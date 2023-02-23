Большунов о ЧМ: «Мне неинтересно, как проходят эти грязные соревнования. Мы можем Олимпийские игры и чемпионаты мира проводить намного круче остальных стран»

Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) Олимпийская сборная России Александр Большунов Чемпионские высоты Лыжи

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов высказался о недопуске сборной России к чемпионату мира по лыжным гонкам в Планице.

«Если честно, то мне неинтересно, как проходят эти грязные соревнования, думаю, что лучше соревноваться там, где нас ждут. Сначала ты разочаровываешься, но сейчас в России проводятся отличные соревнования, организуются трансляции, и ты забываешь об этом.

Проводить прекрасные соревнования и показывать на них высокие скорости можно и у нас, для наших болельщиков и страны.

Грязные, потому что нас туда не пускают не по спортивному принципу? Конечно, все сильнейшие должны бегать вместе. Поэтому об этих непонятных стартах я даже говорить не хочу. Мне классно, что я нахожусь сейчас здесь (на соревнованиях «Чемпионские высоты» в Архангельской области – Sports.ru)», – сказал Большунов.

«Мы можем и Олимпийские игры, и чемпионаты мира проводить, и намного круче остальных стран», – отметил лыжник.

41 комментарий

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Олег Ремизов
Ответ Антиполитпроект
Молчал бы про "грязных", участник путинга. Ты-то словил уже несмываемый позор
ну, не всем же быть радудными, как ты))
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Александр Трифон0в
По методичке выступил и теперь можно в депутаты
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Melnikov1968
А почему ВДРУГ, чемпионат мира стал грязным соревнованием? Большунов,конечно, великий спортсмен,но это не даёт ему право оскорблять желание других спортсменов стать чемпионами мира. Ведёт себя неприлично.
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Санитар-волк
Какие "чистенькие" ребятки. Особенно от мозгов. Впрочем, от совести тоже.
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antifa rise up
Ответ akrets
Сразу видно, человек по праву был в Лужниках год назад. На своём месте
Если за год любитель новояза и z ничего не понял - это уже диагноз на всю жизнь
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irina1980
Ответ Антиполитпроект
на этом организовано правление Пу, которое Шурик так яро поддерживает
Разве только Шурик поддерживает? Я от него не слышала ничего.
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expertmer2020
Будущий Карелин.
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irina1980
Ответ NoWar
"Мне классно, что я нахожусь сейчас здесь"---------------------------------Нас и здесь неплохо кормят? Тогда чего так Матыцин попу рвет за допуск российских спортсменов к международным стартам? Зачем, им и тут хорошо.
Так это у него нужно спросить.
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Дрын Моржовый
Каррр каррр Вороны на мерзлый х..
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Павел Павлов
Ага,по вечерам после рабочей смены.
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Никита Никулин
Когда в голову только ешь и пьешь
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Лжетрофеич
когда-нибудь и в нашей стране нацгвардейцем быть будет позором.
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fewral
В очередной раз убеждаюсь какое он оно...
+6
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akrets
Сразу видно, человек по праву был в Лужниках год назад. На своём месте
+11
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Jhon Jhon
Интересно, а Большунов понимает что лыжи это мягко скажем не популярный вид спорта, далеко не факт что его возьмут в Госдуму, там нужны узнаваемые люди, а о нем даже 0.01% страны вряд ли знает. К чему такие заявления, когда разговоры о допуске россиян пошли, похоже на диверсию.
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Йенс Мустерманн
Ответ Ksenia RN
Не хватает Санька на ЧМ, м?) Ясное дело, смотреть на одного Клёпу - всё равно что есть манную кашу без соли и сахара.
Гляжу, ты без Клебо жить не можешь. Ну ясно, что ты в глубине души сама понимаешь, что именно он сильнейший лыжник мира, а вечно второй ему даже в подмётки не годится и над которым можно по доброму подшучивать, когда он в очередной раз дуется после нового "подзатыльника" на трассе )
+6
-1
+5
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Кавабунга Шреддоголовый
А еще мы можем технологичные Москвичи делать китайского производства.
Откажись от всех грязных медалей, от всех призовых, от кубков мира. или просто занимайся своим делом и не говори языком депутатов
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-3
+7
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рашит мухаметшин
только никто не приедет
+4
-2
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NoWar
"Мне классно, что я нахожусь сейчас здесь"---------------------------------Нас и здесь неплохо кормят? Тогда чего так Матыцин попу рвет за допуск российских спортсменов к международным стартам? Зачем, им и тут хорошо.
+11
-3
+8
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Грюденфельдер
Ответ Ksenia RN
Не печально, а отрадно, что Шурик, наконец, назвал вещи своими именами. Как говорится, хорошо, но мало, тему грязности развернуть бы нужно.
Разверните тему "грязности" , мне интересно.
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avcgloronalduMU
награждать чемпионом мира и евро за победу на чр
+1
0
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expertmer2020
Я Большунов - остальное грязь.
+5
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Ksenia RN
Ответ Йенс Мустерманн
Ой, дурак (c) https://youtu.be/_XVzgMLM-6g
Комментарий скрыт
+4
-13
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Don Cherry 67
Ответ Pankratoff
Комментарий удален модератором
иди в суд. Надеюсь ты знаешь, что значит эта фраза в России.
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Ksenia RN
Ответ Грюденфельдер
Вот это уже оскорбления всем кто учавствует в ЧМ. Печально ! 😞
Не печально, а отрадно, что Шурик, наконец, назвал вещи своими именами. Как говорится, хорошо, но мало, тему грязности развернуть бы нужно.
+2
-10
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