Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Елисеев стартует 3-м, Цветков – 19-м, Смольский – 23-м, Халили – 24-м, Бабиков – 32-м, Латыпов – 68-м

23 февраля на чемпионате России по биатлону в Ижевске мужчины пробегут индивидуальную гонку.

В соревнованиях участвуют российские и белорусские спортсмены.

Чемпионат России

Ижевск

Мужчины

Индивидуальная гонка

Начало – 13.30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист

1. (Россия)

2. Михаил Бурундуков (Россия)

3. (Россия)

5. Дмитрий Иванов (Россия)

9. (Россия)

17. (Беларусь)

19. (Россия)

22. Кирилл Бажин (Россия)

23. Антон Смольский (Беларусь)

24. Карим Халили (Россия)

26. Михаил Первушин (Россия)

28. Максим Воробей (Беларусь)

29. Роман Еремин (Россия)

30. Василий Томшин (Россия)

32. Антон Бабиков (Россия)

37. Никита Поршнев (Россия)

38. Петр Пащенко (Россия)

42. Алексей Вагин (Россия)

43. Александр Корнев (Россия)

45. Семен Сучилов (Россия)

48. Кирилл Стрельцов (Россия)

53. Даниил Серохвостов (Россия)

56. Александр Поварницын (Россия)

66. Роман Елетнов (Беларусь)

68. Эдуард Латыпов (Россия)

73. Андрей Вьюхин (Россия)

Полный старт-лист – на сайте СБР.

Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Ижевске