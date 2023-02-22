Лыжи. «Чемпионские высоты». Непряева, Степанова, Истомина, Фалеева, Прокофьева, Баранова выступят в квалификации классического спринта
23 февраля в Малиновке стартуют Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Чемпионские высоты». Женщины пробегут классический спринт.
Лыжные гонки
«Чемпионские высоты»
Малиновка
Женщины
Спринт, классический стиль
Начало квалификации – 10.00 по московскому времени («Матч! Арена»), начало финалов – 12.25 по московскому времени («Матч ТВ»).
Старт-лист
14. Алена Баранова
16. Екатерина Евтягина
21. Наталья Непряева
23. Мария Истомина
28. Ольга Царева
30. Алиса Жамбалова
31. Анастасия Игнатьева
36. Алеся Рушенцева
40. Диана Соболева
Полный старт-лист можно посмотреть здесь.
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