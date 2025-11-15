  • Спортс
  • Юран о возможном увольнении Карпина из «Динамо»: «Это бестолковщина сейчас. Он работает. У нас есть пословица: «Подписываешь контракт – готовься к увольнению»
Юран о возможном увольнении Карпина из «Динамо»: «Это бестолковщина сейчас. Он работает. У нас есть пословица: «Подписываешь контракт – готовься к увольнению»

Юран не захотел обсуждать слухи о возможном увольнении Карпина из «Динамо».

Тренер Сергей Юран не стал обсуждать возможное увольнение Валерия Карпина с поста главного тренера «Динамо».

– Вы верите в то, что Карпина могут уволить по ходу этого сезона?

– Там есть тренер. Он работает – и точка. Будет заявление от генерального директора или спонсора, тогда можно обсуждать. Сейчас это бестолковщина.

У нас есть пословица: «Подписываешь контракт – готовься к увольнению», – сказал Юран.

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
