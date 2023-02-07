«Ман Сити» нанял адвоката, работавшего на деле против Бориса Джонсона. Он берет 5-10 тысяч фунтов в час

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия бизнес Борис Джонсон деньги Футбол

«Манчестер Сити» нанял высококвалифицированного адвоката после обвинений со стороны АПЛ. 

Напомним, вчера лига обвинила клуб более чем в 100 нарушениях финансовых правил в период в сезона-2009/10 по сезон-2017/18. 

Как сообщает The Lawyer, для защиты в рамках этого дела «горожане» наняли адвоката Дэвида Панника. За свои услуги он обычно берет около 5 000 фунтов в час, но иногда запрашивает до 10 000 фунтов за это же время.

Если дело дойдет до суда, Панник будет работать полный рабочий день, а его доход составит от 200 000 до 400 000 фунтов в неделю. Последняя сумма сопоставима с тем, сколько зарабатывает самый высокооплачиваемый футболист «Ман Сити» и АПЛ Кевин де Брюйне. 

За слушания в первой инстанции британские адвокаты редко получают максимальную сумму. Так, в ходе одного из процессов в 2020 году Панник взимал 3 000 фунтов в час, а также получил 800 000 фунтов за всю досудебную подготовку и первый день судебного разбирательства.

Панник – член Палаты лордов Великобритании, в 2008 году ему было присвоено пожизненное звание пэра. Известен благодаря делу, в ходе которого доказал, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в 2019 году дал королеве Елизавете II незаконный совет о приостановке работы парламента. 

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43 комментария

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Panther Black
О тогда Лудогорец будет играть в АПЛ
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Cygel
Панника разрулит панику
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Манюшный
Искусственному мешку тяжело придётся. Рыжий Бюрне до сих пор не знает, кто конкретно платит ему зарплату.
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А.В. Бубнов
Ответ Sekor
Неплохо пэрниша устроился...
Думаешь, ручной лордуша?
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А.В. Бубнов
Видели чудо?
Гамбузиктим признал, что он Шакалтим, санитар леса и степей)
Очищает он оказывается) Только после себя не убирается)
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А.В. Бубнов
Ответ Mr@k
мощный юрист, один из лучших в Британии, будет долгий процесс чую
Лорд. Как на него нажмут (из Кремля хотел написать) из дворца, так и будет)
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Mr@k
мощный юрист, один из лучших в Британии, будет долгий процесс чую
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DolJun
Ответ #SharkTeam
Ты не в ту сторону воюешь, гунер. Сити санитар веток АПЛ. Ты понятия не имеешь че будет дай мюшным снова вылезти на них
спорный тезис. смотри, с одной стороны я и сам был раньше рад расцвету сити из-за невыносимой заносчивости сочувствующих мю, плюс, опять же, арсенальских много к сити примкнуло. но с другой стороны после прихода пепа на ветки полезли глоры фк мем, который в испании оказался в упадке и они увидели в лице сити отдушину и теперь от них невозможно продохнуть бывает.
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Аркадий Аркадич
А зп адвоката будет учитываться в отчетах ФФП?) А то можно было сразу на 8 лет его подписать.
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Street Fighter
Ответ White Buddha
Капитализм, как он есть, кек
Да не в этом же дело
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WelcomeBackPURE
И где сейчас Бориска ?) лютый клоун, надо которым шоу больше, чем над Зеленским
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#SharkTeam
Ответ Wekil Halylow
След новость Боели нанял адвоката на 8 лет
Ты не в ту сторону воюешь, гунер. Сити санитар веток АПЛ. Ты понятия не имеешь че будет дай мюшным снова вылезти на них
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White Buddha
Ответ remontada
Сити настолько кичится своей невиновностью, что вынужден нанять самую дорогую правовую эскортницу. Чудесный мир, где любую правду можно купить. Были бы деньги.
Капитализм, как он есть, кек
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Sekor
Ответ loginov8ynwa
Панника в Манчестер Сити)
Неплохо пэрниша устроился...
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Rustam Abdullayev
Надо было на адвоката учиться
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last_guard
Ответ Ебздрогыч
У клубов АПЛ основная статья расходов - зарплаты футболистов, у Мансити - зарплаты адвокатов
До Барселоны МС еще далеко )
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Wekil Halylow
След новость Боели нанял адвоката на 8 лет
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Фут.Боль
Ответ Nick Tsvirinko
Главное не Пашаева
Он дороже обошёлся бы.
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А.В. Бубнов
Экономят уже, значит дело швах)

На отчаянный зов шейха Мансура https://m.youtube.com/watch?v=0OipIZ_rW0I откликнулся только такой дешёвый🤣🤣🤣
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-3
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#SharkTeam
Ответ Wekil Halylow
Мешков на пердив!!!!
похоже кто-то снова хочет слушать каждую неделю про шнурки, гордых гуннеров и прочие трофеи венгера от мюшных
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Reece24
Адвокат красавчик, четкие расценки.
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#SharkTeam
Ответ remontada
Сити настолько кичится своей невиновностью, что вынужден нанять самую дорогую правовую эскортницу. Чудесный мир, где любую правду можно купить. Были бы деньги.
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Леван Мкртчян
Ответ Wekil Halylow
Мешков на пердив!!!!
Карасева на Лигу Чемпионов!!!
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
вот это, конечно, попались ребята.
так мощно спалиться, чтобы потом нанимать себе , возможно, самого дорогого адвоката в стране.
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Фарид Харисов
Манчестер Сити нанял Сола Гудмана. Адвокат уже выехал из Альбукерке и заявил, что его клиенты невиновны, потому что АПЛ можно расшифровать как Арабская Премьер Лига, что даёт шейхам поблажки.
+3
-5
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