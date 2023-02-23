Глава РПЛ призвал оформлять Fan ID: «Хочу, чтобы фанаты забыли все обиды. Футбол – для болельщиков, без них совсем не то»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Александр Алаев Fan ID Футбол

Президент Мир РПЛ призвал болельщиков оформить Fan ID.

Для посещения матчей Мир РПЛ необходимо оформить паспорт болельщика, в связи с чем болельщики многих команд приняли решение бойкотировать матчи. На матч Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» (1:0), для посещения которого Fan ID не требовался, было продано 14200 билетов.

«Футбол – огонь! Шикарный матч, шикарная обстановка. Отличный матч. Порадовало количество фанатов на трибунах. Мы видим, что с ними и без – разные истории. Надеюсь, что в РПЛ, несмотря на Fan ID, будет так же.

Хочу обратиться к болельщикам, чтобы они забыли все обиды, оформили Fan ID, потому что футбол – для болельщиков. Без них совсем не то – мы это видим», – сказал Александр Алаев.

Ответная встреча «Спартака» и «Локомотива» пройдет 27 февраля.

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48 комментариев

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СИ
« футбол огонь! ....шикарная обстановка.
Футбол, в том числе и таким как Алаев уже не огонь а серость.
Шикарная обстановка ? Где ? На вип трибуне ? Было не холодно?
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Alexx Sidorov
В чем проблема сгонять бюджетников каждые выходные?
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ЗЕНИТ65
Ответ Блуждающий странник
Если футбол для болельщиков отменяйте фан айди. Болельщикам это не нужно
Мне, как болельщику с почти шестидесятилетним стажем, нужно и важно ходить на матчи своего клуба. И поэтому я оформил Fan ID. А на таких как ты накласть с высокой колокольни.
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brig_Mercury
Ответ ЗЕНИТ65
То есть, тебе не интересна игра твоего клуба. Хороший болельщик.
А что клуб сделал для болельщиков, чтобы фан-уйди убрали? Это же в их интересах. Просто согласились и всё.
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WildCat-2k
Футбол для болельщиков! Сказали они и ввели фануЙДИ, толпы омона вокруг стадиона, проход через узкий строй ментов и выход с трибун через час после окончания!
Добро пожаловать на стадионы!
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Александр Евдокимов
Ответ Rosenbaum
Объясните кто-нибудь в чем проблема оформить фан айди? Это же дело нескольких минут. Неужели лучше отказаться от футбола? Ведь очевидно, что закон не отменят.
Почему "Ведь очевидно, что закон не отменят"? В Италии тоже такой закон вводили в своё время, но там болельщики перестали ходить на трибуны и итальянским властям пришлось отменить свой закон. Или под ником Rosenbaum сам Александр Алаев пишет?
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Припарковал автобус
был не давно митинг в лужниках на 80к, почему интересно не сделали вход по Fan id?? загнали бы бюджетников в МФЦ и еще подняли бы статистику по кол-ву оформленых, их бы для кол-ва можно и на футбол загонять!
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Андрей Балабаев
Ты бы лучше не фанатов агитировал, а в кабинетах отстаивал интересы клубов и болельщиков, а именно абсолютную ненужность фан-айди.
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Scrumhalf
Он вообще сам себя слышит, что он несёт?! Этот дядя на отлёте конкретном.
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Verhovn
Ответ vadned
Проблема в том, что если я захочу спонтанно пойти на футбол с друзьями, то у половины этих друзей не будет ФанУйди. И мы никуда не пойдем (вернее пойдем пить пиво на речку). Проблема в том, что люди привыкли совершать осмысленные действия, так уж мы устроены. Если мы видим хулиганство на стадионах, дебоширов, драки - то ищем решение и в таком случае вполне резонно ставить вопросы о каких-то дополнительных проверках на стадионах. Но мы не видели проблем на стадионах уже более 15 лет. Поэтому можно сделать вывод, что к вопросам безопасности этот документ никакого отношения не имеет. В аэропортах и в самолетах уровень безопасности должен быть гораздо выше, чем на трибуне стадика, но почему-то там вполне достаточно паспорта, а не какого-то ФлайАйди.
ХЗ, но не скажет. Глупая инициатива, на мой взгляд. Абсолютно антинародная)
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алексей бабенко
Ответ Rosenbaum
Объясните кто-нибудь в чем проблема оформить фан айди? Это же дело нескольких минут. Неужели лучше отказаться от футбола? Ведь очевидно, что закон не отменят.
естественно лучше отказаться. Это лучше, чем идти на поводу у чинуш
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Kit244098
Перебьешься. Хрен тебе, а не ярмярка мёда в Лужниках. Дима Нагиев))
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Кавабунга Шреддоголовый
Ответ vadned
Эти люди живут в параллельной реальности. По их мнению футбол в РПЛ - это драки, хулиганство и беспорядки (поэтому там непременно нужен ФанУйди), а футбол в Кубке - это абсолютный порядок и красота (поэтому ФанУйди не нужен). Может быть у кого-то хватит смелости признать, что этот заградительный документ вредит футболу?
для этого нужны яйца. у российских чиновников их нет почти у всех
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ЗЕНИТ65
Ответ vadned
Эти люди живут в параллельной реальности. По их мнению футбол в РПЛ - это драки, хулиганство и беспорядки (поэтому там непременно нужен ФанУйди), а футбол в Кубке - это абсолютный порядок и красота (поэтому ФанУйди не нужен). Может быть у кого-то хватит смелости признать, что этот заградительный документ вредит футболу?
Чем конкретно он вредит? С фактами, а не просто бла-бла.
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Дмитрий Агалаков
Фанаты и простые болельщики не выступали против РПЛ, против клубов, против футбола. Чиновники и приспособленцы всех мастей пошли против людей и здравого смысла, приняв антинародный закон о Fan ID.
Так почему бы не отменить этот позорный номативно-правовой акт, забыть эту бредовую идею, как страшный сон, чтобы не было никаких обид? Это единственный здравый выход из ситуации.
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СИ
Ответ Verhovn
А кто у нас президент Мир РПЛ? Я что-то подзабыл..
Если не знаете, то почитайте статью - « Как Алаев решает проблемы нашего футбола? Никак, и это грозит катастрофой.
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Кавабунга Шреддоголовый
Если для болельщиков, то отмените это недоразумение.
Пошел ***** со своими просьбами
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ЗЕНИТ65
Ответ Владислав Романов
Футбол то оказывается для болельщиков, а не для сомнительных экспериментов чиновников
Вообще-то футбол для футболистов. Если ты не заметил, в ковидное время они прекрасно играли при пустых трибунах.
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vadned
Ответ Rosenbaum
Объясните кто-нибудь в чем проблема оформить фан айди? Это же дело нескольких минут. Неужели лучше отказаться от футбола? Ведь очевидно, что закон не отменят.
Проблема в том, что если я захочу спонтанно пойти на футбол с друзьями, то у половины этих друзей не будет ФанУйди. И мы никуда не пойдем (вернее пойдем пить пиво на речку).

Проблема в том, что люди привыкли совершать осмысленные действия, так уж мы устроены. Если мы видим хулиганство на стадионах, дебоширов, драки - то ищем решение и в таком случае вполне резонно ставить вопросы о каких-то дополнительных проверках на стадионах.
Но мы не видели проблем на стадионах уже более 15 лет. Поэтому можно сделать вывод, что к вопросам безопасности этот документ никакого отношения не имеет. В аэропортах и в самолетах уровень безопасности должен быть гораздо выше, чем на трибуне стадика, но почему-то там вполне достаточно паспорта, а не какого-то ФлайАйди.
+2
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+2
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ЗЕНИТ65
Ответ brig_Mercury
А зачем он нужен? Вы на концерты для получения допуска тоже что-то оформляете? Кино, театры? На стадионе есть рамки и видеокамеры. Если они что-то не ловят или не показывают, чьи это проблемы? Если закон плохой, не надо для его реализации усложнять жизнь всем.
То есть, тебе не интересна игра твоего клуба. Хороший болельщик.
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-7
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hulk&boloto
Ответ Aleksey Yashin
Никто не обидится на депутатов, если они отменят FanID
Никто не обидится, если они отменят себя...
+4
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+4
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Verhovn
Ответ Мистер Блин
Комментарий удален модератором
Думаю, ему ##### на наше мнение.
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brig_Mercury
Ответ Rosenbaum
Объясните кто-нибудь в чем проблема оформить фан айди? Это же дело нескольких минут. Неужели лучше отказаться от футбола? Ведь очевидно, что закон не отменят.
А зачем он нужен? Вы на концерты для получения допуска тоже что-то оформляете? Кино, театры? На стадионе есть рамки и видеокамеры. Если они что-то не ловят или не показывают, чьи это проблемы? Если закон плохой, не надо для его реализации усложнять жизнь всем.
+11
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+11
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Мистер Блин
Ответ fedorbazaykin
"Пошёл *****, без обид"
Комментарий удален модератором
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Verhovn
Ответ Владислав Романов
Футбол то оказывается для болельщиков, а не для сомнительных экспериментов чиновников
Не время для эксперементов. Лучше бы думали как перейти обратно на весна-осень.
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0
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