Мостовой о тренерах: «Многие никогда не играли и пролезают везде, как Тедеско. Сколько людей стоят с бумажками, и все равно никому не нужны»

считает, что на всех тренеров не хватает команд.

«Сейчас сколько людей стоят с бумажками, и никому все равно не нужны. И у нас, и в Европе. Я с ходу человек 30 назову тренеров, которые нигде не работают! Потому что команд столько нет!

Есть многие, которые никогда не играли нигде и пролезают везде, вот этому я удивляюсь, как Тедеско и другие. А потом меня и критикуют еще, порой думаешь: «Зачем столько играл в футбол?» – сказал бывший игрок сборной России.

Тедеско в сборной Бельгии! Попросился сам (перед приемом у стоматолога) и взбесил Мостового