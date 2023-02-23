Не все игроки «Челси» считают, что новички соответствуют стандартам клуба. Поттеру сочувствуют

Теги Челси премьер-лига Англия Пьер-Эмерик Обамеянг Грэм Поттер Давид Фофана Льюис Холл Тодд Боули Футбол

В «Челси» сомневаются, что все новички соответствуют уровню клуба.

После покупки «Челси» консорциумом во главе с Тоддом Боули состав команды пополнили 16 игроков. На них потратят более 600 млн фунтов с учетом бонусов и аренд. 

Как пишет The Athletic, многие в «Челси» считают, что новые владельцы клуба выбрали путь наибольшего сопротивления, так как теперь команде, которая совсем недавно выиграла Лигу чемпионов, нужно пройти через длительную, болезненную перестройку.

Источник, близкий к игроку лондонцев, сказал: «Если ты в «Эвертоне», то есть смысл сжигать все и начинать с нуля. Но это «Челси».

Не все игроки «Челси» убеждены в том, что новички соответствуют стандартам клуба, и это не зависит от их цены. В «Челси» считают, что футболистам, пришедшим при новых владельцах, в клубе будут отдавать приоритет, и они получат больше игрового времени в период с января по май, чем те игроки, которых считают менее важными для продвижения нового проекта.

Например, в атаке Грэм Поттер предпочитает использовать Давида Фофана, а не Пьера-Эмерика Обамеянга. По данным аналитика «Челси», 20-летний форвард, пришедщий в клуб зимой, превосходит Обамеянга по наиболее важным показателям.

В команде с некоторым сочувствием относятся к задаче, с которой столкнулся Поттер после зимнего трансферного окна. Сейчас на сайте «Челси» в списке игроков первой команды значится 31 человек, и в их число не входит, например, воспитанник академии Льюис Холл, который за последние месяцы получил много игровых минут.

Сейчас «Челси» занимает 10-е место в таблице АПЛ, набрав 31 очко за 23 матча.

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43 комментария

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Сергей Вольфрам
Перемудрили что-то!?!?)))
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skytent1
самый бесполезный это кукурелья, его уровень это лавка БЧК где он собственно говоря и находился
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QWertY
Правильно. Я тоже сочувствую Поттеру, ведь от него требуют сиюминутных результатов с убогими трансферами в лице Мудрика, Мадуэке и Фофаны
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STB
Ответ Дмитрий Задворных
Физрук в Брайтоне играл первым номером с Сити и Ливером, с шведскими ноунеймами рубился с Арсеналом. Дорогой брак в двух матчах ЛЧ разрывал оборону Реала. Прикупи себе глаза и мозг
Я всё слышу про разрыв обороны Реала от всех.А в итоге то что, как закончилось то, дорвал до конца то?
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Андрюха с района
Ответ Bruce Wayne
Он наверное имел ввиду, когда Мудрик в составе Шахтера против РМ играл в групповой стадии
Его в основе не было там) Поэтому он мог разрывать только шорты на скамейке запасных) А то, что его, возможно, там выпустили на замену, только когда уже было все решено с игрой, это не тянет на разрыв защиты Реала)
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Farhat Sabitov
... из интервью П.Э.Обамеянга - "не всё новички Челси соответствует уровню команды!"
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Slavnov
челси должен страдать,за кидок ромки
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Миланбот
Ответ Grime Font
Отжали клуб у человека, который его любил и грамотно им руководил. Продали какому-то чучело. Выгнали тренера, взяли физрука. Прикупили какой-то дорогой брак из упл дабы соблюсти повесточку. Неудивительно, что теперь у клуба так себе дела.
Поттер хорошо тренировал до прихода в Челси и считался перспективным тренером, так что его назначение в топ-клуб было вопросом времени. Другое дело, что он не потянул уровень топ-клуба. А касательно "брака из упл": ну давай посмотрим, как этот самый "брак" начнёт играть, когда в команде будет грамотно выстроена игра, т.е. назначат более матерого и высококлассного тренера. Что-то редко я вижу, как футболисты хорошо себя проявляют под руководством слабых тренеров. Чёт игроки ВЕЛИКОГО И МОГУЧЕГО Реала тоже выглядели браками, когда их тренировали Бенитес, Лопетеги, Солари, а когда снова стали приглашать толковых специалистов, чёт все снова начали фапать на игру Крооса, Модрича и т.д.
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Denis Spiridenock
Ответ Vikeif
Сейчас придет Срна и расскажет, что как минимум один новичок Челси соответствует стандартам топ клуба.
точнее стандартам ЗМ, да и вообще только Винисиус и Мбаппе сейчас чуть выше его уровнем, но это пока, сейчас думаю гол может забьёт один до конца сезона и сразу станет наравне с ними
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rtkcdgzt86
Как по мне новички все впорядке
Вот старых ненужных игроков теперь маловато
Ну и конечно же не все новички станут основными топарями,к сожалению так не бывает
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Alan Besolov
Ответ deadjoker
А старички прям точно все соответствуют?
Старички Лигу Чемпионов брали) получается соответствуют
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Branddd
Ответ qkf7rhkvys
Я был болельщиком Челси с 2008 года, с того самого финала в Москве. Не знаю почему, но я полюбил этот клуб. Я всегда был за клуб, даже когда он падал, покупал всякий брак, и увольнял любимых тренеров. Но в прошлом году все прошло. А когда уволили Тухеля клуб стал абсолютно чужим
Это называется - взросление)
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Андрюха с района
Ответ Born is the King
Если бы сначало думала , а потом писала знала бы что речь о Мудрике, который в группе в ЛЧ играл против реала
Если бы у тебя были мозги, то такое бы не написало) Но у тебя их нет) Ведь этого ноунейма тогда даже в основе не было)
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Shuller18
Ну они правы так-то.
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Слава Дробышевкий
Ответ qkf7rhkvys
Я был болельщиком Челси с 2008 года, с того самого финала в Москве. Не знаю почему, но я полюбил этот клуб. Я всегда был за клуб, даже когда он падал, покупал всякий брак, и увольнял любимых тренеров. Но в прошлом году все прошло. А когда уволили Тухеля клуб стал абсолютно чужим
это называется глор
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nickfad2405@mail.ru
Ответ Grime Font
Отжали клуб у человека, который его любил и грамотно им руководил. Продали какому-то чучело. Выгнали тренера, взяли физрука. Прикупили какой-то дорогой брак из упл дабы соблюсти повесточку. Неудивительно, что теперь у клуба так себе дела.
После фразы про повесточку, с тобой сразу все понятно стало
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Андрей Андреев
Ответ Grime Font
Отжали клуб у человека, который его любил и грамотно им руководил. Продали какому-то чучело. Выгнали тренера, взяли физрука. Прикупили какой-то дорогой брак из упл дабы соблюсти повесточку. Неудивительно, что теперь у клуба так себе дела.
Ну насчет тренера ты перегнул, Поттер как раз таки заслужил своей работой место главного тренера в топ-клубе. Вот только нынешнее руководство множит на ноль все идеи и методы Грэма
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Foma T
Ответ qkf7rhkvys
Я был болельщиком Челси с 2008 года, с того самого финала в Москве. Не знаю почему, но я полюбил этот клуб. Я всегда был за клуб, даже когда он падал, покупал всякий брак, и увольнял любимых тренеров. Но в прошлом году все прошло. А когда уволили Тухеля клуб стал абсолютно чужим
Если ты действительно топишь за клуб, то будешь поддерживать независимо от владельцев, тренеров, трансферной политики и т.д. и т.п. Просто в тяжелые времена, чаще пуляешь пультом по стенке и ждешь следующего сезона в надежде на улучшение. это я тебе как фанат Арсенала говорю)
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Serik Alik
Ответ Акира_1
Великобритании плевать на Челси, что доказывают три подряд финала кубка Англии с кучей спорных решений в пользу соперника Челси. Им лучше чтоб Челси вообще не было.
Почему?
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Born is the King
Ответ Андрюха с района
Комментарий удален модератором
Если бы сначало думала , а потом писала знала бы что речь о Мудрике, который в группе в ЛЧ играл против реала
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Evgeny Trifonov
Ответ headmaster
Пока Боули гребет куда-то не туда. Остается надеяться что вырулит в нужным направлении. Потому что сигналы от болельщиков и от игроков очень грустные
на драфт лотерею надеяться, может сказать ему
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deimon7.7
Чилуэлл после того, как его заменили на Кукурелью начал что-то подозревать)
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mallowan
Ответ Дмитрий Задворных
Физрук в Брайтоне играл первым номером с Сити и Ливером, с шведскими ноунеймами рубился с Арсеналом. Дорогой брак в двух матчах ЛЧ разрывал оборону Реала. Прикупи себе глаза и мозг
И много нарвал? А то что то не видно было особо.
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master_of_dzen
Перешел бы Мудрик в Арсенал, постепенно бы влился в состав. А тут как бы не затух совсем через время
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113k
тоесть старички днища считают себе лучше, и поэтому тоже не забивают?))))))))
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