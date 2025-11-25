Гуйе – первый игрок АПЛ с 2008 года, удаленный за конфликт с одноклубником. Фуллер из «Стока» тоже получил красную за пощечину 17 лет назад и был дисквалифицирован на 3 игры

В АПЛ 17 лет не удаляли за конфликт с одноклубниками.

Идрисса Гуйе стал первым футболистом АПЛ за 17 лет, удаленным за ссору с одноклубником.

Полузащитник «Эвертона » получил красную карточку за то, что на 13-й минуте игры с «Манчестер Юнайтед » дал пощечину Майклу Кину .

В последний раз нечто подобное происходило в декабре 2008 года. Выступавший за «Сток Сити» Рикардо Фуллер тогда тоже ударил по лицу своего партнера Энди Гриффина и был удален, а затем и дисквалифицирован на три матча.