«У Станковича должен быть огромный авторитет, но в раздевалке что-то не сложилось. Мусаев без игрового прошлого спокойно работает и добивается результата». Кечинов о «Спартаке»
Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мыслями об отставке главного тренера команды Деяна Станковича.
Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Вадим Романов.
– Как новому тренеру заполучить расположение непростой спартаковской раздевалки?
– Казалось бы, у Деяна Станковича, такого звездного футболиста, должен быть огромный авторитет.
Поиграл на высоком уровне, добивался больших побед. Но нет, в раздевалке тоже что-то не сложилось.
А Мурад Мусаев без игрового прошлого, без большого тренерского опыта спокойно работает и добивается результата. И футболисты в него верят, не говоря уже о руководстве, Сергее Галицком. Своим отношением доказал, что на своем месте.
Наверное, и здесь уместно: труд – всему голова, – сказал Валерий Кечинов.