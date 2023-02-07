Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову ампутировали обе стопы (ТАСС)

Теги Роман Костомаров ТАСС Фигурное катание

Олимпийскому чемпиону 2006 года в танцах на льду Роману Костомарову ампутировали обе стопы, сообщает ТАСС. 

Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии. 

Экс-фигурист более пяти дней был подключен к аппарату для проведения ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации), из-за чего пострадали мелкие сосуды и начался некроз тканей. 

«К сожалению, пришлось ампутировать обе стопы. Роман в сознании. Общее состояние улучшается. Но он продолжает находиться в реанимации под пристальным присмотром врачей», – сообщил источник агентства.

По информации «Матч ТВ», Костомарову ампутировали только стопу на левой ноге. 

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211 комментариев

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bona ulo
Ответ elena-
Он не тренер. Да и их сейчас много. Он в шоу катал. Э о был его спомоб заработка. Надеюсь Авер не оставит их.
А что, у нас все прям тренеры? Вот тот же Букин из новости ниже. Или те почти подростки, которые рано заканчивают, начинают тренировать и ставить проги. У Романа есть большой опыт и этим опытом он вполне может делиться. К тому же он больше десяти лет обучал своих партнерш в том же Ледниковом. Ну и Авер наверняка не оставит. Полагаю, что именно он первым и предложит работу. Но до этого еще долго. В первую очередь Роману потребуется долгая реабилитация и психологические консультации.
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mironovaleks75@bk.ru
Рома мы с тобой!!!!!!
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Дженифер
Ответ Elvi Es
Комментарий удален пользователем
Это последствия применения ЭКМО, а без ЭКМО он бы не выжил.
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Алексей Венедиктов
Удачная новость, но цель - спасти жизнь.
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missis-Zima
Ответ Shtirly
К сожалению Ромы нет в соцсетях. Очень хотелось бы иметь какой-то ресурс, чтобы иметь возможность лично передать ему слова поддержки..
он толком еще в сознании не был,какие сети...
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Iuliia Timofeyeva
Ответ Elvi Es
Комментарий удален пользователем
А что вы не верещите, когда в технологически продвинутом Китае в современных больницах миллионы умерли от ковидной пневмонии? Или в Италии в 21м году иысячи и тысячи уаждый день умирали? Что не выли? Врачи не боги, как же задолбало, что люди думают, что врачи могут их спасти от смерти...
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Lennuci
Ответ Elvi Es
Комментарий удален пользователем
Там не было никакой газовой гангрены. Гангрена в следствие тромбоза. Такое же бывает при поражении сосудов при диабете и атеросклерозе сосудов.
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Trenik1216
Какая трагедия! Главное чтобы выжил 🙏
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Heopsa
Бедный Роман, это какой-то кошмар просто. Что за пневмония такая. Сил ему все это преодолеть.
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Ибрахим Тулегенов
Так пристально врачи присматривали, что пришлось ампутировать обе стопы! Жесть какая то (
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Lennuci
Ответ RUS>
т.е. ЭКМО помогло ему? хоть с-ы в глаза все роса
Жив, значит помогло. И грубить не стоит.
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22somebody22
Ответ Ariadnochka
Может на коньки он и не встанет. Но тренировать сможет. Верю в него.
Алё ему конечности ампутировали,какие коньки?
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Larsy_tan
Ответ Shtirly
К сожалению Ромы нет в соцсетях. Очень хотелось бы иметь какой-то ресурс, чтобы иметь возможность лично передать ему слова поддержки..
У Романа есть страница в инстаграме

https://instagram.com/romankostomarovkrs?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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bona ulo
Ответ alexnew
Да, ладно? А те, кто воюет, другое говорят...
Сделают конечно. Одному-двоим. Ну может десятку человек. Ради статеек в нете и картинки в зомбоящике.
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RUS>
Ответ Lennuci
При давлении тоже зачем то физраствор до сих пор "капают" вместо того, чтобы стакан воды выпить. А у нас любят "прокапаться". И капустый лист можно еще к груди прикладывать, чтобы выросла. Эуфиллин всего лишь временно расширяет сосуды, как и бронхи при астме, где его и применяют. Но не помогает при тромбозе после ЕКМО.
т.е. ЭКМО помогло ему? хоть с-ы в глаза все роса
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22somebody22
Ответ люблю тутберят
Рома,Рома...это трагедия,как не крути...Но главное-жизнь,и тебе есть для кого жить 🙏
К сожалению,он теперь обуза для семьи,как ни крути.Муж и отец теперь копейки не заработает для своего семейства,да и в быту от него помощи мало будет.Не говоря уже о том,что этот инцидент оставит глубокий отпечаток на его психике.И каковы последствия проживания с таким человеком,для неподготовленной Оксаны и детей...
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-7
-7
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Ol Iva
Ответ anyen
Ещё два года назад я бы отреагировала как большинство комментаторов, что это кошмар и ужас, бедный Роман и его семья. Но после двух лет жёсткой борьбы за свою жизнь с гораздо более страшной болезнью, причём борьбы, которая длится и сейчас, я могу написать только одно: слава Богу, что жив! И главное, чтобы ситуация не ухудшилась. Жизнь - это главное. Без ног, без рук главное - жив...Тем более, что Роман не один. У него замечательная семья, много друзей, есть финансовые возможности для последующего восстановления и полноценной жизни. Посмотрите на параолимпийцев, которые живут, тренируются, выступают и побеждают с гораздо более серьёзными травмами и увечьями. И никто из них не считает себя инвалидом и немощным человеком. Роман своим спортивным путем доказал, что он настоящий мужчина, он умеет бороться. Значит, и сейчас не сдаётся. И почему-то я уверена, что мы еще увидим его на коньках.
Вам тоже здоровья, сил и победы над болезнью !🙏
+2
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Ирина С
Прочла и оцепенела. Даже представить такой ужас сложно. Но главное - это жизнь, это близкие рядом, это то, что вы вместе и преодолеете все трудности. Скорейшего выздоровления, восстановления, сил, терпения и здоровья. Берегите себя!
+3
0
+3
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Зоя Кудряшова
Ответ Валентина Ryaboshapka
Говномет. Видели мы уже западную медицину в 20 году... Как они морги на стадионах делали... Кого спасли из известных людей на западе?
Но операцию Роману делали под он лайн консультацией специалистов из Германии. В " Чемпионате" написано
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elena-
Ответ bona ulo
Детишек-то вряд ли. С детишками нужно быть на льду, показывать. А вот с более-менее взрослыми, подростками вполне можно быть вторым тренером, консультантом, подсказывать из-за бортика. Проги ставить. В любом случае можно найти способы как делиться своим большим опытом.
Он не тренер. Да и их сейчас много. Он в шоу катал. Э о был его спомоб заработка. Надеюсь Авер не оставит их.
+1
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Elvi Es
Комментарий удален
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altre
Теперь самое важное, чтобы руки сохранили. Роману, родителям, Оксане сил, прежде всего моральных. И, в данной ситуации до последнего хочется верить ТАТ, а не ТАСС.
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Харламов Никита
как бы не относился к позиции Романа - СИЛ ЕМУ И СЕМЬЕ ✊
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anyen
Ответ Зоя Кудряшова
К месту вспомнить Мересьева. Летчик с ампутированными ногами потом ходил и летал.
Да! И таких примеров много. Много обычных людей, которые, став инвалидами физически, не стали ими ментально, а смогли победить в этой сложной ситуации. Победить депрессию,, боль страх, нежелание жить. Надеюсь, Роман тоже сумеет встать на ноги во всех смыслах.
+1
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supepper
Ужас. Даже слова тяжело подбирать. Ни с того ни с сего жизнь Романа разделилась на до и после. Сил и крепости духа.
+5
0
+5
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