Глава РПЛ призвал оформлять Fan ID: «Хочу, чтобы фанаты забыли все обиды. Футбол – для болельщиков, без них совсем не то»

Президент Мир РПЛ призвал болельщиков оформить Fan ID.

Для посещения матчей Мир РПЛ необходимо оформить паспорт болельщика, в связи с чем болельщики многих команд приняли решение бойкотировать матчи. На матч Фонбет Кубка России между « » и « » (1:0), для посещения которого Fan ID не требовался, было продано 14200 билетов.

«Футбол – огонь! Шикарный матч, шикарная обстановка. Отличный матч. Порадовало количество фанатов на трибунах. Мы видим, что с ними и без – разные истории. Надеюсь, что в РПЛ, несмотря на Fan ID, будет так же.

Хочу обратиться к болельщикам, чтобы они забыли все обиды, оформили Fan ID, потому что футбол – для болельщиков. Без них совсем не то – мы это видим», – сказал .

Ответная встреча «Спартака» и «Локомотива» пройдет 27 февраля.