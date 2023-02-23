Ферстаппен в одиночку проехал больше кругов на тестах, чем остальные команды, и показал лучшее время первого дня

Гонщик «Ред Булл» стал лучшим по скорости и количеству кругов в первый день предсезонных тестов «Формулы-1» в Бахрейне.

Ферстаппен показал лучшее время, опередив Фернандо Алонсо («Астон Мартин») и Карлоса Сайнса («Феррари»).

Макс был единственным пилотом, который работал в одиночку: во всех остальных командах пилоты сменились после обеда. Это не помешало двукратному чемпиону преодолеть 157 кругов, что в 2,75 раза превосходит дистанцию Гран-при Бахрейна, и вывести «Ред Булл» на первое место по километражу. Представители « » и вдвоем проехали 152 кругов. Худший результат у « » – на счету Оскара Пиастри и Ландо Норриса всего 92 круга.

Количество кругов в первый день предсезонных тестов «Ф-1»

1. «Ред Булл» – 157

2. «Мерседес» – 152

3. «Уильямс» – 149

4. «Альфа Ромео» – 138

5. «Феррари» – 136

6. «Альфа Таури» – 131

7. «Альпин» – 113

8. «Хаас» – 108

9. «Астон Мартин» – 100

10. «Макларен» – 92

Тесты. Бахрейн. 1-й день. Ферстаппен – 1-й, Алонсо – 2-й, Сайнс – 3-й

Первые тесты «Ф-1»: «Астон Мартин» и «Макларен» сломались, у «Феррари» погнулся нос, Ферстаппен и Алонсо – лидеры