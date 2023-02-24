Овечкин против «Анахайма»: 5-й матч без очков, 5 бросков, 4 потери и «минус 2» за 21:36
Александр Овечкин остался без очков в 5-м матче подряд.
Капитан «Вашингтона» вернулся в состав команды в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (2:4). Он сыграл впервые после смерти отца.
Михаил Овечкин ушел из жизни 15 февраля. Из-за поездки в Россию Александр пропустил 4 игры «Вашингтона».
В текущем сезоне на его счету 54 (32+22) очка в 55 играх. В последних 5 матчах у россиянина нет очков при полезности «минус 6».
Сегодня Овечкин (21:36, 4:35 – в большинстве, «минус 2») нанес 5 бросков в створ, применил 1 силовой прием, сделал 1 блок и допустил 4 потери шайбы.
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