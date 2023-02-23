Татьяна Тарасова: «Финал Гран-при России не обеднеет из-за отсутствия Трусовой. У нас есть и другие великолепные девочки»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о снятии Александры Трусовой с финала Гран-при России по фигурному катанию.
«Турнир не обеднеет из-за отсутствия Трусовой.
У нас есть и другие великолепные девочки, которые способны показать хорошие выступления», – сказала Тарасова.
Финал Гран-при России пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 5 марта.
Катающихся много, а вот фигуристок.....
Есть прекрасные Туктамышева,Муравьёва,Зинина,Синицына,Фролова.Если им не будут зажимать компоненты,то они будут всех обыгрывать и без Вами перечисленных.
И что без Трусовой-Щербаковой-Косторной-Валиевой-ещё-кого-нибудь у нас всё равно достаточно сильных девочек, потому что чуть раньше или чуть позже, но сильные девочки останутся только в юниорках.
Что тогда будем говорить?
А мне вот кажется, что соревнования теряют в зрелищности, когда снимаются такие яркие звезды.
Как пренебрежительно и непозволительно ТАТ сказала о Саше,
За ее скандальную выходку с автографами в момент выступления девочек, ее вообще нужно было выгнать из российского спорта.