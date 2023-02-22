Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Казакевич стартует 28-й, Гореева – 30-й, Куклина – 40-й, Сливко – 42-й, Носкова – 43-й, Гербулова – 49-й

23 февраля на чемпионате России по биатлону в Ижевске женщины пробегут индивидуальную гонку.

В соревнованиях участвуют российские и белорусские спортсмены.

Чемпионат России

Ижевск

Женщины

Индивидуальная гонка

Начало – 9.30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».

Старт-лист

16. Валерия Каюмова (Россия)

21. Любовь Калинина (Россия)

22. Анастасия Батманова (Россия)

23. Анастасия Шевченко (Россия)

26. Ирина Кручинкина-Шаклеина (Беларусь)

28. Ирина Казакевич (Россия)

30. Анастасия Гореева (Россия)

33. Анастасия Егорова (Россия)

34. Тамара Дербушева (Россия)

40. Лариса Куклина (Россия)

42. Виктория Сливко (Россия)

43. Екатерина Носкова (Россия)

44. Полина Шевнина (Россия)

45. Елена Кручинкина (Беларусь)

48. Наталия Шевченко (Россия)

49. Наталья Гербулова (Россия)

Полный старт-лист – на сайте СБР.

Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Ижевске