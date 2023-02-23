Лига конференций. Раунд плей-офф. «Лацио» в гостях у ЧФР, «Фиорентина» сыграет с «Брагой»

Теги Лацио Фиорентина Брага Андерлехт Гент Базель Трабзонспор Лех Партизан ЧФР результаты Шериф Карабах АЕК Ларнака Буде-Глимт Лудогорец Днепр-1 Лига Конференций УЕФА Футбол

«Лацио» сыграет в гостях с ЧФР в ответном матче раунда плей-офф Лиги конференций.

«Фиорентина» встретится дома с «Брагой».

Лига конференций

Раунд плей-офф

Ответные матчи

Андерлехт Бельгия – Лудогорец Болгария
Дата проведения
23 февраля, 20.45, «Констант Ванден Сток»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 0:1

Днепр-1 Украина – АЕК Ларнака Кипр
Дата проведения
23 февраля, 20.45, «Košická futbalová aréna»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 0:1

Партизан Сербия – Шериф Молдова
Дата проведения
23 февраля, 20.45, «Партизан»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 1:0

ЧФР Румыния – Лацио Италия
Дата проведения
23 февраля, 20.45, «Константин Рэдулеску»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 0:1

Гент Бельгия – Карабах Азербайджан
Дата проведения
23 февраля, 23.00, «Геламко-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 0:1

Фиорентина Италия – Брага Португалия
Дата проведения
23 февраля, 23.00, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 4:0

Лех Польша – Буде-Глимт Норвегия
Дата проведения
23 февраля, 23.00, «Городской стадион Познань»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 0:0

Базель Швейцария – Трабзонспор Турция
Дата проведения
23 февраля, 23.00, «Санкт-Якоб Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 0:1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лиги Конференций

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
afr.ff
Карабах вперед ⚡️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий