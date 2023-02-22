Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Елисеев стартует 3-м, Цветков – 19-м, Смольский – 23-м, Халили – 24-м, Бабиков – 32-м, Латыпов – 68-м

Теги сборная России результаты чемпионат России сборная Беларуси индивидуальная гонка Антон Бабиков Максим Цветков Семен Сучилов Эдуард Латыпов Петр Пащенко Александр Поварницын Роман Елетнов Кирилл Стрельцов Матвей Елисеев Максим Воробей Ильназ Мухамедзянов Дмитрий Иванов Никита Поршнев Василий Томшин Роман Еремин Карим Халили Антон Смольский Михаил Первушин Андрей Вьюхин Дмитрий Лазовский Евгений Емерхонов Кирилл Бажин Михаил Бурундуков Алексей Вагин Александр Корнев Биатлон

23 февраля на чемпионате России по биатлону в Ижевске мужчины пробегут индивидуальную гонку. 

В соревнованиях участвуют российские и белорусские спортсмены. 

Чемпионат России

Ижевск

Мужчины

Индивидуальная гонка

Начало – 13.30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена». 

Старт-лист

1. Евгений Емерхонов (Россия)

2. Михаил Бурундуков (Россия)

3. Матвей Елисеев (Россия)

5. Дмитрий Иванов (Россия)

9. Ильназ Мухамедзянов (Россия)

17. Дмитрий Лазовский (Беларусь)

19. Максим Цветков (Россия)

22. Кирилл Бажин (Россия)

23. Антон Смольский (Беларусь)

24. Карим Халили (Россия)

26. Михаил Первушин (Россия)

28. Максим Воробей (Беларусь)

29. Роман Еремин (Россия)

30. Василий Томшин (Россия)

32. Антон Бабиков (Россия)

37. Никита Поршнев (Россия)

38. Петр Пащенко (Россия)

42. Алексей Вагин (Россия)

43. Александр Корнев (Россия)

45. Семен Сучилов (Россия)

48. Кирилл Стрельцов (Россия)

53. Даниил Серохвостов (Россия)

56. Александр Поварницын (Россия)

66. Роман Елетнов (Беларусь)

68. Эдуард Латыпов (Россия)

73. Андрей Вьюхин (Россия)

Полный старт-лист – на сайте СБР. 

Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Ижевске

2 комментария

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тоторо
ну может тут наконец елисееву повезет?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Airelend
Интрига дня дойдет ли Елисеев до финиша
+2
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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