Гуйе – первый игрок АПЛ с 2008 года, удаленный за конфликт с одноклубником. Фуллер из «Стока» тоже получил красную за пощечину 17 лет назад и был дисквалифицирован на 3 игры
В АПЛ 17 лет не удаляли за конфликт с одноклубниками.
Идрисса Гуйе стал первым футболистом АПЛ за 17 лет, удаленным за ссору с одноклубником.
Полузащитник «Эвертона» получил красную карточку за то, что на 13-й минуте игры с «Манчестер Юнайтед» дал пощечину Майклу Кину.
В последний раз нечто подобное происходило в декабре 2008 года. Выступавший за «Сток Сити» Рикардо Фуллер тогда тоже ударил по лицу своего партнера Энди Гриффина и был удален, а затем и дисквалифицирован на три матча.
