Формула-1. Тесты. Бахрейн. 1-й день. Ферстаппен – лучший по итогам утренней сессии, Сайнс – 2-й, Албон – 3-й

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В Бахрейне завершилась утренняя сессия первого дня предсезонных тестов «Формулы-1».

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучшее время, опередив Карлоса Сайнса («Феррари») и Алекса Албона («Уильямс»).

За ходом сессии можно следить на странице онлайна Sports.ru:

В «Формуле-1» стартовали тесты: «Астон Мартин» моментально сломался, Хэмилтон и Алонсо появятся после обеда

Формула-1
Предсезонные тесты
Международный автодром Бахрейна
23 февраля
1-й день
Утренняя сессия
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.32,959 (71 круг)
2. Карлос Сайнс («Феррари») +0,294 (72)
3. Алекс Албон («Уильямс») +0,712 (74)
4. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +0,764 (67)
5. Джордж Расселл («Мерседес») +1,215 (69)
6. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,465 (51)
7. Фелипе Другович («Астон Мартин») +1,605 (40)
8. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,712 (46)
9. Пьер Гасли («Альпин») +1,863 (60)
10. Оскар Пиастри («Макларен») +1,929 (52)
 

Первые фото машин «Ф-1» с предсезонных тестов

6 комментариев

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M93
Ответ Мадина Уйгурова
Мерседес имея совершенно другую машину шифруется и ездит на старом ведре. Алонсо жаль. Пиастри днище. Ред Булл и Феррари поборятся за 2 место (Мерседес чемпионк 2023)
Хату ставить на Мерседес?
+1
0
+1
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seryas
Ответ Мадина Уйгурова
Мерседес имея совершенно другую машину шифруется и ездит на старом ведре. Алонсо жаль. Пиастри днище. Ред Булл и Феррари поборятся за 2 место (Мерседес чемпионк 2023)
Отличная стратегия. В прошлом сезоне себя замечательно зарекомендовала
+2
0
+2
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Мадина Уйгурова
Мерседес имея совершенно другую машину шифруется и ездит на старом ведре. Алонсо жаль. Пиастри днище. Ред Булл и Феррари поборятся за 2 место (Мерседес чемпионк 2023)
+1
-3
-2
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Luca di Montezemolo
Скучно как то, слишком мало данных с трассы. Что тут можно добавить ньюивозка впереди, разве могло быть иначе, не удивлюсь если фуры на их уровне будут на старте чампа, не удивлюсь если в секунде позади будут они и все остальные еще дальше, тем более вроде обещали настоящую тачку лишь на старте сезона, а не тестах. Может позже будет какая то более ценная информация пока ее нет.
+2
-6
-4
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Андрей Омельянович
было забавно наблюдать за Алонсо, когда АМ сломался через 10 минут после начала.
+5
0
+5
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priova 2
МакЛарен чемпион. Шифруютса га...
0
0
0
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