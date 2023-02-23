Британское правительство обяжет «МЮ», «Ман Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм» переводить по 3 млн фунтов в год в бюджет нового регулятора

Британское руководство намерено привлечь топ-клубы Англии к финансированию нового органа.

Правительство Великобритании создаст независимую регулирующую структуру, которая будет заниматься предотвращением расформирования исторически значимых клубов, предоставлением болельщикам возможностей для более широкого участия в жизни команд, проверкой новых владельцев и руководителей. Также регулятор сможет запрещать английским клубам участвовать в Суперлиге Европы.

Клубы АПЛ будут обеспечивать деятельность нового органа почти в полной мере. Размер выплат будет зависеть от объема доходов.

Согласно подсчетам The Times, члены «Большой шестерки» – « », « », « », « », « » и « » – будут перечислять ежегодно примерно по 3 млн фунтов. За счет поступлений от них будет покрыта примерно половина от суммы, требуемой на обеспечение функционирования регулятора.

Правительство Великобритании создаст независимый футбольный орган. Регулятор сможет запрещать участвовать в Суперлиге и следить за управлением клубами