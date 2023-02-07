«Ман Сити» нанял адвоката, работавшего на деле против Бориса Джонсона. Он берет 5-10 тысяч фунтов в час
«Манчестер Сити» нанял высококвалифицированного адвоката после обвинений со стороны АПЛ.
Напомним, вчера лига обвинила клуб более чем в 100 нарушениях финансовых правил в период в сезона-2009/10 по сезон-2017/18.
Как сообщает The Lawyer, для защиты в рамках этого дела «горожане» наняли адвоката Дэвида Панника. За свои услуги он обычно берет около 5 000 фунтов в час, но иногда запрашивает до 10 000 фунтов за это же время.
Если дело дойдет до суда, Панник будет работать полный рабочий день, а его доход составит от 200 000 до 400 000 фунтов в неделю. Последняя сумма сопоставима с тем, сколько зарабатывает самый высокооплачиваемый футболист «Ман Сити» и АПЛ Кевин де Брюйне.
За слушания в первой инстанции британские адвокаты редко получают максимальную сумму. Так, в ходе одного из процессов в 2020 году Панник взимал 3 000 фунтов в час, а также получил 800 000 фунтов за всю досудебную подготовку и первый день судебного разбирательства.
Панник – член Палаты лордов Великобритании, в 2008 году ему было присвоено пожизненное звание пэра. Известен благодаря делу, в ходе которого доказал, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в 2019 году дал королеве Елизавете II незаконный совет о приостановке работы парламента.
Гамбузиктим признал, что он Шакалтим, санитар леса и степей)
Очищает он оказывается) Только после себя не убирается)
На отчаянный зов шейха Мансура https://m.youtube.com/watch?v=0OipIZ_rW0I откликнулся только такой дешёвый🤣🤣🤣
так мощно спалиться, чтобы потом нанимать себе , возможно, самого дорогого адвоката в стране.