Не все игроки «Челси» считают, что новички соответствуют стандартам клуба. Поттеру сочувствуют

В «Челси» сомневаются, что все новички соответствуют уровню клуба.

После покупки «Челси» консорциумом во главе с состав команды пополнили 16 игроков. На них потратят более 600 млн фунтов с учетом бонусов и аренд.

Как пишет The Athletic, многие в « » считают, что новые владельцы клуба выбрали путь наибольшего сопротивления, так как теперь команде, которая совсем недавно выиграла Лигу чемпионов, нужно пройти через длительную, болезненную перестройку.

Источник, близкий к игроку лондонцев, сказал: «Если ты в «Эвертоне», то есть смысл сжигать все и начинать с нуля. Но это «Челси».

Не все игроки «Челси» убеждены в том, что новички соответствуют стандартам клуба, и это не зависит от их цены. В «Челси» считают, что футболистам, пришедшим при новых владельцах, в клубе будут отдавать приоритет, и они получат больше игрового времени в период с января по май, чем те игроки, которых считают менее важными для продвижения нового проекта.

Например, в атаке предпочитает использовать , а не Пьера-Эмерика Обамеянга. По данным аналитика «Челси», 20-летний форвард, пришедщий в клуб зимой, превосходит Обамеянга по наиболее важным показателям.

В команде с некоторым сочувствием относятся к задаче, с которой столкнулся Поттер после зимнего трансферного окна. Сейчас на сайте «Челси» в списке игроков первой команды значится 31 человек, и в их число не входит, например, воспитанник академии Льюис Холл, который за последние месяцы получил много игровых минут.

Сейчас «Челси» занимает 10-е место в таблице , набрав 31 очко за 23 матча.