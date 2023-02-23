Заболотный забил в первом матче в 2023 году. У форварда ЦСКА 0 голов за 25 игр в 2022-м

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный отметился голом впервые с 2021 года.

На 86-й минуте игры с « » (3:0) он внутри штрафной получил мяч от защитника и точно пробил в левый от себя угол ворот соперника.

В последний раз до этого дня Заболотный забивал 11 ноября 2021 года – у него был дубль в игре с тульским «Арсеналом». В 2022 году форвард сыграл 25 раз, но результативных ударов не нанес.

Подробно со статистикой Заболотного можно ознакомиться здесь.