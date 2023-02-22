Алина Загитова: «Всегда пробовать новое – мой девиз по жизни! Благодаря приглашению от «Локомотива» смогла примерить на себя новую роль диджея»

Теги Спартак Локомотив ФОНБЕТ Кубок России сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Алина Загитова высказалась о своем дебюте в качестве диджея. 

Фигуристка выступила совместно с обладателем Grammy-2021 Imanbek перед матчем ФОНБЕТ Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком» (0:1). 

«Всегда пробовать новое – мой девиз по жизни!💫

Сегодня благодаря приглашению от «Локомотива» смогла примерить на себя новую роль диджея.

Это было круто! Спасибо Иманбеку за поддержку и помощь🙈🥹

Кто из вас был сегодня на «РЖД Арене»? Как вам?)🙈», – написала Загитова. 

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