Формула-1. Тесты. Бахрейн. 1-й день. Ферстаппен – лучший по итогам утренней сессии, Сайнс – 2-й, Албон – 3-й

В Бахрейне завершилась утренняя сессия первого дня предсезонных тестов «Формулы-1».

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучшее время, опередив Карлоса Сайнса («Феррари») и Алекса Албона («Уильямс»).

За ходом сессии можно следить на странице онлайна Sports.ru:

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Формула-1

Предсезонные тесты

Международный автодром Бахрейна

23 февраля

1-й день

Утренняя сессия

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.32,959 (71 круг)

2. Карлос Сайнс («Феррари») +0,294 (72)

3. Алекс Албон («Уильямс») +0,712 (74)

4. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +0,764 (67)

5. Джордж Расселл («Мерседес») +1,215 (69)

6. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,465 (51)

7. Фелипе Другович («Астон Мартин») +1,605 (40)

8. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,712 (46)

9. Пьер Гасли («Альпин») +1,863 (60)

10. Оскар Пиастри («Макларен») +1,929 (52)

Первые фото машин «Ф-1» с предсезонных тестов