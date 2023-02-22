Алина Загитова: «Всегда пробовать новое – мой девиз по жизни! Благодаря приглашению от «Локомотива» смогла примерить на себя новую роль диджея»

Олимпийская чемпионка высказалась о своем дебюте в качестве диджея.

Фигуристка выступила совместно с обладателем Grammy-2021 Imanbek перед матчем ФОНБЕТ Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком» (0:1).

«Всегда пробовать новое – мой девиз по жизни!💫

Сегодня благодаря приглашению от «Локомотива» смогла примерить на себя новую роль диджея.

Это было круто! Спасибо Иманбеку за поддержку и помощь🙈🥹

Кто из вас был сегодня на «РЖД Арене»? Как вам?)🙈», – написала Загитова.

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