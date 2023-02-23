Большунов о ЧМ: «Мне неинтересно, как проходят эти грязные соревнования. Мы можем Олимпийские игры и чемпионаты мира проводить намного круче остальных стран»

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов высказался о недопуске сборной России к чемпионату мира по лыжным гонкам в Планице.

«Если честно, то мне неинтересно, как проходят эти грязные соревнования, думаю, что лучше соревноваться там, где нас ждут. Сначала ты разочаровываешься, но сейчас в России проводятся отличные соревнования, организуются трансляции, и ты забываешь об этом.

Проводить прекрасные соревнования и показывать на них высокие скорости можно и у нас, для наших болельщиков и страны.

Грязные, потому что нас туда не пускают не по спортивному принципу? Конечно, все сильнейшие должны бегать вместе. Поэтому об этих непонятных стартах я даже говорить не хочу. Мне классно, что я нахожусь сейчас здесь (на соревнованиях «Чемпионские высоты» в Архангельской области – Sports.ru)», – сказал Большунов.

«Мы можем и Олимпийские игры, и чемпионаты мира проводить, и намного круче остальных стран», – отметил лыжник.