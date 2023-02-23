Заболотный забил в первом матче в 2023 году. У форварда ЦСКА 0 голов за 25 игр в 2022-м

Теги ЦСКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Краснодар Антон Заболотный Милан Гайич Футбол

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный отметился голом впервые с 2021 года.

На 86-й минуте игры с «Краснодаром» (3:0) он внутри штрафной получил мяч от защитника Милана Гайича и точно пробил в левый от себя угол ворот соперника.

В последний раз до этого дня Заболотный забивал 11 ноября 2021 года – у него был дубль в игре с тульским «Арсеналом». В 2022 году форвард сыграл 25 раз, но результативных ударов не нанес.

Подробно со статистикой Заболотного можно ознакомиться здесь.

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19 комментариев

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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Кирилл
Я видел это в прямом эфире ! Случилось же !
Да будет благословлён сегодняшний день🙌😇
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ОттоДракула
Легенда. Забивает по 5 голов в год и уже 6 лет как в топ командах играет.
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dmitryGoose
1 в 26 играх!
«Вот это форвард, вот это настоящий форвард!»
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Владислав Бондарчук
Как новый футбольный год встретишь так его и проведёшь, ждём феерии от зэ
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Sergio666
По праздникам бывает у него...
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Alex_msk
ну гений же, гений!
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zugzwang
не забивать больше года это сильно!
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Далер Гайнеев
Уже больше Мудрика забил, отправьте его за 150 в Челси
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воен
Всё равно играет он как брусок.
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воен
Что за тигр этот лев?
+5
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Сергей Анохин
Ответ mr kovalsky
Февраль 2023 года Челси -1 гол Заболотный-1 гол что теперь скажете, скейтеры?
Что он стоит как половина игроков Челси.
0
-2
-2
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Андрей Бирюков
Ну надеюсь, что теперь Антоху прорвёт!!!😎 И мы увидим на что он способен!!!
0
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Pb-SE
В сборную хочет, не иначе
+2
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mr kovalsky
Февраль 2023 года
Челси -1 гол
Заболотный-1 гол
что теперь скажете, скейтеры?
+21
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Aleus Marcus
Можно я за половину его зарплаты тоже не буду забивать?
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Ambivalent
Вернулся править!
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igls54
Армейский Антоха получше спартаковского в плане имиджа будет
+4
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инок
Никакому Краснодару даже Заболотный забивает!)
+5
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Кирилл
Я видел это в прямом эфире !
Случилось же !
+16
-1
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