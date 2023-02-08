Дзюба едет в «Локо», «Матч ТВ» уходит с ютуба, Леброн – лучший по очкам в истории НБА, инсайд о Костомарове, в Турции погиб футболист из-за землетрясения и другие новости утра

1. Бывшие игроки «Зенита» Артем Дзюба и Игорь Смольников подпишут с «Локомотивом» контракты до конца сезона с зарплатой 2,5 млн рублей в месяц. 34-летнему форварду в Москве, кажется, не очень рады. Фанаты «Локо» вывесили у «РЖД Арены» баннер: «Дзюба, пошел #####!»

2. Пишут, что олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову ампутировали обе стопы. Матери не разрешают навещать сына в реанимации.

3. Леброн Джеймс набрал 38 388-е очко за карьеру, побил рекорд Карима Абдул-Джаббара и стал лучшим бомбардиром в истории НБА.

4. «Матч ТВ» перестал обновлять ютуб-канал. В «Газпром-Медиа» объяснили это так: «Невозможно строить деловые отношения с площадкой, которая в одностороннем порядке их расторгает».

5. «Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» и вышел в плеф-офф, «Металлург» победил СКА, ЦСКА уступил «Салавату» в овертайме и другие результаты дня в Фонбет чемпионате КХЛ.

6. «Ман Сити» могут лишить трофеев, если финансовые нарушения докажут, возможна отмена регистрации игроков. Боссы клубов АПЛ всерьез обсуждают возможное исключение «горожан» из турнира. Клуб из Манчестера нанял адвоката, работавшего на деле против Бориса Джонсона, он берет 5-10 тысяч фунтов в час.

7. НХЛ. «Айлендерс» обыграли «Сиэтл», Сорокин 5-й раз в сезоне сыграл на ноль, отразив 32 броска. «Питтсбург» одолел «Колорадо», Малкин сделал 2 голевые передачи. «Тампа» проиграла «Сан-Хосе», несмотря на 2 передачи Кучерова. Все результаты дня – здесь.

8. «Ювентус» на выезде разгромил «Салернитану» (3:0) в 21-м туре Серии А. Душан Влахович сделал дубль и отдал голевой пас.

9. Руководители «Реала» теряют веру в Карло Анчелотти. Выступление на чемпионате мира среди клубов может стать решающим для итальянского тренера.

10. НБА. «Финикс» обыграл «Бруклин» на выезде и другие результаты.

11. Fan ID оформили 375 тысяч человек. Скоро паспорт болельщика можно будет сделать без похода в МФЦ, Минцифры выпустило приложение, с которым можно пройти на стадион по QR-коду без доступа в интернет.

12. Олимпийские комитеты Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании и Исландии не поддержали допуск россиян к международным соревнованиям. Мэр Парижа выступила против участия российских спортсменов в Олимпиаде-2024.

13. Погиб 28-летний вратарь «Ени Малатьяспор» Ахмет Эюп Тюркаслан, оказавшийся под завалами после землетрясения в Турции. Его жену спасли.

14. Команда «Формулы-1» «Альфа Ромео» показала болид на сезон-2023.

15. «Фламенго» внезапно уступил «Аль-Хилалю» (2:3) в полуфинале клубного чемпионата мира. Саудовский клуб теперь сыграет с «Реалом» или с «Аль-Ахли».

16. 13-летний сын президента «Айнтрахта» употреблял кокаин со школьным другом, в доме найдены следы наркотиков. Обвинения выдвинуты против главы клуба, его жены и второго сына.

17. Казанский УНИКС в гостях крупно обыграл московскую МБА в матче Единой лиги ВТБ, «Локомотив-Кубань» в Краснодаре не справился с «Нижним Новгородом».

18. В Израиле игроки трех клубов отказались надевать футболки с радужным сердцем в поддержку ЛГБТ.

Цитаты дня:

Защитник «Лестера» Сеюнджю о землетрясении в Турции: «Безразличные люди пытаются нажиться – цены на одеяла повысили в 5 раз. Они не должны остаться безнаказанными»

Газзаев против выступления россиян в нейтральном статусе: «Великая спортивная страна должна ездить на турниры в статусе великой державы»

Гашек о россиянах в НХЛ: «Делаю все, чтобы Беттмэн почувствовал давление. Лига частично несет ответственность за то, что происходит на Украине»

Магнус Карлсен: «Все больше склоняюсь к тому, что российским шахматистам не стоит играть на международных турнирах. Но это не я решаю»

Камила Валиева: «Ровно год, как мы выиграли командный турнир на Олимпиаде! Невероятные эмоции и понимание, что мы первые 🥇»

Карпова об отказе Проворова от ЛГБТ-свитера: «Все правые в Америке были в восторге, все реднеки ему аплодировали»

Джимми Коннорс: «Джокович – просто ######## игрок»