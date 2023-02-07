Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову ампутировали обе стопы (ТАСС)

Олимпийскому чемпиону 2006 года в танцах на льду ампутировали обе стопы, сообщает ТАСС.

Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.

Экс-фигурист более пяти дней был подключен к аппарату для проведения ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации), из-за чего пострадали мелкие сосуды и начался некроз тканей.

«К сожалению, пришлось ампутировать обе стопы. Роман в сознании. Общее состояние улучшается. Но он продолжает находиться в реанимации под пристальным присмотром врачей», – сообщил источник агентства.

По информации «Матч ТВ», Костомарову ампутировали только стопу на левой ноге.