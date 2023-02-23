Британское правительство обяжет «МЮ», «Ман Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм» переводить по 3 млн фунтов в год в бюджет нового регулятора
Британское руководство намерено привлечь топ-клубы Англии к финансированию нового органа.
Правительство Великобритании создаст независимую регулирующую структуру, которая будет заниматься предотвращением расформирования исторически значимых клубов, предоставлением болельщикам возможностей для более широкого участия в жизни команд, проверкой новых владельцев и руководителей. Также регулятор сможет запрещать английским клубам участвовать в Суперлиге Европы.
Клубы АПЛ будут обеспечивать деятельность нового органа почти в полной мере. Размер выплат будет зависеть от объема доходов.
Согласно подсчетам The Times, члены «Большой шестерки» – «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Челси» – будут перечислять ежегодно примерно по 3 млн фунтов. За счет поступлений от них будет покрыта примерно половина от суммы, требуемой на обеспечение функционирования регулятора.
Правительство Великобритании создаст независимый футбольный орган. Регулятор сможет запрещать участвовать в Суперлиге и следить за управлением клубами
А так, штат аудиторов, я думаю.
Современный стадион + топовая академия
Очевидно найдется и на них свой Боэли
Еще легко отделались, по началу правительство вообще запугивало их, что отдаст контрольный пакет "болельщикам".
Прекрасно и без шейхов проживет, может станет середняком как это было многие годы, но уж не разорится точно.
«… Правительство Великобритании создаст независимую регулирующую структуру …»
ФИФА запрещает государству вмешиваться в дела футбольных федераций. Это написано во всех уставах, об этом без конца твердят, за это наказывают страны Африки и Азии. Почему в данном случае это воспринимается без замечаний со стороны международных футбольных организаций?
А второе - каким образом 18 млн фунтов в год (6 клубов Х 3 млн) помогут уберечь от финансовых проблем хотя бы один из перечисленных в статье клубов?!?
Да не, бред какой-то.
И больше всего удивляет пафос, связанный с недопущением расформирования клуба в случае финансовых проблем.
Было бы любопытно посмотреть, сколько фанатов Сити захочет вносить свои деньги в Казну клубе после отказа Мансура все это дело финансировать.
Вообще на лицо явное вмешательство государства в дела Федерации. Где-то в другой параллельной реальности должен быть бан от ФИФА и УЕФА. Но мы живем в другой реальности