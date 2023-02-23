Глава РПЛ призвал оформлять Fan ID: «Хочу, чтобы фанаты забыли все обиды. Футбол – для болельщиков, без них совсем не то»
Президент Мир РПЛ призвал болельщиков оформить Fan ID.
Для посещения матчей Мир РПЛ необходимо оформить паспорт болельщика, в связи с чем болельщики многих команд приняли решение бойкотировать матчи. На матч Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» (1:0), для посещения которого Fan ID не требовался, было продано 14200 билетов.
«Футбол – огонь! Шикарный матч, шикарная обстановка. Отличный матч. Порадовало количество фанатов на трибунах. Мы видим, что с ними и без – разные истории. Надеюсь, что в РПЛ, несмотря на Fan ID, будет так же.
Хочу обратиться к болельщикам, чтобы они забыли все обиды, оформили Fan ID, потому что футбол – для болельщиков. Без них совсем не то – мы это видим», – сказал Александр Алаев.
Ответная встреча «Спартака» и «Локомотива» пройдет 27 февраля.
Футбол, в том числе и таким как Алаев уже не огонь а серость.
Шикарная обстановка ? Где ? На вип трибуне ? Было не холодно?
Добро пожаловать на стадионы!
Так почему бы не отменить этот позорный номативно-правовой акт, забыть эту бредовую идею, как страшный сон, чтобы не было никаких обид? Это единственный здравый выход из ситуации.
Пошел ***** со своими просьбами
Проблема в том, что люди привыкли совершать осмысленные действия, так уж мы устроены. Если мы видим хулиганство на стадионах, дебоширов, драки - то ищем решение и в таком случае вполне резонно ставить вопросы о каких-то дополнительных проверках на стадионах.
Но мы не видели проблем на стадионах уже более 15 лет. Поэтому можно сделать вывод, что к вопросам безопасности этот документ никакого отношения не имеет. В аэропортах и в самолетах уровень безопасности должен быть гораздо выше, чем на трибуне стадика, но почему-то там вполне достаточно паспорта, а не какого-то ФлайАйди.