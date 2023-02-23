Формула-1. Тесты. Бахрейн. 1-й день. Ферстаппен – лучший по итогам утренней сессии, Сайнс – 2-й, Албон – 3-й
В Бахрейне завершилась утренняя сессия первого дня предсезонных тестов «Формулы-1».
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучшее время, опередив Карлоса Сайнса («Феррари») и Алекса Албона («Уильямс»).
За ходом сессии можно следить на странице онлайна Sports.ru:
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Формула-1
Предсезонные тесты
Международный автодром Бахрейна
23 февраля
1-й день
Утренняя сессия
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.32,959 (71 круг)
2. Карлос Сайнс («Феррари») +0,294 (72)
3. Алекс Албон («Уильямс») +0,712 (74)
4. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +0,764 (67)
5. Джордж Расселл («Мерседес») +1,215 (69)
6. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,465 (51)
7. Фелипе Другович («Астон Мартин») +1,605 (40)
8. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,712 (46)
9. Пьер Гасли («Альпин») +1,863 (60)
10. Оскар Пиастри («Макларен») +1,929 (52)
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