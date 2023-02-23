Рамос завершил карьеру в сборной: «Тренер позвонил и сказал, что не рассчитывает на меня. Я надеялся, что это приключение будет длиннее, но время пришло»
Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос сообщил, что больше не сыграет за сборную Испании.
«Время пришло – время прощаться с нашей дорогой национальной командой. Этим утром я получил звонок от нынешнего главного тренера, который сказал мне, что не рассчитывает на меня сейчас и не будет в дальнейшем, какой бы уровень игры я ни показывал и как бы я ни продолжил свою спортивную карьеру.
К огромному сожалению, это конец приключения, которое, я надеялся, будет длиннее. Такой финал оставляет горький привкус во рту – при всех успехах, которых мы достигли вместе со сборной», – написал Рамос.
Защитник выступал за национальную команду с 2005 по 2021 год. За это время он провел 180 игр (больше всех в истории команды), дважды стал чемпионом Европы, один раз – чемпионом мира.
Подробно со статистикой выступлений Рамоса можно ознакомиться здесь.
ноунейм какой-то
У Сирожи шикарная карьера. После перехода в ПСЖ казалось травмы одолели - но в этом сезоне он в порядке.
С прошлым тренером все понятно.
А новому и стремно такого авторитета брать. Поколение слабое. Ярких игроков минимум. Может давление с ноунеймами в составе на главного будет меньше.
Бальде вообще левый защитник. Вместо него кого? Ну Гримальдо наверное, может еще кого, но точно не Рамоса))
Испании как раз не хватает боевого, , старого, матерого вожака(привет Модрич), чтобы эта команда ожила и заиграла новыми красками. Разбавить эту пресность.
Всегда будет момент когда головы опускаются и такие боевые вожаки знают, что это за момент. Именно этот в этот переломный момент они вмешиваются. Будучи абсолютно уверенными в правильности своих действий вселяют в товарищей уверенность. Эти легенды Реала 2005-2021 знают о кеэмбеках больше чем кто бы то ни было! Рекорд Баварии по кэмбекам был побит еще в 2017М! Каким бы я не был болельщиком футбола, за какой бы клуб не болел, я бы осуждал это! Будучи болельщиком Реала я просто ****** как зол.
Пойду бомбить на испанские форумы. Подскажите испанский аналог спортса.
" merda! и quе demonios? "
За что это давать пинка "гавям и педрям"?
Я понимаю , что тут есть "эхсперты", которые называют их обоих брусками, но даже при таком восприятии никак нельзя отрицать абсолютно безусловный факт, что эти двое работают и выкладываются на поле как умолишенные.
Какие к ним , даже теоритически, могут быть претензии за самоотдачу и объем выполненой работы , что бы им давать пинка, видимо, только вам хейтеркам известно.