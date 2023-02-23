Рамос завершил карьеру в сборной: «Тренер позвонил и сказал, что не рассчитывает на меня. Я надеялся, что это приключение будет длиннее, но время пришло»

Теги ПСЖ Реал Мадрид Серхио Рамос лига 1 Франция Ла Лига Сборная Испании по футболу Луис де ла Фуэнте Футбол

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос сообщил, что больше не сыграет за сборную Испании.

«Время пришло – время прощаться с нашей дорогой национальной командой. Этим утром я получил звонок от нынешнего главного тренера, который сказал мне, что не рассчитывает на меня сейчас и не будет в дальнейшем, какой бы уровень игры я ни показывал и как бы я ни продолжил свою спортивную карьеру.

К огромному сожалению, это конец приключения, которое, я надеялся, будет длиннее. Такой финал оставляет горький привкус во рту – при всех успехах, которых мы достигли вместе со сборной», – написал Рамос.

Защитник выступал за национальную команду с 2005 по 2021 год. За это время он провел 180 игр (больше всех в истории команды), дважды стал чемпионом Европы, один раз – чемпионом мира.

Подробно со статистикой выступлений Рамоса можно ознакомиться здесь.

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88 комментариев

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Dan Kennedy
Ответ Rio (BLR)
ага ноунейм какой-то
Не, он большая фигура, но Месси еще выше. Я в этом плане.
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Dottore
На фоне нынешних игроков сборной и учитывая настоящую форму,Рамос сейчас бы точно пригодился и лишним бы не был!
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Black heart
Ответ BananaMantana
лучший игрок последнего матча против ПСЖ не вызывается в сборную где он легенда. что то явно не так. Так быть не должно и я такого не помню вообще. В сборной Испании есть человек дергающий за нитки, тренер же высказался, что позовет (мол "само собой! этот глыба и легенда") , а тут резко изменил мнение. Испании как раз не хватает боевого, , старого, матерого вожака(привет Модрич), чтобы эта команда ожила и заиграла новыми красками. Разбавить эту пресность. Всегда будет момент когда головы опускаются и такие боевые вожаки знают, что это за момент. Именно этот в этот переломный момент они вмешиваются. Будучи абсолютно уверенными в правильности своих действий вселяют в товарищей уверенность. Эти легенды Реала 2005-2021 знают о кеэмбеках больше чем кто бы то ни было! Рекорд Баварии по кэмбекам был побит еще в 2017М! Каким бы я не был болельщиком футбола, за какой бы клуб не болел, я бы осуждал это! Будучи болельщиком Реала я просто ****** как зол. Пойду бомбить на испанские форумы. Подскажите испанский аналог спортса. " merda! и quе demonios? "
Испанским футболом управляют идиоты просто
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Гарик Чупиков
Не поддерживаю пиетета перед Рамосом в комментах, как-то слишком его расхвалили, защитник хороший, но приплетать титулы и голы и при этом признавать его лучшим ЦЗ за всю историю футбола - ну тут вы как-то перегибаете. То, что он играл в Реале в лучшие годы Реала и в Испании, не только его заслуга, а может и далеко не его. То же самое могу сказать о Бускетсе, Карвахале - игроки хорошие, но пиетета к ним не испытываю и нет ощущения, что они какие-то великие, либо показывали какую-то особенную игру; про Месси, Хави, Иньесту такое можно сказать, но про Рамоса, Бускетса, Карвахаля - нет, лично мое мнение. Поэтому не очень понимаю сейчас сравнений Рамоса с Мальдини, Беккенбауэром или что Рамос недооценен - вполне он оценен и даже более.
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Elit
Ответ Анатолий Костин
Да нее, Львиное Сердце лучше
Я видел как Хави дебютировал за барсу, а Пуйоль справа в защите играл)) расслабься малой.
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Andy Trendy
Ответ Dan Kennedy
Я думаю он стал играть центрального защитника где-то с сезона 2009/10. То есть ему было 23 года, это уже в таком случае 13 сезон на цз против 6. Вот и получается 1/3
10/11 когда получил травму Карвальо
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Rio (BLR)
Ответ Dan Kennedy
Не будут упрашивать, ему уже 36 лет, и он не фигура масштабов Месси. Ну и поскандальнее немного.
ага
ноунейм какой-то
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Oskar 09
хороший защитник но как человек очень не приятный подлый.
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Shuller18
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
не буду рассуждать, что бы он там высказывал Энрике, но пинка гавям и педрям он бы точно дал
Такого пинка, чтобы летели куда подальше из сборной)
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tyuiop tyuiop
Ответ Andy Trendy
ну не сказал бы, он в долвольно зрелом возрасте ушел в центр, в лет 26-27, а до этого в центре играли Пепе и Карвалью
он ещё в Севилье много матчей сыграл цз и опорником
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Dan Kennedy
Ответ Rio (BLR)
Может еще упрашивать будут. У Сирожи шикарная карьера. После перехода в ПСЖ казалось травмы одолели - но в этом сезоне он в порядке. С прошлым тренером все понятно. А новому и стремно такого авторитета брать. Поколение слабое. Ярких игроков минимум. Может давление с ноунеймами в составе на главного будет меньше.
Не будут упрашивать, ему уже 36 лет, и он не фигура масштабов Месси. Ну и поскандальнее немного.
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Rio (BLR)
Может еще упрашивать будут.
У Сирожи шикарная карьера. После перехода в ПСЖ казалось травмы одолели - но в этом сезоне он в порядке.
С прошлым тренером все понятно.
А новому и стремно такого авторитета брать. Поколение слабое. Ярких игроков минимум. Может давление с ноунеймами в составе на главного будет меньше.
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mr kovalsky
Ответ Dan Kennedy
Гарсия да. Бальде вообще левый защитник. Вместо него кого? Ну Гримальдо наверное, может еще кого, но точно не Рамоса))
Так я и не писал про Бальде, они не по позиции
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Сикарио
Луиске Энрике канеш вечный позор за то, что он натворил.
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Dan Kennedy
Ответ mr kovalsky
Да ладно Бальде, смешнее было видеть там привозного Гарсию))
Гарсия да.
Бальде вообще левый защитник. Вместо него кого? Ну Гримальдо наверное, может еще кого, но точно не Рамоса))
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mr kovalsky
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Энрике решил брать всяких Бальде, но не Рамоса
Да ладно Бальде, смешнее было видеть там привозного Гарсию))
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Dan Kennedy
Ответ Andy Trendy
ну не сказал бы, он в долвольно зрелом возрасте ушел в центр, в лет 26-27, а до этого в центре играли Пепе и Карвалью
Ну в целом цифры ближе к 1/3 энивей, а не 1/2.
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ML26
Ответ Andy Trendy
он полкарьеры ещё был правым защитником
Как и Мальдини левым
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Dan Kennedy
Ответ Andy Trendy
ну не сказал бы, он в долвольно зрелом возрасте ушел в центр, в лет 26-27, а до этого в центре играли Пепе и Карвалью
Я думаю он стал играть центрального защитника где-то с сезона 2009/10. То есть ему было 23 года, это уже в таком случае 13 сезон на цз против 6. Вот и получается 1/3
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Алекс Самойлов
Ответ белошип
Глоры кабинета заминусят ведь)
да не , не заминусуют. легенда как бы их
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BananaMantana
Ответ butukov
На прощальный матч можно было вызвать, как минимум. Отыграл бы с капитанской повязкой и в конце матча ушёл на замену под стоячие овации трибун(
лучший игрок последнего матча против ПСЖ не вызывается в сборную где он легенда. что то явно не так. Так быть не должно и я такого не помню вообще. В сборной Испании есть человек дергающий за нитки, тренер же высказался, что позовет (мол "само собой! этот глыба и легенда") , а тут резко изменил мнение.

Испании как раз не хватает боевого, , старого, матерого вожака(привет Модрич), чтобы эта команда ожила и заиграла новыми красками. Разбавить эту пресность.
Всегда будет момент когда головы опускаются и такие боевые вожаки знают, что это за момент. Именно этот в этот переломный момент они вмешиваются. Будучи абсолютно уверенными в правильности своих действий вселяют в товарищей уверенность. Эти легенды Реала 2005-2021 знают о кеэмбеках больше чем кто бы то ни было! Рекорд Баварии по кэмбекам был побит еще в 2017М! Каким бы я не был болельщиком футбола, за какой бы клуб не болел, я бы осуждал это! Будучи болельщиком Реала я просто ****** как зол.
Пойду бомбить на испанские форумы. Подскажите испанский аналог спортса.
" merda! и quе demonios? "
+7
-1
+6
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Крамбопулос Майкл
Ответ Mikel Dominator Arteta
Рамос — лучший ЦЗ в истории с огромным отрывом, будем объективны.
Кайзер Франц, Барези, Мальдини, Пассарелла могут составить конкуренцию Рамосу тоже
+1
0
+1
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Михо
В матче с Баварией был лучшим. Играет как в лучшие годы. Рамос всегда доставлял мне много боли, как болельщику Баварии и Бундестим, но я очень уважал такого соперника.
+5
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+5
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Ллб
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
не буду рассуждать, что бы он там высказывал Энрике, но пинка гавям и педрям он бы точно дал
Что за ерунду Вы тут настрочили,
За что это давать пинка "гавям и педрям"?
Я понимаю , что тут есть "эхсперты", которые называют их обоих брусками, но даже при таком восприятии никак нельзя отрицать абсолютно безусловный факт, что эти двое работают и выкладываются на поле как умолишенные.
Какие к ним , даже теоритически, могут быть претензии за самоотдачу и объем выполненой работы , что бы им давать пинка, видимо, только вам хейтеркам известно.
0
-1
-1
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Andy Trendy
Ответ Dan Kennedy
1/3 или даже 1/4
ну не сказал бы, он в долвольно зрелом возрасте ушел в центр, в лет 26-27, а до этого в центре играли Пепе и Карвалью
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