Лыжи. «Чемпионские высоты». Большунов, Устюгов, Терентьев, Коростелев, Червоткин, Мальцев, Якимушкин пробегут в квалификации классического спринта

23 февраля в Малиновке стартуют Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Чемпионские высоты». Мужчины пробегут классический спринт.

Лыжные гонки

«Чемпионские высоты»

Малиновка

Мужчины

Спринт, классический стиль

Начало квалификации – 10.00 по московскому времени («Матч! Арена»), начало финалов – 12.25 по московскому времени («Матч ТВ»).

Старт-лист

12.

17.

20.

21. Алексей Виценко

22.

27.

28.

31.

33.

36.

37.

38.

39.

Полный старт-лист можно посмотреть здесь.