Тюкавин об игре с Чили: постараюсь отпахать на поле и забить.

Нападающий сборной России Константин Тюкавин поделился ожиданиями от игры с Чили.

– С возвращением в сборную! Как оно проходит? Как газон «Фишта» по сравнению с Санкт-Петербургом?

– Рад вернуться. Сложная травма, непростой период. Все прошло, все позади, рад вернуться.

Газон хороший, лучше, чем в Питере, странно почему там был такой газон. Но жаловаться на него не надо, выйдем, будем играть.

– Если вам доверят капитанскую повязку – что об этом скажете. Что скажете о Чили?

– Если дадут повязку буду рад, но это маловероятно. Сборную Чили разбирали, два дня готовимся. Непростой соперник, будет интересно.

– Как оцените свое физическое состояние, готовы играть по 90 минут?

– Слишком много вопросов было об этом. Конечно, на 100% не готов. Но сколько выделит времени Валерий Георгиевич, постараюсь отпахать на поле и забить.

– Пока один мяч на вашем счету за сборную. Есть ли у вас планы войти в топ-5 бомбардиров команды. Есть ли чувство, что сможете отличиться?

– В планах конечно есть, как и у любого нападающего. Остается забить и принести пользу команде, – сказал Тюкавин.