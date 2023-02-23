Клэбо завоевал 7-е золото ЧМ в карьере. Среди мужчин чаще выигрывали только Нортуг и Дэли

Теги Марит Бьорген лыжные гонки чемпионат мира Гунде Сван сборная Норвегии сборная Норвегии жен Петтер Нортуг Бьорн Дэли Йоханнес Клэбо Лыжи

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо завоевал седьмое в карьере золото на чемпионатах мира.

Сегодня спортсмен выиграл классический спринт в Планице. По количеству побед на ЧМ среди мужчин он теперь делит третье место со шведом Гунде Сваном.

Рекордсменом по этому показателю является норвежец Петтер Нортуг (13 золотых медалей). Вторым идет еще один норвежец Бьорн Дэли (9).

Среди женщин первое место занимает норвежка Марит Бьорген (18).

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24 комментария

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La Gushka
Вот и встанет в результате где-то между Петтером и Бьёрном.
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Около нуля
Ответ PolarBear
Во времена Гунде Свана гонок то было в разы меньше
И трава зеленее
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Booligan
Ответ PolarBear
Во времена Гунде Свана гонок то было в разы меньше
Линн Сван ему кто?
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Йенс Мустерманн
Ответ Booligan
Колдун. Вокруг все падали, а ему хоть бы хны. И лихо Вальнеса убрал бесконтактным способом
Явно обучался в технике бесконтактного боя у бывших российских спецназовцев.
https://www.youtube.com/watch?v=7wPlE1clnwk
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Йенс Мустерманн
Ответ PolarBear
Во времена Гунде Свана гонок то было в разы меньше
Можно тогда посчитать количество проведённых ими гонок в рамках ЧМ.
Клэбо принял участие в 13, Сван в 15.
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Ksenia RN
Ответ F242
Как вообще можно ставить в один ряд спринтера, с великими лыжниками. Да он им в подметки не годится. Свану с Дейли никто по 9 минут на скиатлоне не привёз бы и в страшных снах.
И олимпийский марафон они не спускали в унитаз в буквальном смысле слова.
+4
-4
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DelNord
Ответ Booligan
Колдун. Вокруг все падали, а ему хоть бы хны. И лихо Вальнеса убрал бесконтактным способом
Силой мысли! :))
+1
0
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Booligan
Колдун. Вокруг все падали, а ему хоть бы хны. И лихо Вальнеса убрал бесконтактным способом
+1
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Ярик01
Ответ PolarBear
Во времена Гунде Свана гонок то было в разы меньше
Было 5 медалей у мужчин, сейчас 6.
Ну да, в разы
Врать самим себе , зачем. Да еще и радоваться массово вранью.
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PolarBear
Во времена Гунде Свана гонок то было в разы меньше
+18
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Йенс Мустерманн
Красивая маечка, вечно второму о такой только мечтать. Да и зубы идеальные, в отличие от героя Малиновки и Дёмино ))
https://i.ibb.co/VVNWLgh/SGU4m-Ff5w-Ts.jpg
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akrets
Должно было уже 8 стать. Марафон-то он у плаксы выиграл, если по-честному
+9
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Йенс Мустерманн
Бонд, ой, Клэбо. Йоханнес Клэбо. Король лыж.
https://i.ibb.co/NT6KnQK/f5q-LMO4-L-IY.jpg
+2
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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Лучший спринтер за всю историю, молодец. С Дэли, конечно, тупо сравнивать, это практически другой спорт :)
+1
-7
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F242
Как вообще можно ставить в один ряд спринтера, с великими лыжниками. Да он им в подметки не годится. Свану с Дейли никто по 9 минут на скиатлоне не привёз бы и в страшных снах.
+6
-11
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gerr_max
Ответ IrbIS
ты снова че то попутал, у zaши всего 1 золото ЧМ
Зато дистанционное, в отличие от внучка.

Правда завтра может и зашакалит.
+3
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Красно - Синий КОНЬ
По ровной дороге без конкурентов и свинья рысак.
+6
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Йенс Мустерманн
8 золотых по факту За марафон в Оберстдорфе, похищенное плачущей дамочкой, тоже надо учитывать.
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Iuasamotu
Великолепный профессионал
+5
-4
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Toffiti
Клэбо сегодня выиграл довольно буднечно (Эрик должен был украсить борьбу). Но это не отменяет факта, что Йоханнес - легенда спринтерской гонки. Хорошо помню его первый чемпионат мира. Это было 6 лет назад. И за это время, удалось единицам забрать у него спринт. Всего лишь нескольким спортсменам.
+6
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IrbIS
Ответ gerr_max
Великие Дэлли, Сванн плачут, что такое рядом с ними будет...
ты снова че то попутал, у zaши всего 1 золото ЧМ
+14
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gerr_max
Ответ IrbIS
👑 JK станет рекордсменом на домашнем ЧМ
Великие Дэлли, Сванн плачут, что такое рядом с ними будет...
+7
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gerr_max
Чё она там делит с тремя личными золотыми!?
+4
-10
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IrbIS
👑 JK
станет рекордсменом на домашнем ЧМ
+12
-8
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