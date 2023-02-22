Лыжи. «Чемпионские высоты». Непряева, Степанова, Истомина, Фалеева, Прокофьева, Баранова выступят в квалификации классического спринта

23 февраля в Малиновке стартуют Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Чемпионские высоты». Женщины пробегут классический спринт.

Лыжные гонки

«Чемпионские высоты»

Малиновка

Женщины

Спринт, классический стиль

Начало квалификации – 10.00 по московскому времени («Матч! Арена»), начало финалов – 12.25 по московскому времени («Матч ТВ»).

Старт-лист

5.

7.

9.

14. Алена Баранова

15.

16. Екатерина Евтягина

21.

23.

24.

28. Ольга Царева

29.

30.

31. Анастасия Игнатьева

34.

36. Алеся Рушенцева

40. Диана Соболева

44.

Полный старт-лист можно посмотреть здесь.