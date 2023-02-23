Британское правительство обяжет «МЮ», «Ман Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм» переводить по 3 млн фунтов в год в бюджет нового регулятора

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал бизнес Тоттенхэм Футбольная ассоциация Англии Политика деньги Футбол

Британское руководство намерено привлечь топ-клубы Англии к финансированию нового органа.

Правительство Великобритании создаст независимую регулирующую структуру, которая будет заниматься предотвращением расформирования исторически значимых клубов, предоставлением болельщикам возможностей для более широкого участия в жизни команд, проверкой новых владельцев и руководителей. Также регулятор сможет запрещать английским клубам участвовать в Суперлиге Европы.

Клубы АПЛ будут обеспечивать деятельность нового органа почти в полной мере. Размер выплат будет зависеть от объема доходов.

Согласно подсчетам The Times, члены «Большой шестерки» – «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Челси» – будут перечислять ежегодно примерно по 3 млн фунтов. За счет поступлений от них будет покрыта примерно половина от суммы, требуемой на обеспечение функционирования регулятора.

Правительство Великобритании создаст независимый футбольный орган. Регулятор сможет запрещать участвовать в Суперлиге и следить за управлением клубами

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31 комментарий

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Wasilij Petrow
Ответ korablev
Первое, что невозможно понять в этой истории: «… Правительство Великобритании создаст независимую регулирующую структуру …» ФИФА запрещает государству вмешиваться в дела футбольных федераций. Это написано во всех уставах, об этом без конца твердят, за это наказывают страны Африки и Азии. Почему в данном случае это воспринимается без замечаний со стороны международных футбольных организаций? А второе - каким образом 18 млн фунтов в год (6 клубов Х 3 млн) помогут уберечь от финансовых проблем хотя бы один из перечисленных в статье клубов?!?
"ФИФА запрещает государству вмешиваться в дела футбольных федераций" - АПЛ коммерческая организация, причем заявила, что поддерживает идею регулятора. Давно уже регулируются напр. доходы от телеправ, главный источник богатства АПЛ.
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Maxim Vasnechov
Ответ Val Smith
Хммм, и на что эти люди потратят 36 млн. фунтов помимо запрета суперлиги? И зачем для этого отдельная госслужба? Предложение пока для клубов "очень заманчивое".
Это не гос, а общественная. Вероятно всего - как BBC, государство формально собственник, но не имеет право вмешиватся. Управлять будет совет директоров, из профессиональных менеджеров, а не госслужащих. В Великобритании - это нормально.
А так, штат аудиторов, я думаю.
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Val Smith
Хммм, и на что эти люди потратят 36 млн. фунтов помимо запрета суперлиги? И зачем для этого отдельная госслужба? Предложение пока для клубов "очень заманчивое".
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zzzeeerrrooo
Ответ Леонид Ботвинник
В опе ?? ))
Больше титулов АПЛ только МЮ
Современный стадион + топовая академия
Очевидно найдется и на них свой Боэли
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Заяцволк
Раньше такое словосочетание тут на сайте было модно - "английские куколды", но я не совсем понимал что-то. Видимо, это оно ? )
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Гол в девятину
Надо было не косячить и не лезть в мутную суперлигу, тогда бы и на счетчик не поставили.

Еще легко отделались, по началу правительство вообще запугивало их, что отдаст контрольный пакет "болельщикам".
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хавбек+
перенимают опыт
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Dauren Ussenov
Кто-то из наших пробрался в британский парламент 🧐
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Fierce
На эти 3,5 миллиарда, которое получила FA и Английское правительство от продажи Челси (Абрамович, насколько вы знаете, не получил ни пенса), эти самые 18 млн можно было платить 194 года. А они теперь с того же Челси и других требуют еще 3 млн в год, во жучары.
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Dauren Ussenov
Ответ Вечно Молодой
а будут привилегии у тех, кто, например, не 3 млн скинет, а 5?))
10 замен и возможность управления компенсированым времени
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Леонид Ботвинник
Ответ zzzeeerrrooo
Теперь они и без шейхов будут в топе
В опе ?? ))
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Slavnov
блин это круче налога на иностранных тренеров от гершковича
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zzzeeerrrooo
Ответ ChipsRobber
Сити существует около 150 лет, Мансур у руля только последние 15. Прекрасно и без шейхов проживет, может станет середняком как это было многие годы, но уж не разорится точно.
Теперь они и без шейхов будут в топе
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ChipsRobber
Ответ nuksi
Очень мутная и странная история. И больше всего удивляет пафос, связанный с недопущением расформирования клуба в случае финансовых проблем. Было бы любопытно посмотреть, сколько фанатов Сити захочет вносить свои деньги в Казну клубе после отказа Мансура все это дело финансировать. Вообще на лицо явное вмешательство государства в дела Федерации. Где-то в другой параллельной реальности должен быть бан от ФИФА и УЕФА. Но мы живем в другой реальности
Сити существует около 150 лет, Мансур у руля только последние 15.
Прекрасно и без шейхов проживет, может станет середняком как это было многие годы, но уж не разорится точно.
+1
0
+1
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korablev
Первое, что невозможно понять в этой истории:
«… Правительство Великобритании создаст независимую регулирующую структуру …»
ФИФА запрещает государству вмешиваться в дела футбольных федераций. Это написано во всех уставах, об этом без конца твердят, за это наказывают страны Африки и Азии. Почему в данном случае это воспринимается без замечаний со стороны международных футбольных организаций?
А второе - каким образом 18 млн фунтов в год (6 клубов Х 3 млн) помогут уберечь от финансовых проблем хотя бы один из перечисленных в статье клубов?!?
+2
0
+2
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ML26
Ответ private pyle
Мы создаем структуру, которая запретит вам участвовать в Суперлиге, а вы нас за это будете содержать.
Я давно такого маразма не читал🤣🤣
+3
0
+3
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nobrainnopain
Мы к вам и вот по какому делу(с)
+2
0
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Lavinka
Гениально !
0
-1
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Виталий Желтоусов
а что так тоже можно!!!???
0
0
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Алексей Дитте
Мне кажется или регуляторы должны поощрять команды, которые не пойдут в супер лигу, а не обязать их платить за эту невозможность?
Да не, бред какой-то.
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Максим Черкашин
Ответ private pyle
Мы создаем структуру, которая запретит вам участвовать в Суперлиге, а вы нас за это будете содержать.
Теперь это мой дом и я здесь буду жить.😆
+3
0
+3
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Леонид Ботвинник
Что-то это напоминает. Рэкет что ли )))
+6
0
+6
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Ллб
Ответ Вечно Молодой
а будут привилегии у тех, кто, например, не 3 млн скинет, а 5?))
За 5 млн,клубам можно будет иногда думать о Суперлиге, но не очень много и ,желательно, по средам
+7
0
+7
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Ллб
Ответ benjamin92
Будут содержать тех, кто будет их регулировать 👍
200 стран мира живут по таким же правилам. Содержат своего регулятора в виде государства
+8
-2
+6
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nuksi
Очень мутная и странная история.

И больше всего удивляет пафос, связанный с недопущением расформирования клуба в случае финансовых проблем.

Было бы любопытно посмотреть, сколько фанатов Сити захочет вносить свои деньги в Казну клубе после отказа Мансура все это дело финансировать.

Вообще на лицо явное вмешательство государства в дела Федерации. Где-то в другой параллельной реальности должен быть бан от ФИФА и УЕФА. Но мы живем в другой реальности
+18
0
+18
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