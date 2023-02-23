Татьяна Тарасова: «Финал Гран-при России не обеднеет из-за отсутствия Трусовой. У нас есть и другие великолепные девочки»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Александра Трусова Р-Спорт Серия Гран-при России Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о снятии Александры Трусовой с финала Гран-при России по фигурному катанию. 

«Турнир не обеднеет из-за отсутствия Трусовой.

У нас есть и другие великолепные девочки, которые способны показать хорошие выступления», – сказала Тарасова.

Финал Гран-при России пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 5 марта.

Материалы по теме

48 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ретроградный меркурий
Без Трусовой не обеднеет. Но когда на постолимпийских соревнованиях нет всей тройки - Ани, Алёны, Саши - это грустно. Ушла хоть и короткая, но величайшая эпоха в фигурном катании. Три уникальных таланта сошлись в одном временном отрезке у одного тренера.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Габриэла
Ответ Delirium
По-моему давно очевидно, что ТАТ по жизни руководствуется принципом "незаменимых нет".
Нет, на ОИ 18 у ТАТ была незаменимая Женя... не та девочка ее заменила и стала оличемпионкой... было горе вселенского масштаба... а сейчас - да... незаменимых нет... жени же нет...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Verysia
Ответ Ягун Ягунини
Другие великолепные девочки есть, но очень жаль, что Саша вот так заканчивает. А к этому, видимо, всё идёт. Всё таки эпоха ТЩК была великой, хоть и слишком короткой. Другого такого трио уже не будет.
Все ещё будет!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ретроградный меркурий
Ответ 22somebody22
Косторная то тут каким боком?Что она выиграла,чтобы по ней плакать?Один единственный раз ЧЕ?И когда это было то.Самодурову что же не вспомнили? Есть прекрасные Туктамышева,Муравьёва,Зинина,Синицына,Фролова.Если им не будут зажимать компоненты,то они будут всех обыгрывать и без Вами перечисленных.
Свалили всех в одну кучу. Туктамышевой и Муравьевой зажимать компонентами? Вы шутите? Туктамышевой уже третий год рисуют компоненты с потолка, там грибов уже на три самосвала. У Туктамышевой самый плохой конёк из сборниц и артистизм весьма посредственный, что не мешает рисовать ей запредельные оценки. Муравьевой тоже раздули вторую оценку по сравнению с её конкурентами.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Verysia
Как в воду глядели, предсказывая подобный комментарий от ТАТ.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анастасия Платонова
Ответ Кошка Матраскина
Да, надо привыкать к новым звёздам. И как-то даже и не прикипает ни к кому....
В том то всё и дело..
Катающихся много, а вот фигуристок.....
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анастасия Платонова
Ответ 22somebody22
Косторная то тут каким боком?Что она выиграла,чтобы по ней плакать?Один единственный раз ЧЕ?И когда это было то.Самодурову что же не вспомнили? Есть прекрасные Туктамышева,Муравьёва,Зинина,Синицына,Фролова.Если им не будут зажимать компоненты,то они будут всех обыгрывать и без Вами перечисленных.
Алёна Косторная отдельное явление в фигурном катании. И даже если бы она не завоевала ни одного титула, о ней стоило бы помнить, как о настоящей фигуристке, эталоне фигурного катания!
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
EuhenioV
"Так не доставайся ж ты никому!"-именно к подобному мнению пришёл,запредельнорейтинговый Блинчик,внесший заведомо всех оппонентов в ЧС.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Блинчик
Международные соревнования без представителей ффккр тоже не обеднели, нашлись другие девочки.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Назар Игорь
Тарасова возомнила что она одна правит бал ФК, всë сказанное ею не подлежит сомнению.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
22somebody22
Ответ Defender64
Глупо делать вид, что у нас всё хорошо. И что без Трусовой-Щербаковой-Косторной-Валиевой-ещё-кого-нибудь у нас всё равно достаточно сильных девочек, потому что чуть раньше или чуть позже, но сильные девочки останутся только в юниорках. Что тогда будем говорить?
Косторная то тут каким боком?Что она выиграла,чтобы по ней плакать?Один единственный раз ЧЕ?И когда это было то.Самодурову что же не вспомнили?
Есть прекрасные Туктамышева,Муравьёва,Зинина,Синицына,Фролова.Если им не будут зажимать компоненты,то они будут всех обыгрывать и без Вами перечисленных.
+3
-8
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
orlitza
Ответ Delirium
По-моему давно очевидно, что ТАТ по жизни руководствуется принципом "незаменимых нет".
Но ведь это правда. Никто не будет таким же (и не надо). Но будет другой, интересный, привлекательный. "Свято место ...", как известно.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
missis-Zima
Девочки у нас есть,но вот с девушками проблема.Одна Лиза,давно пережившая пубертат,за всех.
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tancha.20
Дополнить финал юниорами и новисами и будет настоящий праздник. Представляете Акатьева и Базылюк в одной разминке!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Defender64
Глупо делать вид, что у нас всё хорошо.
И что без Трусовой-Щербаковой-Косторной-Валиевой-ещё-кого-нибудь у нас всё равно достаточно сильных девочек, потому что чуть раньше или чуть позже, но сильные девочки останутся только в юниорках.
Что тогда будем говорить?
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
uyuonka
Ответ Этери горячая
Он улучшился. Аделия может прыгать четверные. Ракета прыгает тройными и двойными.
сравнили конечно, маленькую Аделию, которой 15 и постолимпийскую Сашу в 18
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Olga.t
Хоть что-то постоянно в этом мире, Татьяна Анатольевна так предсказуема...
А мне вот кажется, что соревнования теряют в зрелищности, когда снимаются такие яркие звезды.
Как пренебрежительно и непозволительно ТАТ сказала о Саше,
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ягун Ягунини
Другие великолепные девочки есть, но очень жаль, что Саша вот так заканчивает. А к этому, видимо, всё идёт. Всё таки эпоха ТЩК была великой, хоть и слишком короткой. Другого такого трио уже не будет.
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
varick
Да она уже надоела эта Трусова, со своими истериками и лживыми отмазами о вечных травмах.
За ее скандальную выходку с автографами в момент выступления девочек, ее вообще нужно было выгнать из российского спорта.
+3
-6
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Этери горячая
Он улучшился. Аделия может прыгать четверные. Ракета прыгает тройными и двойными.
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gemma157
телекомментаторство без тарасовой тоже не обеднело?
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Светлана Менова
В общем, пошли наши девочки, выражаясь языком Буяновой, кувыркаться. В шоу.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kareglazaya
Те же слова она сказала на ЧР. Стабильность - признак мастерства))
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Оскар Муравьев
Акатьева против ками вот это заруба
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Валерий Петров
Ответ Katerina Sunny
Интересно, если про Тарасову так кто-нибудь скажет, ей станет обидно? Или к чёрту пошлёт.
ТАТ снимется со следующего ЛП, и от этого ЛП ничего не потеряет, у нас много есть других бабушек-комментаторов
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий