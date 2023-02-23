Лига конференций. Раунд плей-офф. «Лацио» в гостях у ЧФР, «Фиорентина» сыграет с «Брагой»
«Лацио» сыграет в гостях с ЧФР в ответном матче раунда плей-офф Лиги конференций.
«Фиорентина» встретится дома с «Брагой».
Лига конференций
Раунд плей-офф
Ответные матчи
- Дата проведения
- 23 февраля, 20.45, «Констант Ванден Сток»
Первый матч: 0:1
- Дата проведения
- 23 февраля, 20.45, «Košická futbalová aréna»
Первый матч: 0:1
- Дата проведения
- 23 февраля, 20.45, «Партизан»
Первый матч: 1:0
- Дата проведения
- 23 февраля, 20.45, «Константин Рэдулеску»
Первый матч: 0:1
- Дата проведения
- 23 февраля, 23.00, «Геламко-Арена»
Первый матч: 0:1
- Дата проведения
- 23 февраля, 23.00, «Артемио Франки»
Первый матч: 4:0
- Дата проведения
- 23 февраля, 23.00, «Городской стадион Познань»
Первый матч: 0:0
- Дата проведения
- 23 февраля, 23.00, «Санкт-Якоб Парк»
Первый матч: 0:1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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