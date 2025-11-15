  • Спортс
Экс-защитник «Милана», «Аталанты», «Юве» и сборной Италии Кальдара завершил карьеру в 31 год: «Мое тело подвело меня»

Кальдара завершил карьеру в 31 год.

Бывший защитник «Милана», «Аталанты», «Ювентуса» и сборной Италии Маттиа Кальдара завершил карьеру в 31 год.

«Дорогой футбол, я прощаюсь. Я решил уйти. Решиться было нелегко. Даже писать эти слова нелегко. «Дорогой футбол, я прощаюсь». Я постоянно перечитываю их. Возможно, это способ принять это.

Теперь я обрел покой. Но мне потребовалось время, чтобы принять это решение. Все началось в июле после визита к специалисту: «Маттиа, у тебя больше нет хряща в голеностопе. Если ты продолжишь, через несколько лет нам придется поставить протез». Мое тело подвело меня. На этот раз, возможно, навсегда.

Это были тяжелые месяцы. На самом деле, годы. И я говорю не только об этом выборе, но и о многом другом. Я говорю о том, какой стала моя жизнь с тех пор, как я повредил колено. Я до сих пор помню первый шаг после подката: почувствовал, как земля уходит у меня из-под ног. Я упал. Сначала физически, потом морально.

Я был на пике карьеры, а потом, в считанные секунды, все изменилось. Со временем мне становилось лучше, но я так и не выздоровел. Никогда. Я так и не смог вернуться к тому, что было раньше, к тому Кальдаре. Я пытался, но это было невозможно. Эта погоня за иллюзией измотала меня.

Я просто хотел быть тем, кем я был, быть собой. Чтобы вернуть ту мечту, которой я одновременно жил и гнался. Эта мечта превратилась в утопию. Видите ли, иногда попытка достичь утопии может помочь двигаться вперед. Однако в моем случае это меня разрушило. Мои собственные и чужие ожидания, надежда на невозможное, разочарование: это было слишком для меня, я не был готов.

Мне было плохо. Я больше не был собой, даже с теми, кого любил. Я больше не мог ходить по улице с высоко поднятой головой. Грусть, разочарование, мрак. Не знаю, называется ли это депрессией. Но я знаю, что я чувствовал.

Я решил отпустить. Не забыть. Я решил отпустить, чтобы вернуть себе контроль над своей жизнью», – заявил Кальдара.

Больше всего матчей Кальдара провел за «Аталанту» – 93. Защитник также играл за «Венецию», «Модену» (его последний клуб), «Чезену», «Специю» и «Трапани». За «Милан» Миаттиа провел 3 матча. Он также принадлежал «Ювентусу», но не сыграл за туринцев ни одного матча.

За сборную Италии Кальдара провел две игры.

Опубликовано: Sports
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
