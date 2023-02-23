Ди Мария оформил хет-трик в матче «Ювентуса» с «Нантом» – впервые с 2018 года

Теги Нант Ювентус лига 1 Франция серия А Италия Лига Европы УЕФА Анхель Ди Мария Футбол

Вингер «Ювентуса» Анхель Ди Мария забил три гола за игру впервые за пять лет.

Аргентинец оформил хет-трик в матче с «Нантом» (3:0, второй тайм) в плей-офф Лиги Европы. Он отличился на 5-й, 20-й и 78-й минутах и был заменен на 81-й.

Ди Мария не забивал трижды за игру с 6 февраля 2018 года – тогда он помог «ПСЖ» разгромить «Сошо» (4:1) в Кубке Франции.

Подробно со статистикой 35-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Ди Мария участвует в голе каждые 97 минут. Это лучший показатель в «Ювентусе» в сезоне

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Магомед Жабиев
Ответ leeexxxxtml
Массоны неплохо прокачали Деву Марию чтобы тот протащил малыша Мессию к священному граалю, хоть и липовейшему с запахом навоза.
Можно по-русски пожалуйста ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ForzaGandzasar
Ди Мария - совсем другого класса игрок. У нас был Дибала, очень не плохой игрок, но между ними есть очень сушественная разница. В Юве такого второго к сожалению нет сейчась. Ди Мария - должен остаться еще на сезон точно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BuTaJIbKa
не стареет. очень его здорового не хватало на ЧМ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Коротаев
Лапша тащит, накручивает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
leeexxxxtml
Массоны неплохо прокачали Деву Марию чтобы тот протащил малыша Мессию к священному граалю, хоть и липовейшему с запахом навоза.
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wasilij Petrow
Борозды не портит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ХавиГави_Паратрупер
Ответ PIT-BUL
Норм стёб, круче него разве что Погбу взяли ))))
Пока Ходьба оформляет на больничном очередной причесон, Димыч оформляет хет-трик🤓
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
чебурашка
Ответ Амон
у этого игрока нет хейтеров, лучший аргентинский игрок поколения, выигрыш чемпионата мира его заслуга
лучший? да он хорош, не спорю. А Месси ?
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AceToFace
Святой Ангел
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Человек1991
Ди Мария Легенда ! Великий Мастер Футбола !
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
zzzeeerrrooo
Ответ Амон
у этого игрока нет хейтеров, лучший аргентинский игрок поколения, выигрыш чемпионата мира его заслуга
Он конечно супер хорош когда здоров , но Арги без него прошли Нидерланды и Хорватию
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
PIT-BUL
Ответ Андрей Хенто
Шикарный игрок, даже в 35 лет пришёл в новую команду, якобы на свой последний контракт, а стал ее лидером. Всегда восхищался Ди Марией.
Норм стёб, круче него разве что Погбу взяли ))))
0
-8
-8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Назар Игорь
ДиМа и Фаджоли - на них и держится Юве на плаву.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Амон
у этого игрока нет хейтеров, лучший аргентинский игрок поколения, выигрыш чемпионата мира его заслуга
+7
-7
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ХавиГави_Паратрупер
Да, ДиМа по-прежнему в порядке. Как говорится, form is temporary, class is permanent😎
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ali_Zhasik
Дима лучший!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
udiekemen
Один из лучших аргентинских игроков этого поколения, если не лучший
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Timiko
Тащит вялый аллегриевский тарантас
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Хенто
Шикарный игрок, даже в 35 лет пришёл в новую команду, якобы на свой последний контракт, а стал ее лидером. Всегда восхищался Ди Марией.
+33
-3
+30
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
yrok77
Ответ Барсик Юрана
Ждем сромана
зачем?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Барсик Юрана
Ждем сромана
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий