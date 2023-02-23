Клэбо завоевал 7-е золото ЧМ в карьере. Среди мужчин чаще выигрывали только Нортуг и Дэли
Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо завоевал седьмое в карьере золото на чемпионатах мира.
Сегодня спортсмен выиграл классический спринт в Планице. По количеству побед на ЧМ среди мужчин он теперь делит третье место со шведом Гунде Сваном.
Рекордсменом по этому показателю является норвежец Петтер Нортуг (13 золотых медалей). Вторым идет еще один норвежец Бьорн Дэли (9).
Среди женщин первое место занимает норвежка Марит Бьорген (18).
https://www.youtube.com/watch?v=7wPlE1clnwk
Клэбо принял участие в 13, Сван в 15.
Ну да, в разы
Врать самим себе , зачем. Да еще и радоваться массово вранью.
https://i.ibb.co/VVNWLgh/SGU4m-Ff5w-Ts.jpg
https://i.ibb.co/NT6KnQK/f5q-LMO4-L-IY.jpg
Правда завтра может и зашакалит.
станет рекордсменом на домашнем ЧМ