Ди Мария оформил хет-трик в матче «Ювентуса» с «Нантом» – впервые с 2018 года

Вингер « » забил три гола за игру впервые за пять лет.

Аргентинец оформил хет-трик в матче с « » (3:0, второй тайм) в плей-офф . Он отличился на 5-й, 20-й и 78-й минутах и был заменен на 81-й.

Ди Мария не забивал трижды за игру с 6 февраля 2018 года – тогда он помог «ПСЖ» разгромить «Сошо» (4:1) в Кубке Франции.

Подробно со статистикой 35-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Ди Мария участвует в голе каждые 97 минут. Это лучший показатель в «Ювентусе» в сезоне