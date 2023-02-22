Лыжи. «Чемпионские высоты». Большунов, Устюгов, Терентьев, Коростелев, Червоткин, Мальцев, Якимушкин пробегут в квалификации классического спринта
23 февраля в Малиновке стартуют Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Чемпионские высоты». Мужчины пробегут классический спринт.
Лыжные гонки
«Чемпионские высоты»
Малиновка
Мужчины
Спринт, классический стиль
Начало квалификации – 10.00 по московскому времени («Матч! Арена»), начало финалов – 12.25 по московскому времени («Матч ТВ»).
Старт-лист
12. Илья Порошкин
21. Алексей Виценко
27. Андрей Собакарев
28. Глеб Ретивых
31. Сергей Устюгов
36. Артем Мальцев
37. Илья Семиков
38. Сергей Ардашев
39. Иван Якимушкин
Полный старт-лист можно посмотреть здесь.
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