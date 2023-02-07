«Ман Сити» обвинен в финансовых нарушениях, остановка спорта в Турции из-за землетрясения, ордена Ротенбергу и Тутберидзе от Путина, разгромная победа «Спартака» и другие новости

1. АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 100+ нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10. «Горожан» могут лишить очков или исключить из АПЛ, если нарушения докажут – срока давности нет. При этом клуб не сможет обратиться в CAS в случае санкций. «Сити» уверен в своей правоте и предоставил АПЛ доказательства до публичных обвинений, а также выступил с заявлением: «Приветствуем рассмотрение этого вопроса независимой комиссией для беспристрастной оценки доказательств в поддержку позиции клуба».

2. В Турции приостановлены все спортивные мероприятия из-за землетрясения магнитудой 7,8 балла, приведшего к гибели тысяч людей. Вратарь «Ени Малатьяспор» оказался под завалами после землетрясения в Турции, его не могут найти. Четверых игроков «Хатайспора», включая хавбека Атсу, спасли из-под завалов. Федерация футбола Турции пожертвовала миллион евро пострадавшим.

3. НХЛ. «Флорида» разгромила «Тампу» (7:1), Бобровский выиграл свой первый матч после травмы, Василевский пропустил 7 шайб, единственный гол «молний» на счету Кучерова. «Айлендерс» обыграли «Филадельфию», Варламов отразил 25 бросков из 26. «Ванкувер» уступил «Нью-Джерси», несмотря на очередной гол Кузьменко. Все результаты дня – здесь.

4. «Спартак» разгромил «Краснодар» (4:0) во 2-м туре Winline Зимнего кубка Мир РПЛ, «Ростов» крупно проиграл «Сочи» (0:3). После двух туров москвичи лидируют в таблице.

5. Путин наградил Романа Ротенберга и Жамнова орденом Почета, Старшинова – орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Тутберидзе, Буре и Славский награждены орденом Александра Невского.

6. Защитник «Мальорки» Маффео во время игры с «Реалом» бежал за Винисиусом и изображал, что плачет. Также вингера «Мадрида» назвал »###### обезьяной» один из фанатов, Ла Лига расследует расизм.

7. НБА. 47 очков Томаса не спасли «Бруклин» в матче с «Клипперс» – первом для команды после обмена Кайри Ирвинга в «Даллас». Все результаты дня – здесь.

8. Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову могут ампутировать часть ноги из-за гангрены, сообщают РИА Новости.

9. Последствия конфликта Мануэля Нойера с «Баварией» после интервью: отношения вратаря и и Нагельсманна окончательно испортились. При этом некоторые игроки «Баварии» поддержали голкипера после интервью. Нойера могут лишить капитанской повязки в «Баварии» со следующего сезона, но о расторжении контракта речи не идет.

10. Кокорин вышел на 2-е место в списке бомбардиров лиги Кипра. Он забил 8-й гол за «Арис».

11. Месси признан лучшим игроком Южной Америки в 2022 году по версии IFFHS, Мбаппе – игрок года в Европе, Беллингем – лучший молодой футболист.

12. Орр занял 3-е место в списке лучших игроков в истории НХЛ по версии The Athletic, Кросби – 4-е, Ягр – 5-е.

13. Бундеслига хочет продать часть ТВ-прав за 4,5 млрд евро, чтобы профинансировать клубы лиги. Среди претендентов – компания, помогавшая «Барсе» с рычагами.

14. Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина объявила о завершении карьеры.

15. Прокоп расторг контракт с «Ботевом». Бывший хавбек «Амкала» провел в клубе из Болгарии меньше 4 месяцев.

16. Единая лига ВТБ. «Зенит» прервал серию ЦСКА из 24 побед подряд – 90:86.

17. Александр Кержаков возглавит кипрский клуб «Кармиотисса».

18. Экс-жена Кержакова получила 10 500 рублей алиментов вместо 11 тысяч от Александра: «Не знаю даже, на что их потратить. «Невиданная щедрость».

19. Минспорт признал программирование беспилотников спортивной дисциплиной.

Цитаты дня.

«Благодаря Путину российский хоккей пережил непростые времена и вернул былую славу. Снова побеждаем на ЧМ и Олимпиадах». Ротенберг об ордене Почета

Демирел заплакал, говоря о землетрясении в Турции: «В Хатае умирают люди, мы мало что можем сделать своими силами. Помогите ради Аллаха»

Винисиус – защитникам «Мальорки»: «У вас никогда не будет столько денег, сколько у меня. Придется искать другую работу»

Вероника Степанова: «Отстранение российских спортсменов от международных стартов было и остается незаконным, дискриминирующим и просто глупым»

Мостовой о Слуцком: «Пускай будет аккуратнее в выражениях. Внешностью он подходит под определение фрика, а работой доказал, что он посмешище»

Губерниев о Загитовой: «Певицей может стать кто угодно в XXI веке. Примеров масса. Никаких талантов для этого не нужно»

Хартикайнен о политике: «Нельзя клеймить всех россиян за решения одного человека. Я бы при их ограничениях не стал высказывать свое мнение»