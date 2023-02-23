Лига конференций. Раунд плей-офф. «Лацио» в гостях у ЧФР, «Фиорентина» сыграет с «Брагой»

« » сыграет в гостях с в ответном матче раунда плей-офф Лиги конференций.

« » встретится дома с «Брагой».

Лига конференций

Раунд плей-офф

Ответные матчи

Первый матч: 0:1

Первый матч: 0:1

Первый матч: 1:0

Первый матч: 0:1

Первый матч: 0:1

Первый матч: 4:0

Первый матч: 0:0

Первый матч: 0:1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лиги Конференций