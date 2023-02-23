Заболотный забил в первом матче в 2023 году. У форварда ЦСКА 0 голов за 25 игр в 2022-м
Нападающий ЦСКА Антон Заболотный отметился голом впервые с 2021 года.
На 86-й минуте игры с «Краснодаром» (3:0) он внутри штрафной получил мяч от защитника Милана Гайича и точно пробил в левый от себя угол ворот соперника.
В последний раз до этого дня Заболотный забивал 11 ноября 2021 года – у него был дубль в игре с тульским «Арсеналом». В 2022 году форвард сыграл 25 раз, но результативных ударов не нанес.
Подробно со статистикой Заболотного можно ознакомиться здесь.
«Вот это форвард, вот это настоящий форвард!»
Челси -1 гол
Заболотный-1 гол
что теперь скажете, скейтеры?
Случилось же !