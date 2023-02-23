Защитник « » сообщил, что больше не сыграет за сборную Испании.

«Время пришло – время прощаться с нашей дорогой национальной командой. Этим утром я получил звонок от нынешнего главного тренера, который сказал мне, что не рассчитывает на меня сейчас и не будет в дальнейшем, какой бы уровень игры я ни показывал и как бы я ни продолжил свою спортивную карьеру.

К огромному сожалению, это конец приключения, которое, я надеялся, будет длиннее. Такой финал оставляет горький привкус во рту – при всех успехах, которых мы достигли вместе со сборной», – написал Рамос.

Защитник выступал за национальную команду с 2005 по 2021 год. За это время он провел 180 игр (больше всех в истории команды), дважды стал чемпионом Европы, один раз – чемпионом мира.

Подробно со статистикой выступлений Рамоса можно ознакомиться здесь.