Лыжи. «Чемпионские высоты». Непряева, Степанова, Истомина, Фалеева, Прокофьева, Баранова выступят в квалификации классического спринта

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23 февраля в Малиновке стартуют Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Чемпионские высоты». Женщины пробегут классический спринт. 

Лыжные гонки

«Чемпионские высоты»

Малиновка

Женщины

Спринт, классический стиль 

Начало квалификации – 10.00 по московскому времени («Матч! Арена»), начало финалов – 12.25 по московскому времени («Матч ТВ»). 

Старт-лист 

5. Яна Кирпиченко 

7. Анастасия Прокофьева

9. Евгения Крупицкая

14. Алена Баранова 

15. Христина Мацокина 

16. Екатерина Евтягина 

21. Наталья Непряева 

23. Мария Истомина 

24. Елизавета Пантрина 

28. Ольга Царева 

29. Анастасия Фалеева 

30. Алиса Жамбалова 

31. Анастасия Игнатьева 

34. Вероника Степанова 

36. Алеся Рушенцева 

40. Диана Соболева 

44. Анастасия Доценко 

Полный старт-лист можно посмотреть здесь.

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