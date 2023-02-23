Татьяна Тарасова: «Финал Гран-при России не обеднеет из-за отсутствия Трусовой. У нас есть и другие великолепные девочки»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о снятии с финала Гран-при России по фигурному катанию.

«Турнир не обеднеет из-за отсутствия Трусовой.

У нас есть и другие великолепные девочки, которые способны показать хорошие выступления», – сказала Тарасова.

Финал Гран-при России пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 5 марта.