Ферстаппен в одиночку проехал больше кругов на тестах, чем остальные команды, и показал лучшее время первого дня
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал лучшим по скорости и количеству кругов в первый день предсезонных тестов «Формулы-1» в Бахрейне.
Ферстаппен показал лучшее время, опередив Фернандо Алонсо («Астон Мартин») и Карлоса Сайнса («Феррари»).
Макс был единственным пилотом, который работал в одиночку: во всех остальных командах пилоты сменились после обеда. Это не помешало двукратному чемпиону преодолеть 157 кругов, что в 2,75 раза превосходит дистанцию Гран-при Бахрейна, и вывести «Ред Булл» на первое место по километражу. Представители «Мерседеса» Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон вдвоем проехали 152 кругов. Худший результат у «Макларена» – на счету Оскара Пиастри и Ландо Норриса всего 92 круга.
Тесты. Бахрейн. 1-й день. Ферстаппен – 1-й, Алонсо – 2-й, Сайнс – 3-й
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