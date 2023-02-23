Мостовой о тренерах: «Многие никогда не играли и пролезают везде, как Тедеско. Сколько людей стоят с бумажками, и все равно никому не нужны»

Теги премьер-лига Россия Сборная Бельгии по футболу Александр Мостовой Доменико Тедеско Футбол

Александр Мостовой считает, что на всех тренеров не хватает команд.

«Сейчас сколько людей стоят с бумажками, и никому все равно не нужны. И у нас, и в Европе. Я с ходу человек 30 назову тренеров, которые нигде не работают! Потому что команд столько нет!

Есть многие, которые никогда не играли нигде и пролезают везде, вот этому я удивляюсь, как Тедеско и другие. А потом меня и критикуют еще, порой думаешь: «Зачем столько играл в футбол?» – сказал бывший игрок сборной России.

Тедеско в сборной Бельгии! Попросился сам (перед приемом у стоматолога) и взбесил Мостового

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91 комментарий

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Павел Светлов
Ответ f42h45d84q
Мостовому до Тедеско, как до луны раком в плане тренерства, игрок был великолепный, но это никак не = быть отличным тренером! Если ты был отличным игроком это не значит, что ты можешь научить этому…если ты 20 лет пел на сцене это не значит, что ты можешь этому научить))
Так у нас даже шанса не было узнать каким он был бы тренером!
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Yakub25
Мне кажется, что он уже сам прикалывается над собой
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RealJericho
Мост так часто открывает свой скворечник, что туда уже кукушка залетела🤪
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privet100
Знаю нескольких людей, которые тоже ноют про "бумажки" и как это всё трата времени. Вот только я со степенью магистра повышаюсь по карьерной лестнице, а многие из них живут с родителями в 40+ лет и работают на малоквалифицированных работах. Мостовой прям копия, просто при бабле.
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Роман Герасимов
Так люди с бумажками, а ты нет
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Тедеско отличник, Нагельсман был хуже, при получении бумажек, но ЗаСаша, он то же не играл в футбол, так молодёжка и всё.:)))
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#SharkTeam
facepalm
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deimon7.7
Сначала новость от усатого, что нужны российские тренеры. И тут же появляется новость от Мостового. Совпадение? Не думаю)
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Тамазик Хеладзе
невозможно быть настолько тупым!
Не верю (с)
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Сергей Лепехин
Где у нас прокурор ? - В шестой палате, где раньше Наполеон был
+1
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HoratioH
Ответ HoratioH
Тедеско не играл, но тренирует в тылу раз лучше, чем царёк
В тысячу
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HoratioH
Тедеско не играл, но тренирует в тылу раз лучше, чем царёк
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Александр2207
Ответ Зубы Дзюбы
Без бумажки они никто. Думаю он больше на Валеру намекает, который в Спартак пришёл без должности по сути
Да на никого он не намекает,просто набрасывает на вентилятор всякую чушь,и за счёт того что эту чушь активно обсуждают,набивает таким образом цену.
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каток Третьяка
он троллит нас, да? скажите что да... я не хочу верить в то, что есть настолько глупые люди)))
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Coongur
Ответ Maksat S
Да скажите ему уже что Ариго Сакки и Моуриньо тоже толком не играли, но первый стал революционером в футболе с Миланом а Моуриньо стал Особенным. А Гуллит например взял ЗМ будучи игроком (престижнее награды нет индивидуальной) а тренером был таким что докатился до Терека.
Да кто такой этот Гуллит?) Ему просто денег на лицензию дали!)
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mold-cel
странно что такой человек не востребован в своей стране. могли бы дать ему областью какой то руководить или банком, если клубов не хватает. Я на Сашкиной стороне
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Александр Сорокин
Как этот диагноз называется?
+1
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Михаил Максаков
Мостовой о тренерах: «Зачем они все нужны вообще, когда есть Царь?»
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dimamak10
Шалимова рано или поздно позовут в клуб рпл, а ты просись к нему в помощники. Потом будет увольнение , а у тебя яркий шанс проявить себя с приставкой И.О. Кержаков тоже видел в футболе все, но сходил в ФНЛ, а сейчас на Кипр поехал , а этот будет ждать приглашения от топ клубов , не имея лицензии только потому что видел в футболе все
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jvs5t7gcrf
Вам бы сначала ‘бумажку’ из ПНД, Ваше величество
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Pb-SE
Я в школе учился на четверки и пятерки. Почему меня не берут в Гугл?
+4
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Kit244098
Отличный материал для книжки Записки Сумасшедшего 2. До Гоголя конечно не потянет, но почитать эти перлы на досуге будет забавно.
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Гоша Петров
Ответ Никита Бухтий
Моуринью, Сарри, Сакки, Нагельсманн, Слуцкий...: мы для тебя просто шутка, да?
Они все играли по молодежи,просто не получилось проф карьеры.А их выставляют так как буд то они по мячу не били никогда в жизни.
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brt202
Да ты, я вижу ..., (г-н Мостовой), никак не уймешься!
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За наш футбол!
Саша с праздником! Налей и забей....
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