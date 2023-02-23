Ферстаппен в одиночку проехал больше кругов на тестах, чем остальные команды, и показал лучшее время первого дня

Теги Феррари Макларен Льюис Хэмилтон Ред Булл Уильямс Альфа Таури тесты Формула-1 Формула-1 Мерседес Астон Мартин Хаас Макс Ферстаппен Джордж Расселл Ландо Норрис Альфа Ромео Оскар Пиастри Альпин Авто

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал лучшим по скорости и количеству кругов в первый день предсезонных тестов «Формулы-1» в Бахрейне.

Ферстаппен показал лучшее время, опередив Фернандо Алонсо («Астон Мартин») и Карлоса Сайнса («Феррари»).

Макс был единственным пилотом, который работал в одиночку: во всех остальных командах пилоты сменились после обеда. Это не помешало двукратному чемпиону преодолеть 157 кругов, что в 2,75 раза превосходит дистанцию Гран-при Бахрейна, и вывести «Ред Булл» на первое место по километражу. Представители «Мерседеса» Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон вдвоем проехали 152 кругов. Худший результат у «Макларена» – на счету Оскара Пиастри и Ландо Норриса всего 92 круга.

Количество кругов в первый день предсезонных тестов «Ф-1»
 
1. «Ред Булл» – 157
2. «Мерседес» – 152
3. «Уильямс» – 149
4. «Альфа Ромео» – 138
5. «Феррари» – 136
6. «Альфа Таури» – 131
7. «Альпин» – 113
8. «Хаас» – 108
9. «Астон Мартин» – 100
10. «Макларен» – 92
 

Тесты. Бахрейн. 1-й день. Ферстаппен – 1-й, Алонсо – 2-й, Сайнс – 3-й

Первые тесты «Ф-1»: «Астон Мартин» и «Макларен» сломались, у «Феррари» погнулся нос, Ферстаппен и Алонсо – лидеры

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ALMANAC
Ответ Великий Алонсо
Думаешь с чемпионством Фернандо в этом сезоне уже все так очевидно?
На подиум мб заедет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Великий Алонсо
Ответ ALMANAC
Чемпион заряжен. Идет на третий титул подряд
Думаешь с чемпионством Фернандо в этом сезоне уже все так очевидно?
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Великий Алонсо
Ответ V12twinturbo
Алонсо уже Льюису привез в первый сезон Льюиса. Конечно Алонсо талант и великий гонщик и остается таковым даже в 40, но и Макс тоже далеко не лошок. Тут вообще неизвестно, как бы все вышло.
Алонсо и в первой сезон уделывал Хамильтона пока ему собственная команда не начала палки в колеса вставлять
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
morozovvasya
Расходимся?)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dw4xbhdgb8
«Пилоты сменились после обеда. Это не помешало двухкратным чемпиону…» а должно было? Че за бред написан? И заголовок как всегда на высоте
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
V12twinturbo
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Алонсо уже Льюису привез в первый сезон Льюиса. Конечно Алонсо талант и великий гонщик и остается таковым даже в 40, но и Макс тоже далеко не лошок. Тут вообще неизвестно, как бы все вышло.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Пивненко
Ответ Великий Алонсо
На одинаковых болидах Алонсо вёз бы Ферстаппену стабильно 0.5 секунды с круга
Спасибо тебе, твои комментарии всегда самые лучшие!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Великий Алонсо
На одинаковых болидах Алонсо вёз бы Ферстаппену стабильно 0.5 секунды с круга
+2
-6
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ALMANAC
Чемпион заряжен. Идет на третий титул подряд
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
_Nibelungen_
Машина. Макс включился с 1 дня.
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий