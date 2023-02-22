Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Казакевич стартует 28-й, Гореева – 30-й, Куклина – 40-й, Сливко – 42-й, Носкова – 43-й, Гербулова – 49-й

Теги сборная России жен результаты чемпионат России сборная Беларуси жен Лариса Куклина индивидуальная гонка (жен) Наталья Гербулова Виктория Сливко Тамара Дербушева (Воронина) Елена Кручинкина Анастасия Егорова Ирина Кручинкина-Шаклеина Ирина Казакевич Валерия Каюмова (Васнецова) Анастасия Шевченко Анастасия Батманова Анастасия Гореева Наталия Шевченко (Мекрюкова) Любовь Калинина Биатлон

23 февраля на чемпионате России по биатлону в Ижевске женщины пробегут индивидуальную гонку. 

В соревнованиях участвуют российские и белорусские спортсмены. 

Чемпионат России 

Ижевск

Женщины

Индивидуальная гонка

Начало – 9.30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ». 

Старт-лист

16. Валерия Каюмова (Россия)

21. Любовь Калинина (Россия)

22. Анастасия Батманова (Россия)

23. Анастасия Шевченко (Россия)

26. Ирина Кручинкина-Шаклеина (Беларусь)

28. Ирина Казакевич (Россия)

30. Анастасия Гореева (Россия)

33. Анастасия Егорова (Россия)

34. Тамара Дербушева (Россия)

40. Лариса Куклина (Россия)

42. Виктория Сливко (Россия)

43. Екатерина Носкова (Россия)

44. Полина Шевнина (Россия)

45. Елена Кручинкина (Беларусь)

48. Наталия Шевченко (Россия)

49. Наталья Гербулова (Россия)

Полный старт-лист – на сайте СБР. 

Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Ижевске

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5 комментариев

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тоторо
Ответ Афанасия
Ого, Васнецова (Каюмова) с такой стрельбой заявилась на гонку!
ну мотивации видимо через край в отличие от некоторых)
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Афанасия
Ого, Васнецова (Каюмова) с такой стрельбой заявилась на гонку!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
тоторо
гореева победит)
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LoRa
Пожелаю удачи девушкам!! Точной стрельбы! 😊
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Daniyar8
Думаю, что здесь выиграют именно хорошие стрелки: Сливко, Куклина, Гербулова, Дербушева.
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