Лыжи. «Чемпионские высоты». Большунов, Устюгов, Терентьев, Коростелев, Червоткин, Мальцев, Якимушкин пробегут в квалификации классического спринта

Теги результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Алексей Виценко Глеб Ретивых Сергей Устюгов Артем Мальцев Алексей Червоткин Илья Семиков Иван Якимушкин Александр Большунов Андрей Собакарев Сергей Ардашев Александр Терентьев Илья Порошкин Савелий Коростелев Чемпионские высоты Лыжи

23 февраля в Малиновке стартуют Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Чемпионские высоты». Мужчины пробегут классический спринт. 

Лыжные гонки

«Чемпионские высоты»

Малиновка

Мужчины

Спринт, классический стиль 

Начало квалификации – 10.00 по московскому времени («Матч! Арена»), начало финалов – 12.25 по московскому времени («Матч ТВ»). 

Старт-лист 

12. Илья Порошкин 

17. Алексей Червоткин 

20. Александр Терентьев 

21. Алексей Виценко 

22. Александр Большунов 

27. Андрей Собакарев 

28. Глеб Ретивых 

31. Сергей Устюгов 

33. Савелий Коростелев 

36. Артем Мальцев 

37. Илья Семиков 

38. Сергей Ардашев 

39. Иван Якимушкин 

Полный старт-лист можно посмотреть здесь.

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4 комментария

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Макар Телятгонялов
Завтра все фавориты стартуют, и это главное.
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imaxim
Сергею Устюгову успешного выступления
+2
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LoRa
Спринт завтра будет интересным! Удачи ребятам! 😊
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Додик Аксель
Ну хоть в лыжных гонках в отличие от биатлона участвуют все сильнейшие наши лыжники. Завтра будет на кого посмотреть в спринте.
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