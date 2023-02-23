Ди Мария оформил хет-трик в матче «Ювентуса» с «Нантом» – впервые с 2018 года
Вингер «Ювентуса» Анхель Ди Мария забил три гола за игру впервые за пять лет.
Аргентинец оформил хет-трик в матче с «Нантом» (3:0, второй тайм) в плей-офф Лиги Европы. Он отличился на 5-й, 20-й и 78-й минутах и был заменен на 81-й.
Ди Мария не забивал трижды за игру с 6 февраля 2018 года – тогда он помог «ПСЖ» разгромить «Сошо» (4:1) в Кубке Франции.
Подробно со статистикой 35-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Ди Мария участвует в голе каждые 97 минут. Это лучший показатель в «Ювентусе» в сезоне
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