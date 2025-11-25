Мбаппе вручили трофей Пичичи – приз лучшему бомбардиру Ла Лиги. Килиан забил 31 гол в 34 играх в прошлом чемпионате

Мбаппе стал обладателем трофея Пичичи.

Килиан Мбаппе получил трофей Пичичи на церемонии вручения наград, организованной Marca.

Форвард «Реала » стал лучшим бомбардиром Ла Лиги в прошлом сезоне. На его счету был 31 гол в 34 матчах.

«Спасибо представителям Marca за эту награду. Спасибо «Реалу» и всей команде, потому что без них я бы не получил этот приз. Для меня это честь, я счастлив. Надеюсь, получу еще не один такой трофей», – сказал француз.

В этом сезоне Мбаппе забил 13 голов в 13 матчах Ла Лиги и снова возглавляет список бомбардиров.

Фото: marca.com

