошлом розыгрыше Лиги Европы каталонцы добрались до 1/4 финала, где проиграли будущему победителю турнира «Айнтрахту» (1:1, 2:3).